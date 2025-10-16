«Хочу стать первым номером «Динамо» на годы». У Карпина неожиданно заиграл юный вратарь

В последние годы в российском футболе появилось много интересных молодых вратарей. Приятную тенденцию продолжает Курбан Расулов. Воспитанник столичного «Динамо» заявил о себе в Кубке России и удостоился вызова в молодёжную сборную страны.

В интервью «Чемпионату» Расулов рассказал о детстве в Махачкале, пути в академию «Динамо» и своих амбициозных задачах.

Детство Расулова в Махачкале и «золотой» «Анжи»

— В твоём детстве было много футбола?

— Очень много. До того как пошёл заниматься футболом, во дворе был всегда с мячом. Даже когда никого не было, мог просто ходить и бить мяч о стенку. Ничего, кроме футбола, не делал (улыбается).

— Ты с детства в воротах?

— Нет. Поначалу бегал в поле. В первой детской футбольной школе начинал вообще нападающим. Однако у нас тогда было мало вратарей. Тренер всех новеньких ставил в ворота.

— А ты ещё и высокий.

— Да. Ростом выделялся, в воротах начало получаться — тренер предложил стать вратарём. Я особо не задумывался и согласился. Со следующей тренировки он мне выдал перчатки — так я и стал голкипером.

— Обратно в поле не тянуло?

— Я как-то не задумывался, просто играл в футбол. Плюс играл не совсем как вратарь: мне давали передачи, и я мог бегать и всех обводить.

— До футбольной школы играл на дворовых коробках?

— Да, на улицах. Бывало, что ворота делали из каких-то палок или рюкзаки кидали.

— Такие условия закаляют?

— Не то чтобы закаляют. Ты просто выходишь с друзьями и получаешь удовольствие от футбола. В дальнейшем это сказывается: улучшаются обращение с мячом, техника. Если с детства всегда с мячом и играешь во дворе, чему-то всё равно научишься, даже не имея базовой школы.

Курбан Расулов (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Тебе кто-то пытался привить любовь к футболу или сама по себе возникла?

— Сама возникла. У меня есть два брата — они вообще боксёры. Меня хотели отдать на бокс, но тренер меня не взял — сказал: ещё маленький. Я не хотел на бокс. Меня не особо тянуло, хотел пойти в футбольную секцию.

— Братья подкалывали?

— Да. Первое время: «О, футболист! Будешь, как Криштиану». Это шутки, не более. Родители всегда поддерживали.

— Ты близок с родителями?

— Перед матчами, часов за пять до игры, могу спокойно набрать по видеосвязи и поговорить. В день матча с мамой меньше общаемся, потому что она нервничает (улыбается). Братья тоже следят, смотрят все игры. После матчей с семьёй всегда на связи. В этом плане всё отлично.

— Из детства остались воспоминания о «золотом» «Анжи»?

— Да. Я помню игры. На тот момент ещё не попал в академию «Анжи». Для меня это был просто космос, даже особо не думал об этом (смеётся).

— А сколько тебе тогда было?

— Лет семь. Да, это был 2012 или 2013 год. Когда я попал в «Анжи», академия работала отлично и команда ещё держалась в РПЛ, но это уже было не то — там не было звёзд. Команда боролась во второй восьмёрке. Помню, что на некоторые игры «Анжи» брат меня возил.

— То есть Это’О вживую увидел?

— Да, но не очень отложилось в памяти.

— Кто был твоим кумиром в детстве?

— Криштиану Роналду.

— А по позиции?

— Сразу думаю о Нойере, который в 2014 году просто перевернул понимание игры вратаря и был номинирован на «Золотой мяч». Не могу сказать, что он был кумиром, но я старался что-то черпать из его выступлений: играть высоко и лучше действовать ногами.

— Сегодня на кого-то равняешься?

— Слежу за вратарями. Очень нравится, как играет Алиссон. Он хладнокровный, хорошо действует ногами. У него есть то, что требуется от вратаря. Мне многие говорят, что я внешне похож на Куртуа.

— Ха-ха, мне так не кажется.

— Понятное дело, что он двухметровый великан с кучей рук (смеётся).

— Но тебе льстят такие сравнения?

— Да. Мне нравится Куртуа, я за ним слежу.

