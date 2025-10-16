Вместо исключения из лиги — в группу лидеров! Как воскрес «Лион» и кто тащит его в ЛЧ

Этим летом «Лион» оказался на грани катастрофы: DNCG (Национальная дирекция контроля и управления) несколько лет ругалась из-за финансовых долгов, а потом приказала отправить клуб в Лигу 2. Наказания всё-таки удалось избежать: «Лион» улучшил финансовые показатели, продав футболистов на € 106 млн и получив полную сумму от «ПСЖ» за Брэдли Баркола (тут уважение парижанам, они могли дальше разбивать платёж по траншам, но помогли сопернику). Ненавистный всеми Джон Текстор ушёл из клуба, а новое руководство с помощью апелляции сохранило место в высшем дивизионе.

Перед стартом сезона возникал вопрос: а есть ли смысл раненому «Лиону» оставаться в Лиге 1? Не ждёт ли их провал? Но команда всех удивила.

«Лион» перед стартом сезона: продал лидеров и почти потерял тренера

Паулу Фонсека Фото: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images

Вспомним, кого команда потеряла этим летом:

лучшего бомбардира последних лет Александра Ляказетта (ушёл в саудовский «НЕОМ» свободным агентом);

одного из главных вундеркиндов европейского футбола Райана Шерки (в «Манчестер Сити» за € 36,5 млн);

основного опорника Неманью Матича (свободным агентом в «Сассуоло»);

одного из лучших нападающих нового поколения Жоржа Микаутадзе (в «Вильярреал» за € 31 млн);

основного вратаря Лукаса Перри (в «Лидс» за € 16 млн);

Саида Бенрахма (в «НЕОМ» за € 12 млн), Жордана Верету (в «Аль-Араби» за € 500 тыс.), Дуе Чалета-Цара (аренда в «Сосьедад»), Амина Сарра (в «Верону» за € 3,5 млн).

По сути, клуб лишился половины состава. Не забываем и про дисквалификацию главного тренера Паулу Фонсеки. Во время матча Лиги 1 с «Брестом», на 90+7-й минуте, португальцу показали красную карточку из-за споров с судьями. В этот момент VAR проверял пенальти у ворот «Лиона» — команда к этому моменту вела 2:1. Наказание только раззадорило Паулу: тот стал кричать что-то неприятное прямо в лицо главному рефери.

Пенальти в итоге не поставили, «Лион» победил, но дисциплинарный комитет через несколько дней отстранил Паулу на девять месяцев от любых активностей во время матчей. Ему запретили выполнять любые профессиональные обязанности на территории стадионов, в том числе руководить с бровки и посещать раздевалку.

«Лион» пытался обжаловать решение, но безрезультатно. Руководство всё равно поддержало тренера и оставило его на посту, несмотря на разговоры о возможном увольнении. Результаты совсем не просели: шесть побед в 10 матчах Лиги 1 до конца сезона-2024/2025, к тому же дошли до четвертьфинала Лиги Европы и чуть не выбили «МЮ» из турнира. Сам Фонсека нашёл способ обойти запрет комитета: произносил речь для игроков прямо у клубного автобуса, не заходя внутрь стадиона. Внутри транспорта он смотрел матчи и давал указания тренерскому штабу.

Главные тащеры команды: будущая звезда Бельгии, запасной «Ливерпуля», нестареющий Толиссо и другие

Тайлер Мортон в «Лионе» Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

На новых футболистов «Лион» потратил € 36 млн — причём среди новичков вообще нет никого именитого. Даже обошлись без боевых пенсионеров типа Матича. Зато Фонсеке привезли двух легенд последних версий Football Manager: форвардов Адама Карабеца и Мартина Сатриано (пока разгоняются и не блистают). А также защитника Рубена Клюйверта (сын Патрика, пока в запасе) и 22-летнего полузащитника Тайлера Мортона из «Ливерпуля». Правда, за мерсисайдцев он особо не играл — в основном пылил в Чемпионшипе.

Ещё одним приобретением стал вратарь Доминик Грейф из «Мальорки». Его брали основным вратарём, но в 1-м туре себя здорово проявил Реми Дескамп, оформив «сухарь» в матче с «Лансом». Дескампа оставили в основе, и тот в четырёх матчах трижды оставил ворота в неприкосновенности. Причём удары в створ получались весьма трудными: в среднем каждый оценивался в 0,40 xG (труднее приходилось только Берке Озеру из «Лилля»). А потом Дескамп получил травму. Грейф уверенно продолжил дело партнёра, пропустив всего в одном матче из пяти.

Суммарно это вылилось в семь сухих матчей команды из девяти на старте сезона. Хотя сложилась неприятная тенденция: «Лион» проигрывает каждый раз, если пропускает. Однако Фонсека выстроил одну из самых надёжных оборон лиги: по ожидаемым пропущенным «Лион» на пятом месте (8,4 xG).

Не менее интересные показатели и в атаке. По ожидаемым забитым команда на третьем месте (11,6 xG). Благодарить за это надо нескольких игроков. Корентин Толиссо феноменально ищет свободные зоны, порой играя теневого нападающего: иногда располагается на одной линии с Сатриано, а иногда вбегает из глубины. К примеру, гол в ворота «Ренна»: зона нападающего оказалась пустой, Корентин вбежал в неё и в окружении двух футболистов соперника вонзил мяч в дальний угол. А против «Метца» быстрее всех откликнулся на прострел.

Малик Фофана Фото: Franco Arland/Getty Images

Но главная звезда нынешнего «Лиона» — Малик Фофана. Ещё один выпускник местной академии, который скоро уедет на повышение за солидные деньги — им уже интересовались «Челси» и «Бавария», а фаны «Арсенала» летом умоляли руководство купить его. Фофана — четвёртый по ожидаемым ассистам в Лиге 1 и второй по ожидаемым голам в «Лионе». Крайне быстрый и техничный вингер по типажу напоминает партнёра по сборной Жереми Доку и готов составить ему конкуренцию на левом фланге — Малик уже лучше 97% вингеров Лиги 1 по продвижению мяча через дриблинг.

А ещё бельгиец сильно улучшил навыки реализации, превратившись из обычного флангового бегунка в серьёзный атакующий козырь. Просто посмотрите на гол «Лиона» в ворота «Тулузы». Во-первых, он показывает, что команда Фонсеки способна на магию. Во-вторых, показывает интеллект Малика, прочитав ситуацию и сместившись в нужную зону.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Относительно неплох Тайлер Мортон, ворвавшийся в основу. В среднем выполняет 64 передачи за матч с 84% точности. Не хватает только мощности в единоборствах: энтузиазма полно, но конкретики маловато. Тем не менее Мортон хорошо проявляет себя под давлением, сохраняя владение и спокойствие в центре поля для «Лиона». Англичанин образовал солидную связку с Тессманном. Есть потенциал для роста и возвращения в Премьер-лигу — опять же, за хорошие деньги для «Лиона».

Если «Лион» продолжит в том же духе и Фонсека будет столь же качественно использовать сильные стороны футболистов, эта команда сможет наконец вернуться в Лигу чемпионов. И, возможно, побороться за победу в Лиге Европы. К старту турнира букмекеры ставили «Лион» примерно на десятую строчку в числе фаворитов — сейчас они в топ-3.