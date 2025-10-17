Самый влиятельный игрок АПЛ – не из топ-клуба. Что в нём особенного?

Футболист «Борнмута» Антуан Семеньо – главное открытие на старте сезона АПЛ. Хотя открытием его можно назвать лишь условно. Всё-таки и в прошлом сезоне 25-летний футболист выделялся. Пускай даже 16 (11+5) очков по системе «гол+пас» не выглядят чем-то уникальным, но за счёт своей природной мощи он доставлял много неприятностей соперникам. В том числе вошёл в топ-3 футболистов АПЛ по количеству удачных обводок в прошлом сезоне, уступив лишь Жереми Доку из «Сити» и Мохаммеду Кудусу из «Вест Хэма».

Антуан Семеньо Фото: Robin Jones — AFC Bournemouth/Getty Images

Однако в нынешнем чемпионате Семеньо будто вышел на новый уровень. В семи турах у него 6+3 (больше только у Эрлинга Холанда – 9+1). Если учитывать, что «Борнмут» забил всего 11 мячей, то ганца можно считать самым влиятельным игроком в чемпионате Англии. Без него партнёры практически не забивают. Семеньо принял участие в 81,8% голов команды – самый высокий процент среди всех футболистов АПЛ в этом сезоне:

81,8% – Антуан Семеньо («Борнмут»);

71,4% –Джейдон Энтони («Бёрнли»);

66,7% – Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

50% – Джек Грилиш («Эвертон»);

50% – Джаррод Боуэн («Вест Хэм»);

50% – Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»);

50% – Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).

Если чуть расширить временные рамки, то с апреля выходит тоже показательно: 10+4 по системе «гол+пас», а это 77% от 18 голов «Борнмута» за этот период.

Чем же так крут Семеньо? Во многом его результативность объясняется стилем игры команды. У Андони Ираолы все футболисты нацелены на прессинг соперника. Причём стараются отобрать мяч высоко, чтобы получить наиболее выгодные позиции для атаки. А когда оппонента удаётся накрыть, мяч сразу доставляют Семеньо. Он получил больше передач впереди (110) и больше передач в финальной трети (41), чем любой другой игрок «Борнмута». Если мяч дошёл до вингера, то он уже готов решить эпизод самостоятельно. Показательный эпизод из свежего матча с «Фулхэмом». По Семеньо играли два соперника, однако он всё равно прошёл к воротам и забил с острого угла.

Гол Антуана Семеньо в ворота «Фулхэма» Фото: Кадр из трансляции

Его просто тяжело остановить. Дело в том, что ганец обладает редким набором качеств. Он не только физически сильный и с классным дриблингом, но ещё и одинаково хорошо владеет обеими ногами. Это позволяет бить и с левой, и с правой, а также идти в обводку одинаково успешно в обе стороны. Обычно защитники подсказывают друг другу: «правая нога» или «левая нога», а тут вингер может любой ногой как сделать обманное движение, так и прокинуть себе мяч на ограниченном пространстве.

Впрочем, именно по ударам лучше всего прослеживается двуногость Семеньо. Он в этом сезоне 17 раз бил по воротам: восемь – левой ногой, восемь – правой и один – головой. Шесть мячей тоже распределены равномерно: три – левой, три – правой. Идеальный амбидекстр. И он особенно опасен как раз при системе игры «вишен», с удовольствием проводящих быстрые атаки. Opta утверждает, что у этой команды среднее владение мячом – лишь 8,7 секунды, за которые делается 3,3 паса. То есть Антуан часто атакует именно на пространстве, когда соперник ещё не успел вернуться в оборону и расставиться. Одной из главных фишек «Борнмута» в прошлом сезоне были как раз диагональные передачи Дина Хёйсена на Семеньо.

Дин Хёйсен и Антуан Семеньо Фото: Ed Sykes/Getty Images

Кстати, о Хёйсене. Удивительно, что летом «Борнмут» разобрали по кусочкам, но никто не смог выкупить Семеньо. Стратегия клуба базируется на том, что выгодно продать можно любого, и каждому заранее подыскивается замена на случай ухода. Как мы видим, принцип работает исправно. «Борнмут» резко обновил состав, однако команда только прибавила и сейчас в таблице делит третье место с «Тоттенхэмом».

И всё же уход Семеньо – вопрос времени. Прошедшим летом мелькала информация об интересе к вингеру со стороны «МЮ» и «Тоттенхэма». После этого ганец продлил контракт с «Борнмутом» до 2030 года. Уже по ходу этого сезона появлялась информация об интересе со стороны «Ливерпуля». Алекс Крук из talkSPORT сообщал, что в новом контракте вингера прописана опция выкупа. Какая именно – не сообщается, но говорится, что раньше «Борнмут» рассчитывал получить за своего футболиста около € 75 млн. И последний нюанс – ЧМ-2026, куда уже отобралась сборная Ганы. Часто такие турниры оказываются витриной, которая повышает спрос на футболиста.

Впрочем, если Семеньо продолжит забивать и отдавать в таком же темпе, то его выкупят ещё до лета 2026-го.