Курбан Расулов Фото: ФК «Динамо»

— Как ты попал в «Динамо»?

— Как я говорил, «Анжи» тогда шёл на спад. Академия ещё была более или менее на уровне, но главную команду уже перестали спонсировать, и она вылетела во Вторую лигу. В какой-то момент прекратили финансировать и академию. На пару месяцев я остался вообще без футбола. Когда спонсоров не стало, одно время наши родители скидывались деньгами тренеру, чтобы он нас тренировал.

— Это уже больше похоже не на академию, а на частную историю.

— Да. Арендовали поля, платили тренеру деньги, чтобы он нас тренировал. Как раз в тот момент «Динамо» начало открывать франшизы в России. Первый филиал «Динамо» был в Дагестане, на базе академии «Анжи». Там оставались все условия. Получилось так, что мы все перешли из «Анжи» в филиал академии «Динамо». Через год или полтора приехал селекционер из главной московской академии — пригласил меня и ещё пару ребят на просмотр. Получилось показать себя, меня взяли.

Кстати, сейчас у «Динамо» филиалы уже по всей стране, более 150 школ. Буду только рад, если у ребят из регионов получится повторить мой путь и попасть в основную академию, а затем – в основу «Динамо».

Почему Расулов не хотел в академию «Краснодара» и как узнал о предстоящем дебюте за «Динамо»

— Ты сказал, что на пару месяцев остался без футбола. О чём думал в тот период?

— Родители уже понимали, что всё идёт к закрытию академии «Анжи», поэтому хотели отправить меня на просмотр куда-нибудь.

— У всех в семье уже было понимание, что футбол — это всерьёз и надолго?

— Да. Меня отправили на просмотр в «Краснодар». На сайте я заполнил анкету и поехал. Мы с отцом добирались до Краснодара 16 часов на автобусе, сняли квартиру. Приходим на просмотр – и выясняется, что там нужна справка о допуске к занятиям спортом. Её у меня не было, потому что раньше мы с таким не сталкивались. В «Анжи» ничего не нужно было. Хотя я говорил отцу, но нас не допустили. Кстати, я был рад. Не хотел в «Краснодар».

— Почему?

— Больше хотелось в московскую академию. Я понимаю, что «Краснодар» тогда был на слуху и гремел своей академией, но мне казалось, что в Москве будет лучше. Там выше уровень конкуренции — каждую неделю игры с ЦСКА, «Спартаком», «Локомотивом». Когда с детства играешь с лучшими по своему возрасту, это закаляет.

Курбан Расулов Фото: ФК «Динамо»

— Вратарская школа «Краснодара» сегодня считается одной из сильнейших в стране. Не пожалел в дальнейшем о своём решении?

— Вообще не задумывался. Если бы я пришёл туда тогда, понимаю, что сейчас был бы где-нибудь в запасе и обо мне не было бы слышно.

— Как переносил разлуку с семьёй?

— На мне это вообще не сказывалось. Родители хотели, чтобы я повысил свой уровень и уехал в другой город. Может, для мамы это было тяжело, но она тоже не возражала.

— Давай вспомним твой дебют за основу «Динамо». Как ты узнал, что сыграешь в старте с «Крыльями»?

— Узнал за два или три дня до игры. Провели теорию, пошли в зал, крутили велик. Подошёл тренер вратарей и сказал: «Готовься. Скорее всего, будешь играть».

— Первая реакция?

— «Поиграем, не вопрос» (смеётся).

— Был мандраж?

— Конечно, были переживания. Тем более играли на выезде, а я не играл на таком уровне. Ещё летом не мог представить, что так быстро дадут шанс.

— Как семья отреагировала?

— Когда семья узнала, что буду играть, брат рассказал мне: «Я за пару дня до игры ходил по дому и говорил маме, что пора давать шанс». На следующий день мне говорят, что я буду играть.

Курбан Расулов Фото: ФК «Динамо»

— А перед «Краснодаром» какие были чувства? Ты же выходил играть против действующего чемпиона, ещё и на его поле.

— Я сыграл «на ноль» с «Крыльями» и «Сочи», поэтому примерно понимал, что с «Краснодаром» буду играть я. Когда сказали, для меня это не стало большим сюрпризом. Наоборот, было прикольно — никогда не играл на таком стадионе, много болельщиков. Ещё хотелось, чтобы против нас вышли все топы «Краснодара» — Кордоба, Сперцян. Так и получилось.

