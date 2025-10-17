Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Антуан Семеньо – статистика вингера Борнмута и сборной Ганы, интерес со стороны Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма из АПЛ

Самый влиятельный игрок АПЛ – не из топ-клуба. Что в нём особенного?
Григорий Телингатер
Антуан Семеньо
Аудио-версия:
Комментарии
Едва ли Антуан Семеньо задержится в «Борнмуте».

Футболист «Борнмута» Антуан Семеньо – главное открытие на старте сезона АПЛ. Хотя открытием его можно назвать лишь условно. Всё-таки и в прошлом сезоне 25-летний футболист выделялся. Пускай даже 16 (11+5) очков по системе «гол+пас» не выглядят чем-то уникальным, но за счёт своей природной мощи он доставлял много неприятностей соперникам. В том числе вошёл в топ-3 футболистов АПЛ по количеству удачных обводок в прошлом сезоне, уступив лишь Жереми Доку из «Сити» и Мохаммеду Кудусу из «Вест Хэма».

Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Фото: Robin Jones — AFC Bournemouth/Getty Images

Однако в нынешнем чемпионате Семеньо будто вышел на новый уровень. В семи турах у него 6+3 (больше только у Эрлинга Холанда – 9+1). Если учитывать, что «Борнмут» забил всего 11 мячей, то ганца можно считать самым влиятельным игроком в чемпионате Англии. Без него партнёры практически не забивают. Семеньо принял участие в 81,8% голов команды – самый высокий процент среди всех футболистов АПЛ в этом сезоне:

  • 81,8% – Антуан Семеньо («Борнмут»);
  • 71,4% –Джейдон Энтони («Бёрнли»);
  • 66,7% – Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  • 50% – Джек Грилиш («Эвертон»);
  • 50% – Джаррод Боуэн («Вест Хэм»);
  • 50% – Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»);
  • 50% – Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).

Если чуть расширить временные рамки, то с апреля выходит тоже показательно: 10+4 по системе «гол+пас», а это 77% от 18 голов «Борнмута» за этот период.

Чем же так крут Семеньо? Во многом его результативность объясняется стилем игры команды. У Андони Ираолы все футболисты нацелены на прессинг соперника. Причём стараются отобрать мяч высоко, чтобы получить наиболее выгодные позиции для атаки. А когда оппонента удаётся накрыть, мяч сразу доставляют Семеньо. Он получил больше передач впереди (110) и больше передач в финальной трети (41), чем любой другой игрок «Борнмута». Если мяч дошёл до вингера, то он уже готов решить эпизод самостоятельно. Показательный эпизод из свежего матча с «Фулхэмом». По Семеньо играли два соперника, однако он всё равно прошёл к воротам и забил с острого угла.

Гол Антуана Семеньо в ворота «Фулхэма»

Гол Антуана Семеньо в ворота «Фулхэма»

Фото: Кадр из трансляции

Гол Антуана Семеньо в ворота «Фулхэма»

Гол Антуана Семеньо в ворота «Фулхэма»

Фото: Кадр из трансляции

Его просто тяжело остановить. Дело в том, что ганец обладает редким набором качеств. Он не только физически сильный и с классным дриблингом, но ещё и одинаково хорошо владеет обеими ногами. Это позволяет бить и с левой, и с правой, а также идти в обводку одинаково успешно в обе стороны. Обычно защитники подсказывают друг другу: «правая нога» или «левая нога», а тут вингер может любой ногой как сделать обманное движение, так и прокинуть себе мяч на ограниченном пространстве.

Впрочем, именно по ударам лучше всего прослеживается двуногость Семеньо. Он в этом сезоне 17 раз бил по воротам: восемь – левой ногой, восемь – правой и один – головой. Шесть мячей тоже распределены равномерно: три – левой, три – правой. Идеальный амбидекстр. И он особенно опасен как раз при системе игры «вишен», с удовольствием проводящих быстрые атаки. Opta утверждает, что у этой команды среднее владение мячом – лишь 8,7 секунды, за которые делается 3,3 паса. То есть Антуан часто атакует именно на пространстве, когда соперник ещё не успел вернуться в оборону и расставиться. Одной из главных фишек «Борнмута» в прошлом сезоне были как раз диагональные передачи Дина Хёйсена на Семеньо.

Дин Хёйсен и Антуан Семеньо

Дин Хёйсен и Антуан Семеньо

Фото: Ed Sykes/Getty Images

Кстати, о Хёйсене. Удивительно, что летом «Борнмут» разобрали по кусочкам, но никто не смог выкупить Семеньо. Стратегия клуба базируется на том, что выгодно продать можно любого, и каждому заранее подыскивается замена на случай ухода. Как мы видим, принцип работает исправно. «Борнмут» резко обновил состав, однако команда только прибавила и сейчас в таблице делит третье место с «Тоттенхэмом».

И всё же уход Семеньо – вопрос времени. Прошедшим летом мелькала информация об интересе к вингеру со стороны «МЮ» и «Тоттенхэма». После этого ганец продлил контракт с «Борнмутом» до 2030 года. Уже по ходу этого сезона появлялась информация об интересе со стороны «Ливерпуля». Алекс Крук из talkSPORT сообщал, что в новом контракте вингера прописана опция выкупа. Какая именно – не сообщается, но говорится, что раньше «Борнмут» рассчитывал получить за своего футболиста около € 75 млн. И последний нюанс – ЧМ-2026, куда уже отобралась сборная Ганы. Часто такие турниры оказываются витриной, которая повышает спрос на футболиста.

Антуан Семеньо Подробнее

Впрочем, если Семеньо продолжит забивать и отдавать в таком же темпе, то его выкупят ещё до лета 2026-го.

А вот кто всё-таки сменил команду, но пока не оправдывает ожиданий:
10 летних трансферов, которые уже считают провалом. Но по делу ли?
10 летних трансферов, которые уже считают провалом. Но по делу ли?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android