«Уволили бы тренера за шесть чемпионств за семь лет?» Накоротке с Семаком

В Москве прошла Общероссийская тренерская конференция, на которой собрались действующие тренеры РПЛ и легенды нашего футбола. После окончания мероприятия корреспонденту «Чемпионата» удалось коротко поговорить с Сергеем Семаком. Обсудили с ним период работы в «Зените», форму Андрея Мостового, возвращение в РПЛ Далера Кузяева, а также интерес к Педро со стороны иностранных клубов.

— У вас идёт восьмой сезон в «Зените». Не было такого, что работа приелась и хотелось сменить обстановку?

— Это моя любимая работа. Прилагаю все усилия, чтобы команда добивалась того результата, который нас всех устроит абсолютно. Тренер — это тот человек, который решает сложные ситуации, которые возникают. Они возникают всегда. Моё дело — работать. Я получаю удовольствие от своей работы.

— Со слов хоккейного тренера Ларионова, Алексей Миллер сказал ему не переживать и работать дальше в СКА.

— А я при чём к этому разговору (улыбается)?

— Была ли у вас подобная беседа с главой «Газпрома» после упущенного чемпионства в прошлом сезоне?

— Послушайте: если бы в 2018 году вам сказали, что «Зенит» за следующие семь лет шесть раз станет чемпионом… За это уволили бы тренера?

— Глушенков назвал Карпина «своим в доску». Может ли Максим сказать о вас такие же слова?

— Не буду комментировать ничьи слова. Каждый человек вправе высказывать своё мнение о том или ином событии и ситуации. Он сказал. Я при чём тут? Спросите у Максима.

Максим Глушенков и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Бывший председатель правления «Зенита» Медведев ярко выступал в СМИ — где-то брал удар на себя. С его уходом что-то изменилось в этом плане?

— Может, впоследствии будет сказываться. Сейчас пока разницы не вижу.

— Константин Зырянов может заменить его в этом плане?

— Как я могу ответить на этот вопрос? Посмотрите. Спросите у Зырянова. Он ответит.

— Андрей Мостовой не был вызван в сборную. Как он себя чувствует?

— Карпин ответил на вопрос по Мостовому. Андрея не вызвали, и он тренируется с нами. Лишнего веса у него нет, физическая форма — нормальная.

— Почему в последнее время он получает меньше игрового времени?

— Что касается игрового тонуса, у каждого футболиста бывают разные периоды: где-то лучше играет, где-то — хуже. Сейчас играет чуть меньше. Всё в его руках, ногах и голове. Как и у каждого футболиста.

— Как Педро пережил пропуск молодёжного чемпионата мира?

— По этому поводу всё было чётко и понятно — позиция клуба и позиция Педро как игрока, у которого контракт с клубом. Он с пониманием воспринял всё. По его настроению можно сказать то же самое. Была договорённость, что, если сборная Бразилии выйдет из группы на чемпионате мира, он присоединится к ним. Они не вышли. Педро остался. Получилось провести время с семьёй. Думаю, этому он тоже рад.

— Уже не первый раз сообщают об интересе разных клубов к Педро. Если он уйдёт, это большая потеря для «Зенита»?

— Любая потеря важного для клуба игрока — это всегда существенно. Здесь должны учитываться разные факторы — предложение, которое устроит клуб, и желание самого игрока. Других вопросов нет. А клуб будет рассматривать возможность замены того или иного футболиста, который хочет уйти. Педро или любой другой игрок здесь не является исключением. Это футбол. Так бывает.

Сергей Семак и Педро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Удивлены, что Кузяев так быстро вернулся из Европы в Россию?

— Я не удивлён, что Кузяев вернулся в Россию. Думаю, он всё равно рассматривал этот вариант. То, что скоротечно, да. Надеюсь, что он скорее наберёт форму и будет радовать болельщиков своей игрой. Он прекрасный футболист. Рад, что он вернулся.

— «Зенит» не рассматривал вариант с подписанием Кузяева?

— Очень скоротечно прошёл его переход. Естественно, состав у «Зенита» укомплектован. Наверное, за короткое время принять решение было достаточно сложно. Поэтому он выбрал то, которое было уже на столе.

— Следите за «Кайратом» в Лиге чемпионов?

— Матчи «Кайрата» смотрим, наблюдаем. Приятно, когда команда играет в Лиге чемпионов.

— Не завидуете по-доброму соседям? Скучаете по Лиге чемпионов?

— Зависти у меня нет — ни к кому, ни за что. И скучания по еврокубкам нет. Есть работа, некогда скучать.