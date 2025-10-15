«Никто ничего не объяснял». «Торпедо» вдруг вернуло Кононова — его уволили 60 дней назад

«Химки» долго удерживали статус самого скандального клуба страны, однако «Торпедо» стало достойным сменщиком подмосковного клуба. И не только на одноименной арене, но и в инфополе. Олег Кононов после провального старта сезона и унизительного увольнения возвращается в качестве главного тренера автозаводцев, чтобы вытащить команду с последнего места Лиги Pari.

Олег Кононов в «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

При этом на выход отправился Дмитрий Парфёнов, который проработал в «Торпедо» всего 32 дня. Под его руководством команда сыграла пять матчей: один в Кубке России и четыре – в чемпионате.

Кононов станет уже пятым тренером «Торпедо» в сезоне-2025/2026. Всё началось с самого Кононова (№1). После него с командой в статусе временно исполняющих обязанности работали Павел Кирильчик (№2) и Сергей Жуков (№3). Потом был Парфёнов (№4).

Кононов провалил старт сезона — его хватило на четыре тура

Болельщикам «Торпедо» остаётся лишь посочувствовать. В мае клуб праздновал возвращение в Премьер-Лигу, но из-за коррупционного скандала команду исключили из элиты за несколько дней до старта сезона-2025/2026. Президента «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова взяли под стражу и обвинили в подкупе арбитра. А клуб оставили в Первой лиге.

«Торпедо» покинули несколько ключевых футболистов, включая Хетага Хосонова, Равиля Нетфуллина, Ираклия Манелова. При этом команду всё ещё причисляли к фаворитам сезона, ведь состав пополнили Артур Галоян, Кирилл Данилин, Ростислав Солдатенко и другие футболисты. Сейчас общая трансферная стоимость «Торпедо» — на втором месте после «Урала» среди всех клубов Первой лиги (с учётом трансферов, которые произошли уже после ухода Кононова).

Московский клуб безобразно начал сезон. Одна ничья с «Нефтехимиком» (0:0) и три поражения — от «СКА-Хабаровск» (0:1) и двух новичков лиги, «Челябинска» (2:3) и костромского «Спартака» (0:1).

Некоторые решения Кононова связывали с неспортивными мотивами

Болельщики обвиняли команду в безволии, а главного тренера — в пассивности и неспособности что-либо изменить. Кононову досталось и за доверие к опорному полузащитнику Андрею Костину, который ужасно выглядел практически во всех матчах «Торпедо» на старте сезона. Совпадение или нет, однако сразу после ухода Кононова Костин отправился в запас, а потом вообще в ульяновскую «Волгу».

Кононов тасовал схему, менял игроков, но так и не нащупал нужный баланс. Маркером неготовности команды стали ошибки в обороне – к примеру, во встрече с «Челябинском» команда дважды пропустила после угловых. Всё это накладывалось на тяжёлый психологический фон. В июле гендиректор «Торпедо» (на тот момент) Сергея Синяев в эфире программы «Мы хотим играть в футбол» прокомментировал эту тему: «Из нас как будто выпустили воздух».

Игроки «Торпедо» Фото: ФК «Торпедо»

Параллельно Кононова «мочили» фанаты, которые буквально изгнали тренера из команды. Поражение от «Спартака» из Костромы стало последней каплей для руководства клуба.

В переходный период с двумя «временщиками» (Кирильчиком и Жуковым) «Торпедо» победило только в одном матче – с «Уралом» в 5-м туре (1:0). В некоторых встречах откровенно не везло – например, с «Ротором» (0:3), когда бенефис в воротах устроил Никита Чагров. А где-то возвращались старые ошибки в обороне – в частности, в матчах с «Родиной» (0:3) и «Волгой» (2:3).

На трансферном дедлайне клуб оформил несколько важных сделок. В «Торпедо» перешли Александр Ломакин, Олег Кожемякин, Владислав Шитов и Алексей Каштанов.

Главным тренером стал Дмитрий Парфёнов, который в последний раз светился на уровне Первой лиги в 2023-м (работал с «Родиной»).

Парфенов не стал спасением для «Торпедо», но вернул веру

Парфёнов изменил схему на 4-4-2, где основную пару форвардов составили Каштанов и Шитов. Требовалось время, чтобы сыграться. Хрестоматийный пример ужасной реализации команда показала в игре с «Черноморцем» (1:4) Вадима Евсеева – при 2,46 xG автозаводцы забили лишь один гол. У соперников залетело всё – четыре мяча при 0,92 xG.

На этом же отрезке Парфёнов добыл вторую победу для «Торпедо» в Первой лиге (над «Енисеем» 1:0) и прошёл «Кристалл-МЭЗТ» в Кубке России (3:1). В последнем матче команда сыграла достойно – зацепила ничью во встрече с не самым слабым «Арсеналом» (2:2). Шитов и Каштанов забили по голу.

Казалось, что «Торпедо» идёт на поправку. Однако ещё 2 октября пришла новость, что Леонида Соболева выпустили из СИЗО под домашний арест. 14 октября клуб покинули Денис Маслов (советник президента), Игорь Резвухин (гендиректор) и Максим Ляпин (руководитель аналитического отдела). На следующий день Парфёнов был уволен.

Бывший тренер «Торпедо» уже поделился своими мыслями в эксклюзивном комментарии «Чемпионату»:

– Для вас сегодняшняя новость — полная неожиданность?

– Сборная отыграла, новости закончились – ну и вот теперь другие новости. Конечно, для меня это было неожиданно.

– В клубе вам объяснили своё решение?

– Никто ничего не объяснял. Просто озвучили, и всё.

– Есть догадки о причинах?

– Есть решение, и для меня оно необъяснимо.

– Это самое странное увольнение в вашей практике?

— Для меня – да. Что тут комментировать? Странное – и всё. Раскручивать эту ситуацию я не готов.

– Обидно, что не дали поработать?

– Слово «обидно», наверное, неправильное. Мы честно делали своё дело. По-другому никак.

Дмитрий Парфёнов Фото: ФК «Торпедо»

Кононов уже готовит команду к матчу Кубка России с «Велесом», который состоится 16 октября. Также появились новые слухи – якобы в «Торпедо» должен вернуться Ари, занимавший ранее пост спортивного директора.

Главное реалити-шоу российского футбола только разгоняется.