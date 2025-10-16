Как Пруцев перезагружается в «Локо». Он уже сделал больше, чем за весь год в «Спартаке»

Трансфер Данила Пруцева из «Спартака» в «Локомотив» на сегодняшний день выглядит одним из лучших в летнее окно РПЛ. Конечно, с точки зрения железнодорожников. 25-летний полузащитник мощно перезагружает свою карьеру в команде Михаила Галактионова, хотя Деяну Станковичу оказался не нужен.

Сербский тренер «Спартака» демонстрировал своё отношение к Пруцеву не словом, но делом. В нынешнем сезоне РПЛ до трансфера в «Локомотив» Данил провёл на поле всего полчаса в матче с «Балтикой», выйдя на замену. В остальных пяти турах Станкович использовал российского полузащитника для заполнения скамейки. Выпускал только на групповом этапе Кубка России – там у Пруцева было три игры в основе. Понятно, что после подписания Жедсона Фернандеша и без того серьёзная конкуренция в средней линии стала у красно-белых максимально высокой. Однако сербский тренер и в прошлом сезоне РПЛ не очень-то доверял игроку: Данил лишь девять раз попал в стартовый состав.

По этой причине не все поняли и желание «Локомотива» подписать Пруцева. Железнодорожники выше «Спартака» в таблице, а берут его запасного. Тем более это только аренда до конца сезона без права выкупа и с полным покрытием зарплаты полузащитника – перед тем, как покинуть красно-белых, Данил продлил контракт с клубом до лета 2028 года. То есть, даже если Пруцев раскроется в «Локо», может случиться так, что игрока, по сути, подготовят для конкурента. Как видите, в руководстве «Спартака» подстраховались, чтобы сохранить российского футболиста под ужесточающийся лимит, либо для возможного сменщика Станковича, если новый тренер оценит Пруцева, как Галактионов.

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Очень много негативных моментов было, когда это решение принималось, мол, зачем вам Пруцев, чем он вас усилит. Но так говорить могут только дилетанты. Это игрок с интеллектом. Он мобильный, быстрый, хорошо двигает мяч. У него есть международный опыт – Данил играл у меня в отборе на чемпионате Европы. Это дорогого стоит… Он нам дал конкуренцию, определённую стабильность на своей позиции. Пруцев – игрок очень хорошего качества и уровня».



Тем не менее Пруцев и в «Локомотив» приходил не на гарантированное место в стартовом составе. Конкуренция в центре поля у железнодорожников тоже неслабая – есть опытный капитан Баринов, есть разрывающий всех Батраков, есть Карпукас и всё громче стучащий в двери основы молодой Годяев. Галактионову надо было поломать голову над тем, чтобы и Данил получил своё время, а не окончательно закис в «Локо», и остальных центрхавов не потерять. Ведь если Пруцев будущим летом вернётся в «Спартак», возможно, потребуется наигрывать того, кого он сейчас посадит на скамейку. Обиженного игрока реанимировать труднее.

Как решает вопрос Галактионов? Едва Данил появился в «Локомотиве», как сразу получил место в стартовом составе. С «Крыльями Советов» дома железнодорожники сыграли с трио Баринов – Пруцев – Батраков в центре поля. Карпукас пропускал матч по медицинским показаниям. Правда, в следующей встрече с «Ахматом» в Грозном «Локо» вышел в более привычном сочетании Баринов – Карпукас – Батраков. Но затем во встрече с махачкалинским «Динамо» Галактионов вернулся к «самарскому» варианту.

Дисквалификация Зелимхана Бакаева после удаления в Махачкале привела Галактионова к нетривиальной идее. Он фактически отказался от использования левого вингера и стал играть с квартетом центрхавов: Баринов – Карпукас – Пруцев – Батраков. Таким образом, место в основе нашлось для каждого из них. В матче с «Рубином» это сработало хорошо – «Локомотив» победил и мало что позволил сопернику создать в атаке. В дерби с московским «Динамо» вылезли наружу недостатки такой расстановки. Центрхавы просто не успевали страховать левый фланг, который команда Валерия Карпина начала разрывать за счёт подключений вперёд Касереса. «Динамо» создало оттуда несколько голевых моментов, забило гол. Только когда Галактионов подкорректировал позиции полузащитников и перебросил налево Руденко, стало поспокойнее.

«Вы же любите говорить «ромб Николича». Назовите теперь это по‑другому: «четырёхугольник Галактионова», если нравится. Почему решили так сыграть? Факторов много. Из‑за количественного отсутствия фланговых игроков, с учётом игры соперника и из‑за наличия у нас ребят средней линии мы решили насытить именно центр поля. Выход из обороны, развитие атаки… Будь у нас более настырными наши фланги, у нас было бы больше остроты в позиционной атаке», – объяснял главный тренер «Локомотива» ещё после матча с «Рубином».

Данил Пруцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем интереснее, какую схему и стартовый состав Галактионов выберет в дерби с ЦСКА, ведь Бакаев своей игрой заслуживает получить новый шанс после дисквалификации. Пруцев за эти пять матчей доказал, что в «Локомотиве» он может быть одним из лучших. Более того, Данил совершил больше результативных действий, чем за весь 2025 год в «Спартаке». В дебютной игре с «Крыльями Советов» уже на третьей минуте ассистировал Дмитрию Воробьёву, причём отработал эпизод действительно здорово. Совершил забегание в чужую штрафную через правый полуфланг под передачу низом, а потом покатил под удар в район 11-метровой. Форварду оставалось только не промахнуться.

В дерби с «Динамо» Пруцев и вовсе заработал 1+1. Забил на первой же (!) минуте. Поддержал контратаку мощным рывком по центру и точно ударил низом в касание с 11 метров. А спустя 90 минут Данил на пару с Руденко добили бело-голубых пятым голом. В этом эпизоде экс-спартаковец стал автором голевой передачи. Снова открылся в правом полуфланге, ловко обработал не самый простой для приёма мяч после длинного паса и покатил вдоль ворот на партнёра ровно тогда, когда Руденко вылез из офсайда.

По данным Яндекс Спорттех, в тех четырёх матчах за «Локомотив» в РПЛ, в которых Пруцев выходил в основе и отыграл все 90+ минут, Данил совершил 301 действие на поле с 83% успеха. Он нанёс три удара (два в створ), отдал 195 передач (84% точных), в том числе 103 паса вперёд (77% точных). Кроме того, сделал шесть обводок, 10 отборов, девять перехватов и 40 подборов, заработал на себе пять фолов и вступил в 50 единоборств (выиграл 57%). В общем, встал в состав команды Галактионова как влитой.

А в дерби «Локомотива» с ЦСКА результат, очевидно, во многом зависит от того, как Пруцев и другие центрхавы железнодорожников справятся с сумасшедшим армейским трио Кисляк – Обляков – Матеус Алвес.