— Кстати о Кордобе. Не было страха, что против тебя выйдет играть нападающий, который практически не прощает?

— Это лучший игрок нашего чемпионата. Я об этом говорю последние года два. Мы с братом часто обсуждаем Джона — он мне скидывает видео, как Кордоба разворачивает защитников. Брат спрашивал, переживаю ли я. Но мы все примерно знаем, что Кордоба делает. Что сделаешь, если он забьёт? Не я первый (смеётся). Скажу, что внутри была дополнительная мотивация не пропустить именно от него. В голове это сидело.

Работа с Карпиным и как Расулову помогает Лунёв

— Лунёв как старший партнёр помогает?

— Да. На кубковые игры он не ездит, поэтому после предыгровой тренировки может подойти и сказать: «Давай, вози всех рылом». Перед игрой с «Крыльями» прислал голосовое с напутствием. Он подбадривает и подсказывает.

Курбан Расулов (справа) Фото: ФК «Динамо»

— Что для тебя значит работа под руководством главного тренера сборной России?

— Когда назначили Валерия Георгиевича, я примерно понимал специфику его работы. Знал, что он любит подтягивать молодых игроков. Это не только в клубе, но и в сборной. Знал, что на тренировках он любит, когда вратари играют ногами. Старался выполнять командные требования и показывать себя.

— Прокачиваешь игру ногами?

— Да. Мы стараемся выходить из обороны низом. Бывает тяжело это делать против того же «Краснодара», но мы работаем. Думаю, у меня неплохо получается.

— Вдохновляет история Антона Шунина, проведшего всю карьеру в «Динамо»?

— Да. Наверное, у меня уже не получится, как у него, ведь он с самого раннего детства в «Динамо». Однако в моей голове много раз возникала мысль провести всю карьеру в «Динамо». Также хочу попасть в Клуб Льва Яшина. Три матча уже есть — осталось 97 (смеётся).

— Вопрос о личных целях отпадает сам собой.

— Да. Хочу стать первым номером на долгие годы.

— Что для тебя значит первый вызов в молодёжку?

— Раньше всегда смотрел на молодёжку, когда ещё играли на чемпионате Европы. Думал: «Вау! Как же это круто». Ты же всё равно понимаешь, что это будущие звёзды футбола. Никогда особо не думал, что могу тут оказаться. Когда попал в расширенный список, начал догадываться, что меня вызовут. Был готов к вызову. Приятно, что на меня смотрят. Рад, что я здесь.

— Адаптация потребовалась?

— Нет. Много ребят из «Динамо» и тех, с кем я пересекался в юношеской сборной.

— О главной сборной задумываешься?

— Несколько раз мы тренировались параллельно с основной сборной. Всё равно смотришь на вратарей и думаешь: «Вот бы я там оказался». Хочешь или нет, но будешь задумываться. Сейчас я в молодёжной сборной. Если буду играть только в Кубке России, вряд ли меня вызовут в основную. Хочется начать играть в РПЛ. Если буду себя проявлять, получу шанс.

— Путь Сафонова впечатляет?

— Да. Начинаешь задумываться и понимаешь, что человек так же попал в академию и показывал себя. У меня тоже есть мечта попробовать себя в Европе. Если бы Матвей уехал, например, в «Монако», уже было бы круто. «ПСЖ» — вообще космос.

Курбан Расулов Фото: ФК «Динамо»

— С кем-то из вратарей основной сборной уже общался?

— Нет. Я нигде особо с ними не пересекался. Только после игры с «Краснодаром» подошёл Стас Агкацев и подбодрил. Хорошо знаком с Андреем Лунёвым (смеётся). Однако он в последнее время не вызывается.

— А с Кафановым успел познакомиться?

— Нет. При мне он ещё не приезжал на тренировки «Динамо». Но он же на связи с Валерием Георгиевичем — может, обо мне тоже знает. Очень хотел бы познакомиться лично, потому что всегда смотрю интервью с ним. Хочется пообщаться с Виталием Витальевичем.

— О чём ты мечтаешь?

— Постоянно играть и провести всю карьеру в «Динамо».