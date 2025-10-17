Дерби лидеров, битва Карпина и Черчесова и криптонит «Спартака». Интриги 12-го тура РПЛ

«Зенит» сыграет с «Сочи», у «Оренбурга» дебютирует тренер. А «Краснодар» повторит эпичный апрельский матч в Дагестане?

Наша любимая МИР Российская Премьер-Лига возвращается после международной паузы. Впереди – уже 12-й тур. Нас ждёт битва лидеров, встреча Валерия Карпина и Станислава Черчесова, а также новый выезд «Ростова» к «Спартаку». Рассказываем обо всех интригах тура.

В Нижнем Новгороде сыграют «Пари НН» и «Акрон». Оба клуба проводят не лучший сезон: тольяттинцы занимают 13-е место, команда Алексея Шпилевского – 15-я. Поэтому предстоящий матч носит стратегический важный характер. Можно не только набрать три очка самому, но и испортить жизнь прямому конкуренту в борьбе за выживание. В прошлом сезоне «Акрону» не удалось обыграть «Пари НН» (2:2, 1:2). Теперь у команды Заура Тедеева есть двойная мотивация: не только впервые разобраться с нижегородцами в РПЛ, но и прервать серию из девяти встреч без побед.

Также в 13:00 мск стартует встреча «Крыльев Советов» и «Оренбурга». У гостей дебютирует новый тренер Ильдар Ахметзянов, пришедший вместо Владимира Слишковича. Оренбуржцы не побеждали в РПЛ с середины августа и опустились на 14-е место. «Крылья Советов» также после яркого старта находятся уже на 11-й строчке. Однако в Самаре пока что не думают об увольнении Магомеда Адиева. Да и в предстоящем домашнем матче «Крылья» обязаны набирать минимум одно очко.

«Спартак» проведёт последний матч без тренера Деяна Станковича. Дисквалификация серба завершится после игры с «Ростовом». Но москвичам предстоит невероятно тяжёлая встреча. Почему? Во-первых, южане набрали классную форму и не проигрывают уже на протяжении шести туров. Также «Ростов» победил «Спартак» в трёх последних гостевых матчах подряд! Получится у москвичей прервать эту неприятную тенденцию? Ещё одна осечка серьёзно скажется на шансах «Спартака» в борьбе за титул. Уже сейчас команда Станковича на шесть очков отстаёт от лидирующего ЦСКА.

В концовке прошлого сезона матч «Динамо» и «Краснодара» в Каспийске получился максимально драматичным. Команда Мурада Мусаева вела со счётом 3:1, однако пропустила на 86-й минуте, а затем получила пенальти в свои ворота. К счастью для «Краснодара», Станислав Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с 11 метров и принёс важнейшие очки. Которые затем помогли краснодарцам стать чемпионами.

«Динамо» Махачкала — «Краснодар» Фото: ФК «Динамо» Махачкала

После 11 туров нынешнего сезона «Краснодар» занимает третье место, всего на одно очко отставая от ЦСКА. Южане снова бьются за титул. Но выезд в Каспийск – тяжёлое испытание. «Динамо» в нынешнем сезоне набрало дома 9 из 10 очков. С дагестанцами тяжело играть на «Анжи-Арене». Поэтому «Краснодар» обязан избежать недооценки, иначе победить будет крайне трудно.

Центральный матч 12-тура состоится в Москве. ЦСКА и «Локомотив» занимают два первых места в РПЛ. Команда Михаила Галактионова – единственная, которая не уступила в нынешнем чемпионате. И впереди у «Локо» главная проверка. В этом сезоне команды уже встречались дважды в Кубке России. И оба раза побеждал ЦСКА (2:1 и 0:0, 4:2 пен.). Будет реванш?

«Локомотиву» придётся непросто. Тем более что команда уже второй сезон подряд плохо играет после матчей сборных. В нынешнем чемпионате тенденция подтвердилась: в сентябре «Локо» потерял очки с «Ахматом» (1:1).

«Зенит» после слабого старта набрал кондиции. Петербуржцы не уступают в семи турах подряд и поднялись на четвёртое место. В 12-м туре команда Сергея Семака отправится в гости к «Сочи». Южане под руководством Игоря Осинькина в прошлом матче одержали первую победу в сезоне – над «Пари НН» (2:1). Сочинцы остаются на последней, 16-й строчке, но надежда на спасение появилась. Теперь «Сочи» нужна первая с 2021 года победа во встрече с «Зенитом». Однако петербуржцы – явные фавориты, даже несмотря на статус гостей.

«Балтика» и «Рубин» разбавляют компанию из шести самых богатых клубов РПЛ. Калининградцы идут на пятой строчке, казанцы – седьмые. Команды претендуют на высокие места по итогам сезона-2025/2026. И в очной встрече можно подтвердить амбиции. В XXI веке «Балтика» и «Рубин» встречались четыре раза. Казанцы одержали три победы со счётом 1:0, а ещё раз команды сыграли вничью. Но сейчас для калининградцев, наверное, лучший момент прервать серию. Подопечные Андрея Талалаева способны удивить «Рубин» даже в Казани.

Закроют 12-й тур в Москве «Динамо» и «Ахмат». Встреча Валерия Карпина и Станислава Черчесова! Уже только ради этого стоит включить игру. В последний раз тренеры противостояли друг другу в августе 2013 года. Тогда Карпин работал в «Спартаке», а Черчесов – в «Амкаре». Пермяки одержали победу со счётом 2:1. Но до этого Валерий Георгиевич оказался сильнее Станислава Саламовича в марте 2013-го: «Спартак» уверенно обыграл «Терек» (3:1). Теперь нас ждёт третья серия битвы двух российских топ-тренеров. Интересно, что у «Динамо» и «Ахмата» по 15 очков после 11 туров. Победитель вырвется вперёд и станет ближе к топ-7.