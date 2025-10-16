«С русскими из «Зенита» совсем не просто». Куда пропал Жерсон и реален ли его уход?

«Зенит» представил игрока сборной Бразилии 13 июля. Тогда Жерсон появился на сцене «Газпром Арены», пройдя через бумажную стену с джокером. Казалось, петербуржцы получат сверхполезного игрока в центр поля уже с первых туров. Но реальность оказалась другой. Бразилец вышел в матче с «Ростовом» и за 45 минут произвёл сильное впечатление. Потом четырежды оказался в старте. Тактические эксперты искали плюсы в его действиях, а обычные зрители пытались рассмотреть их на поле. Однако базовое ощущение было сформировано чётко: несмотря на присутствие на поле, разницы он не делает. С Махачкалой в 6-м туре Жерсон впервые оказался на скамейке. А после — исчез из заявки.

Затем появилось две теории. Первая шла от клуба и представителей игрока. С их слов, Жерсон чувствует переутомление после тяжёлого сезона, которое отражается на здоровье и функциональной готовности. Футболисту требовалась пауза, сроки которой трудно подсказать. Вторая шла преимущественно из бразильских медиа: сначала они инсайдили про желание игрока уже летом перебраться в Саудовскую Аравию, потом — про его нежелание выступать за «Зенит», а новая волна спекуляций — про возобновившийся интерес из Бразилии. Якобы Жерсон хочет вернуться на родину ради участия в финальной части ЧМ-2026.

Давайте по порядку. Что у Жерсона со здоровьем?

30 августа полузащитник впервые не попал в заявку на матч «Зенита» — команда расправилась с «Пари НН». И тогда Сергей Семак назвал две причины: микроповреждение и переутомление. При этом активно хвалил игрока за его качества, повторяя, что тот точно поможет команде. Никаких сроков обозначено не было. За несколько дней до этого выступил сам футболист. И честно признался, что не в оптимальной форме.

Жерсон полузащитник «Зенита» «Я ещё не близок к пиковой форме, я не в идеальном состоянии, но надеюсь достичь его как можно скорее. 10 дней паузы — это вроде не очень много, однако когда ты долго играешь в очень интенсивном ритме, потом резко останавливаешься, после чего снова возвращаешься к работе, то набор кондиций занимает время. Но я скоро вернусь. Я футболист, который за последние 6 или 12 месяцев провел больше всех матчей в мире, так ведь?»

По статистике, бразилец и правда вошёл в топ по проведённому на поле времени. И его слова могли бы быть приняты как истина, если бы не бесконечные трансферные спекуляции, о которых мы расскажем ниже. Плюс сроки. Вряд ли в конце августа кто-то предполагал, что восстановление затянется настолько.

Следующая конкретная информация от клуба появилась 3 октября: «Восстановление Жерсона идёт по плану, как заявлялось ранее, в общей сложности мы ориентировались на шесть-восемь недель — он уже фрагментарно тренируется с командой».

Если брать критичный отрезок — восемь недель с момента повреждения в конце августа, то, возможно, мы могли бы ожидать его возвращения к концу октября. Однако по актуальным словам Сергея Семака, произнесённым 14 октября, мы видим, что пока ситуация развивается не так и быстро. Футболист по-прежнему только возвращается к работе в общей группе.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «У Жерсона всё хорошо, за исключением того, что он травмирован. Он провёл действительно очень сложный сезон и сильно устал. Ситуация хорошая. Человек работает, присоединяется к общей группе. Мы его ждём в команде. Как он будет готов — будет играть. Будет ли Жерсон в старте — зависит от того, насколько он готов».

Сейчас, похоже, мы можем говорить, что восстановление после микротравмы бедра и переутомления слегка затягивается. И не факт, что мы увидим футболиста на поле до ноябрьской паузы. Либо его возвращение случится в последних матчах перед международным окном. Ведь сначала надо приступить к полноценным тренировкам в общей группе, набрать форму, а уже потом рассчитывать на выход на поле.

А что в итоге с возможным трансфером?

Это самая спекулятивная история. Ни о каком другом футболисте «Зенита» в этом отношении не говорят так много, как о Жерсоне. Первые инсайды появились практически сразу после его перехода. Сначала якобы возник «Аль-Наср», который предложил бразильцу расторгнуть контракт в одностороннем порядке, пообещав огромную зарплату. Но со стартом сезона история заглохла. Однако в конце августа клуб якобы вновь вернулся с этой идеей. Пришлось включаться уже представителям игрока, которые всё опровергли: «Жерсон только приехал. Как он может куда-то собираться? Это слухи», — заявили в Carlos Leite.

В сентябре ситуация успокоилась, однако в октябре — новая волна слухов. Бразильское медиа Gazeta Esportiva сообщило, что Жерсон несчастлив в России и хочет на родину, чтобы у него было больше шансов попасть на ЧМ-2026. Хотя уже сам этот факт странный, учитывая внимание Карло Анчелотти к игрокам «Зенита». А «Палмейрас», по информации источников, в январе готов начать конкретные переговоры по аренде или трансферу полузащитника. Позже журналист Жорже Николо подтвердил инсайд, добавив, что сам российский клуб недоволен работой футболиста. И готов отпустить его за те же € 25 млн, которые были потрачены летом.

Однако на следующий день Metaratings сообщил, что Жерсон инициировал встречу с руководством «Зенита» и заявил о намерении остаться в команде. Наши источники подтвердили факт разговора. Вероятно, это случилось из-за новой волны спекуляций. Игрок и правда сам посчитал важным донести свою позицию до клуба. Она заключается в том, что он не собирается покидать «Зенит» и хочет быстрее вернуться на поле.

В Бразилии же риторика тоже сменилась. Вот что написал известный журналист Вене Касагранде на своей странице в соцсетях: «Не знаю, пытается ли «Палмейрас» подписать Жерсона. Не знаю, хочет ли Жерсон вернуться в Бразилию. Но давайте к фактам. «Зенит» заплатил «Фламенго» € 25 млн плюс внушительные бонусы (суммы немалые, поскольку в переговорах участвовали несколько агентов). Другими словами: учитывая, что мы видели в последних переговорах «Зенита» с участием таких бразильцев, как Вендел и Клаудиньо, неужели вы думаете, что русские просто поверят, что игрок не адаптировался, и так легко его отпустят? Возможно, Жерсон понятия не имеет, во что ввязался, но вести переговоры и/или пытаться что-то сделать с русскими из «Зенита» совсем не просто».

Так что сейчас история, вероятно, снова встанет на паузу. Как минимум до момента возвращения Жерсона к играм. Если у него пойдёт, то, скорее всего, на несколько месяцев слухи затихнут. А если снова начнутся проблемы, то появятся опять. И уже тогда, возможно, станут чуть ближе к истине.