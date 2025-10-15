«Единственная причина негатива ко мне — я иностранец». Станкович — о «Спартаке» и сборной

Деян Станкович почти не даёт интервью в России. Однако главный тренер «Спартака» пообщался с сербскими журналистами из издания Kurir. Станкович ответил на вопрос о потенциальной работе в сборной Сербии, отношении к возможному увольнению и назвал причину, по которой его критикуют в России.

О возможном приглашении в сборную Сербии

— Во-первых, логично, что меня упоминают в СМИ, когда речь идёт об этой должности, я же тренер, верно? Но сейчас я вижу себя исключительно в клубе, а не в сборной — для этого ещё слишком рано. Не знаю, понимаете ли вы меня… Для меня важно быть предельно чётким в своём ответе, поэтому на этот раз я также скажу, что работа в сборной — моя цель и большое желание. Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. «Маракана» переполнена, 50 тысяч болельщиков, звучит гимн страны… Когда-нибудь я обязательно это испытаю, но сейчас я тренер в клубе, у меня контракт со «Спартаком».

О негативном отношении общественности к Станковичу в России

— Единственная причина негативного отношения ко мне российской публики — то, что я иностранец. Я чужак в огромном клубе, огромной стране. «Спартак» — народная команда, самая популярная с момента своего основания как в Москве, так и по всей России. Желающих поставить подножку клубу много.

О критике чрезмерных эмоций Станковича

— Я не терплю несправедливости, поэтому и реагирую. Если что-то идёт не так, но не во вред нам — ладно, я пойму это. Но когда это повторится, как я могу не отреагировать? И я знаю, что Милорад Мажич (глава департамента судейства и инспектирования РФС. — Прим. «Чемпионата») — хороший человек, 100%. Я читал его заявление, что он тренирует свою судейскую команду, а я работаю со своей. И я полностью с этим согласен. Но после ошибок членов его команды во вред «Спартаку» я могу потерять работу, а 10 семей останутся без дохода, мы сразу же понесём ответственность. И поэтому ему будет гораздо легче решить проблему внутри своей команды.

Удаление Деяна Станковича Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О поддержке от руководства «Спартака»

— Отношения с руководством «Спартака» — просто фантастические! У меня прекрасные отношения с людьми, с которыми я работаю больше всего. Там всё в идеальном порядке. Я безмерно благодарен им за возможность возглавить этот клуб. Это уровень «Црвены Звезды» в Сербии, «Реала» и «Барсы» – в Испании, «Интера», «Милана» и «Ювентуса» – в Италии, «Баварии»… У меня никогда не возникнет проблем с теми, кто привёл меня сюда.

О возможном увольнении

— То же самое может случиться с Кристианом Киву в «Интере», Игором Тудором, Симоне Индзаги… Это нормально. Единственная проблема, что о моей отставке говорят анонимы в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. Мне нравится называть их «безымянными людьми». И если бы я боялся воробьёв, то носил бы в кармане рогатку. Не им меня увольнять. Вы прекрасно знаете, у кого в руках и нож, и торт. Но, если быть до конца честным, я не переживаю по поводу увольнения. Я чётко и громко сказал об этом руководству клуба.

О своём следе в истории «Спартака»

— Честно говоря, в «Спартаке» я сделал много хорошего. Конечно, это не значит, что я останусь в клубе независимо от результатов. Однако факт остаётся фактом. «Спартак» за последние годы сменил много тренеров. Это совпадение? Всегда ли проблема была в тренерах? Думаю, руководство поняло, что в какой-то момент эта тенденция должна измениться, что тренер должен заслужить настоящее доверие.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Об отношениях с игроками

— Я люблю их всех, как своих сыновей. Посмотрите на статистику: с момента моего прихода в клуб у 14 игроков продлены контракты. Означает ли это, что я им доверяю, или нет?

О болельщиках «Спартака»

— Известно, что болельщики «Црвены Звезды» и «Спартака» — побратимы. Фанаты «Спартака» с самого первого дня меня полностью поддерживают. Они видят мою эмоциональность, самоотдачу и преданность клубу. На каждом шагу я чувствую, что они отвечают мне взаимностью.

О том, есть ли разделение на иностранцев и россиян внутри команды

— Мы все вместе боремся за «Спартак». Это всё мои верные бойцы. Я никогда не делю игроков на иностранцев и местных, однако очень доволен прогрессом Угальде и Умярова.

О задаче выиграть чемпионат со «Спартаком»

— Это и есть цель проекта. Именно поэтому я сюда и пришёл. Насколько достижима эта цель? После двух побед подряд многое может измениться. Если мы обыграем «Ростов» в выходные, разговоры о трансферах утихнут. А потом, если мы победим «Оренбург», а позже – «Краснодар», всё снова будет хорошо. Я просто не позволю этому отвлекать меня от работы.

Об РПЛ

— Я всё ещё ищу причину происходящего в матчах, которые не носят ярлыка дерби. Я намеренно и осознанно не говорю о «маленьких» играх, потому что здесь такого понятия нет. Все команды – компактные, серьёзные, с хорошими тренерами, которые знают, чего хотят на поле. Я также хотел бы подчеркнуть отношения с моими коллегами здесь, в России. У меня нет проблем ни с кем из них и никогда не было. Наоборот. Когда я разговариваю с ними, то получаю от них поддержку.

Валерий Карпин и Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О том, почему его критикуют чаще Семака и Карпина

— Я уже ответил на этот вопрос. Я цель, потому что иностранец! А «Спартак» — потому что это большой клуб, любимый огромным количеством людей.