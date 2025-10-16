Голы спартаковцев и суперсюжет в Сербии. Как дела у молодёжи в сборных?

Национальная команда России здорово провела октябрьскую паузу, одержав две убедительные победы в товарищеских матчах – с Ираном и Боливией. Но не только она представляла страну в эти даты. У юношеских и молодёжной сборной тоже есть жизнь. В том числе с выездами в дальнее зарубежье.
Рассказываем, как провели октябрьскую паузу те, кому ещё, возможно, предстоит сыграть за первую команду.
Молодёжка – про дебюты
В эту паузу молодёжная сборная обошлась без неожиданных соперников и сыграла с теми, кто ближе – оба матча прошли с Беларусью в гостях.
Первая встреча – в Бресте. Она завершилась для наших парней неудачно – поражением 0:2. Но с нюансами: на этом сборе тренерский штаб явно захотел попробовать побольше новых игроков. Поэтому в первой игре, помимо уже привычных Джамалутдина Абдулкадырова, Егора Смелова и Данилы Козлова, на поле появились пятеро дебютантов – Александр Тарасов, Даниил Плотников, Андрей Ивлев, Артём Корнеев и Владимир Игнатенко. Россияне неудачно выглядели в первом тайме, пропустив на 21-й минуте от Ильи Дубинца. Во втором действовали уже лучше, однако отыграться не смогли. А в концовке пропустили ещё один мяч.
Второй матч прошёл уже в Минске на стадионе «Трактор». Но состав концептуально не поменялся. Снова три дебютанта: Курбан Расулов, Никита Бабакин и Станислав Топинка. Правда, результат уже другой: российская сборная пропустила в самом начале матча, однако во втором тайме смогла отыграться благодаря голу Ильи Ишкова.
Права на видео принадлежат РФС.
А ниже – итоги матчей от старшего тренера сборной России Ивана Шабарова.
«Вторая встреча мне понравилась больше первой, особенно её первого тайма, когда вообще не получалась атакующая игра. Потом игроки уже лучше действовали в создании голевых моментов, хотя реализация и оставляет желать лучшего, но содержанием более-менее доволен. В защите совершили всё те же ошибки, которые привели к голам. Нам есть над чем работать. Сейчас ребята находятся в том возрасте, когда учатся добывать победу, работать на результат. Ещё года три-четыре назад в юношеских командах это, возможно, было чуть иначе. Игра была товарищеской, но обе команды пытались добиться победы любой ценой».
Юноши – про неожиданности
Сборная России U16 в международную паузу съездила в Сербию на два матча со сверстниками, которые участвуют в отборе на чемпионат Европы. И оба раза команда Владимира Волчека победила: в первой встрече– со счётом 3:0, во второй – 2:1.
У команды на год старше был более экзотический выезд – в Саудовскую Аравию. Команда Станислава Коротаева сыграла два матча с местной сборной. И если в первой встрече мы увидели убедительную победу 3:0, то во второй соперник явно собрался – игра завершилась со счётом 4:4. Не помог победить даже хет-трик спартаковского воспитанника Никиты Кочанова.
Матч юношеской сборной России с Саудовской Аравией
Фото: РФС
Юноши 2007 года рождения тоже полетели в Сербию на спаренные матчи со сверстниками. И в первой игре сложился суперсюжет. В начале второго тайма Никита Массалыга открыл счёт, в середине соперник отыгрался и получил численное преимущество. Потом сербы снова пропустили, но в концовке перевернули ход матча и забрали победу – 3:2.
В ответной встрече россияне уже почти ничего не позволили сопернику и уверенно победили – 4:1.