Голы спартаковцев и суперсюжет в Сербии. Как дела у молодёжи в сборных?

Национальная команда России здорово провела октябрьскую паузу, одержав две убедительные победы в товарищеских матчах – с Ираном и Боливией. Но не только она представляла страну в эти даты. У юношеских и молодёжной сборной тоже есть жизнь. В том числе с выездами в дальнее зарубежье.

Рассказываем, как провели октябрьскую паузу те, кому ещё, возможно, предстоит сыграть за первую команду.

Молодёжка – про дебюты

В эту паузу молодёжная сборная обошлась без неожиданных соперников и сыграла с теми, кто ближе – оба матча прошли с Беларусью в гостях.

Первая встреча – в Бресте. Она завершилась для наших парней неудачно – поражением 0:2. Но с нюансами: на этом сборе тренерский штаб явно захотел попробовать побольше новых игроков. Поэтому в первой игре, помимо уже привычных Джамалутдина Абдулкадырова, Егора Смелова и Данилы Козлова, на поле появились пятеро дебютантов – Александр Тарасов, Даниил Плотников, Андрей Ивлев, Артём Корнеев и Владимир Игнатенко. Россияне неудачно выглядели в первом тайме, пропустив на 21-й минуте от Ильи Дубинца. Во втором действовали уже лучше, однако отыграться не смогли. А в концовке пропустили ещё один мяч.

Второй матч прошёл уже в Минске на стадионе «Трактор». Но состав концептуально не поменялся. Снова три дебютанта: Курбан Расулов, Никита Бабакин и Станислав Топинка. Правда, результат уже другой: российская сборная пропустила в самом начале матча, однако во втором тайме смогла отыграться благодаря голу Ильи Ишкова.

Права на видео принадлежат РФС.

А ниже – итоги матчей от старшего тренера сборной России Ивана Шабарова.

Иван Шабаров старший тренер молодёжной сборной России «Вторая встреча мне понравилась больше первой, особенно её первого тайма, когда вообще не получалась атакующая игра. Потом игроки уже лучше действовали в создании голевых моментов, хотя реализация и оставляет желать лучшего, но содержанием более-менее доволен. В защите совершили всё те же ошибки, которые привели к голам. Нам есть над чем работать. Сейчас ребята находятся в том возрасте, когда учатся добывать победу, работать на результат. Ещё года три-четыре назад в юношеских командах это, возможно, было чуть иначе. Игра была товарищеской, но обе команды пытались добиться победы любой ценой».



Юноши – про неожиданности

Сборная России U16 в международную паузу съездила в Сербию на два матча со сверстниками, которые участвуют в отборе на чемпионат Европы. И оба раза команда Владимира Волчека победила: в первой встрече– со счётом 3:0, во второй – 2:1.

У команды на год старше был более экзотический выезд – в Саудовскую Аравию. Команда Станислава Коротаева сыграла два матча с местной сборной. И если в первой встрече мы увидели убедительную победу 3:0, то во второй соперник явно собрался – игра завершилась со счётом 4:4. Не помог победить даже хет-трик спартаковского воспитанника Никиты Кочанова.

Матч юношеской сборной России с Саудовской Аравией Фото: РФС

Юноши 2007 года рождения тоже полетели в Сербию на спаренные матчи со сверстниками. И в первой игре сложился суперсюжет. В начале второго тайма Никита Массалыга открыл счёт, в середине соперник отыгрался и получил численное преимущество. Потом сербы снова пропустили, но в концовке перевернули ход матча и забрали победу – 3:2.

В ответной встрече россияне уже почти ничего не позволили сопернику и уверенно победили – 4:1.