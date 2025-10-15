Три серии пенальти, поражение Тихонова и крутой гол с разворота. В Кубке России — огонь!

Пока команды РПЛ ждут возвращения сборников и готовятся к встречам чемпионата в ближайший уикенд, коллективы низших дивизионов играют в Фонбет Кубке России. Их цель – добраться до клубов Премьер-Лиги в плей-офф Пути регионов. Повезёт только четырём счастливчикам, победителям матчей шестого раунда. А на этой неделе восемь пар сражаются в пятом раунде. Сегодня в большинстве противостояний исход решила только серия пенальти!

Как Тетрадзе одолел Тихонова в битве экс-игроков сборной России

Два бывших игрока сборной России Андрей Тихонов и Омари Тетрадзе, возглавляющие соответственно «Енисей» и «Уфу», пересеклись в футбольном манеже Красноярска. Их команды с опаской поглядывают на зону вылета в Первой лиге (с этого сезона – Лиге Pari), тем не менее хотели как можно дальше пройти в кубковом турнире. Хозяева начали лучше, и уже на седьмой минуте их нападающий Андрей Окладников открыл счёт. После кросса с правого фланга выиграл воздух и классно пробил головой. Но уфимцы не «поплыли» после быстрого пропущенного гола. Ещё через семь минут отыгрались. Успех им принёс стандарт – Осман Минатулаев замкнул подачу на дальнюю штангу. Потом «Енисей» упустил несколько голевых моментов, однажды сотряс стойку. «Уфа» выдержала это давление, а в серии пенальти победила. Решающим оказался единственный промах Андрея Мазурина, который запустил мяч выше цели.

«Челябинск» продолжает удивлять — теперь и в Кубке России

В Химках сошлись две команды из топ-7 Первой лиги. «Челябинск» уже давно не проигрывал и в кубковом турнире продлил приятную серию. Правда, и испано-российская дуэль Хуана Диаса с Романом Пилипчуком завершилась перестрелкой в серии пенальти. Ещё по ходу матча гости в обоюдоострой игре могли заработать 11-метровый после попадания мяча в руку соперника, но судья разозлил их своим решением. А хозяев в серии пенальти сгубили промахи Ивана Тимошенко и Леона Мусаева. Точнее, удар форварда взял вратарь Илья Тусеев, а вот хавбек отправил мяч на трибуны.

«Родина» — «Челябинск» Фото: ФК «Челябинск»

Чудесное спасение команды Новикова в Ярославле

Середняки Первой лиги поддержали тренд дня и развлекли болельщиков серией 11-метровых. Хотя и в Ярославле хозяевам удался быстрый гол. Команда Артёма Булойчика повела во встрече с «Нефтехимиком» после того, как нападающий Илья Стефанович ловко разобрался с защитником в контратаке и перекинул вратаря.

«Шиннику» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы удержать минимальную победу. Команда Кирилла Новикова была на грани поражения, однако на 85-й минуте спаслась. Всё началось с аута на левом фланге, продолжилось кроссом, а завершилось умелой игрой Андрея Никитина на опережение. Отпраздновал автор гола в стиле Криштиану Роналду. Пенальти Никитин потом тоже забил, да и остальные не мазали. Все – кроме одного. Капитан «Шинника» Артём Голубев не сумел переиграть голкипера Николая Присяжненко, который классным сейвом вытащил мяч из правого угла и путёвку в следующий раунд для Нижнекамска.

«КАМАЗ» выигрывает и после ухода Ахметзянова в «Оренбург»

«КАМАЗ» пока не замечает уход в «Оренбург» главного тренера Ильдара Ахметзянова. Уже под руководством Антона Хазова коллектив из Набережных Челнов остановил в Первой лиге мощный костромской «Спартак», а теперь прошёл в кубковом турнире одного из аутсайдеров своего дивизиона «Чайку». Команду Дмитрия Комбарова сбил с ног дубль Виталия Семёнова ещё до перерыва. Уже на третьей минуте полузащитник «КАМАЗа» зарядил низом с подбора после атаки с правого фланга. Второй гол Семёнов тоже забил, подкараулив отскок от соперника. «Чайка» сделала шаг к камбэку на исходе часа матча, когда форвард Николай Ищенко завершил контрвыпад классным обводящим ударом в дальний угол. Но в компенсированное время нападающий молодёжной сборной России Даниил Моторин наказал раскрывшуюся «Чайку» – убежал от защитника с центра поля и реализовал выход один на один.

Красота от Максимова! А жертва — «Сокол»

Завершился игровой день матчем в Туле. Там середняк Первой лиги «Арсенал» Дмитрия Гунько поборол «Сокол» Младена Кашчелана. У команды из Саратова, к слову, меньше всех побед (всего одна) и забитых мячей (восемь) в Первой лиге, но в кубковом туре она до этого расправилась с «БроукБойз».

На Тулу у «Сокола» уже не хватило ни класса, ни везения. Команда Гунько победила благодаря голу Максима Максимова на 36-й минуте. Причём забил нападающий красиво, словно его из топ-лиги подвезли. Открылся под передачу из глубины, остановил мяч в полукруге, резко развернулся и нанёс неотразимый удар. Экс-голкипер «Арсенала» Левашов прыгнул за сейвом, вот только шансов у него было ровно 0.

Права на видео принадлежат РФС

Остальные три матча пятого раунда пройдут в четверг, 16 октября. «Факел» примет «Урал», «Торпедо» сыграет дома с «Велесом», а «Черноморец» встретится на своём поле с «Кубанью Холдинг».