«Ливерпуль» — «МЮ», немецкое «класико» и ещё топ-10 матчей уикенда

Клубный футбол возвращается! После международной паузы мы увидим море крутых матчей в национальных лигах. И потому отобрали лучшие игры выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 19 октября, 18:30 мск
Интрига: «Ливерпуль» прервёт серию поражений в матче с принципиальным соперником?
«Ливерпуль» угодил в мини-кризис перед международной паузой. Команда потерпела три поражения подряд во всех турнирах, опустившись в АПЛ на второе место. Арне Слот пока не отладил систему игры после бурной трансферной кампании. Однако успех во встрече с «Манчестер Юнайтед» перекроет для болельщиков все неудачи. Впрочем, это сработает и в обратную сторону. У «МЮ» снова всё не очень здорово: всего лишь 10-е место и разговоры о потенциальном увольнении Рубена Аморима. Однако победа в принципиальном матче с «Ливерпулем» также приглушит негатив для фанатов манкунианцев.
«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: суббота, 18 октября, 19:30 мск
Интрига: «Боруссия» оборвёт победную серию «Баварии»?
Мюнхенцы разогнались на старте сезона-2025/2026, одержав победы во всех матчах. А после шести туров Бундеслиги разность мячей у них составляет 25:3. Кто остановит эту машину? Возможно, «Боруссия». Дортмундцы также ещё не проигрывали в нынешнем сезоне, хоть и не уничтожают соперника за соперником. Команда Нико Ковача на четыре очка отстаёт от «Баварии». Но в ближайшее время, наверное, только «шмели» могут обыграть в чемпионате мюнхенцев. И подобраться к ним в таблице.
«Рома» — «Интер»: суббота, 18 октября, 21:45 мск
Интрига: «Рома» разберётся с «Интером»?
«Джалоросси» под руководством Джан Пьеро Гасперини включилась в гонку за золото. После шести туров римляне занимают второе место, уступая «Наполи» только по дополнительным показателям. Теперь у «Ромы» настоящая проверка: на «Стадио Олимпико» едет «Интер». Миланцы пока ищут игру при Кристиане Киву, однако остаются опасным соперником с топ-составом. Так что победа станет для римлян отличным бустом. Если же сильнее окажется «Интер», то «нерадзурри» догонят «Рому» в таблице.
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: воскресенье, 19 октября, 16:00 мск
Интрига: команда Эмери продолжит подъём по таблице?
После ужасного старта сезона (три ничьих, два поражения) «Астон Вилла» немного пришла в себя. В последних двух турах бирмингемцы обыграли «Фулхэм» и «Бёрнли». А теперь команда Унаи Эмери встретится в гостях с «Тоттенхэмом». Лондонцы приятно удивляют как игрой, так и результатами. После семи туров команда идёт третьей и всего на два очка отстаёт от «Арсенала». Однако одна из хронических «болезней» «Тоттенхэма» – потери очков на ровном месте. Вполне вероятно, у «Астон Виллы» получится огорчить соперника. Бирмингемцы обыграли «шпор» в двух последних матчах – почему бы не повторить историю?
«Манчестер Сити» — «Эвертон»: суббота, 18 октября, 17:00 мск
Интрига: «Сити» воспользуется отсутствием Грилиша?
Джек Грилиш в субботу мог бы вернуться на «Этихад», если бы его трансфер был полноценным. Однако Джек находится в аренде и сыграть против «Манчестер Сити» не может по регламенту. Поэтому «Эвертон» в 8-м туре чемпионата Англии встретится в гостях с командой Гвардиолы без Грилиша. В турнирной таблице «Сити» всего на два очка опережает соперника. А неплохой старт сезона «Эвертону» обеспечил как раз Джек: у 30-летнего полузащитника 1+4 по системе «гол+пас» в семи встречах. Грилиш ведёт игру команды, сразу став её лидером. Сможет ли «Эвертон» в его отсутствие обыграть «Сити» в гостях впервые с декабря 2010 года?
«Милан» — «Фиорентина»: воскресенье, 19 октября, 21:45 мск
Интрига: «Милан» не испытает проблем в матче с кризисной «Фиорентиной»?
«Россонери» преобразились под руководством Массимилиано Аллегри. В нынешнем сезоне миланцы наверняка будут бороться за титул, в отличие от прошлого чемпионата. Качество футбола у «Милана» позволяет задуматься об этом. А вот «Фиорентине» очень плохо: всего три очка после шести матчей и 17-е место. Хотя в прошлом году клуб из Флоренции финишировал шестым. Прагматичный «Милан» обязан воспользоваться моментом и забрать три очка.
«Аталанта» — «Лацио»: воскресенье, 19 октября, 19:00 мск
Интрига: «Аталанта» снова не проиграет?
«Аталанта» – один из клубов, ещё не уступавших в нынешнем сезоне в своей лиге. Бергамаски одержали две победы и четыре раза сыграли вничью. Не худший старт с тренером Иваном Юричем. В 7-м туре «Аталанта» столкнётся с «Лацио» Маурицио Сарри. Римляне занимают лишь 13-е место и испытывают игровые трудности. Но, возможно, Сарри «починил» команду за международную паузу? Предстоящий матч даст ответ. «Лацио» постарается добавить уверенности с помощью победы во встрече с сильным соперником, а «Аталанта» – продлить успешную серию.
«Фулхэм» — «Арсенал»: суббота, 18 октября, 19:30 мск
Интрига: «Арсенал» сохранит первое место в таблице?
«Канониры» забрались на первое место в АПЛ. Команда Микеля Артеты идёт за долгожданным чемпионством! Чтобы закрепиться в статусе лидера, лондонцам в предстоящем матче необходимо разобраться в дерби с «Фулхэмом». В нынешнем сезоне команда Марку Силвы выступает не очень удачно, занимая лишь 14-е место после семи матчей. Простая победа для «Арсенала»? Не факт. В любых лондонских дерби всегда весело. Вполне вероятно, что «Фулхэм» отнимет очки у лидера. Тем более «Арсенал» в последних четырёх очных встречах одержал всего одну победу.
«ПСЖ» — «Страсбург»: пятница, 17 октября, 21:45 мск
Интрига: встреча «ПСЖ» с одним из главных преследователей.
Парижане ожидаемо занимают первое место в Лиге 1 после семи туров. Однако в последних трёх встречах одержали всего одну победу. Команда Луиса Энрике сохраняет интригу во Франции? В следующем туре «ПСЖ» примет дома «Страсбург», отстающий от лидера всего на одно очко. Получится ли у гостей одержать сенсационную победу и забраться на первое место?
«Барселона» — «Жирона»: суббота, 18 октября, 17:15 мск
Интрига: «Барса» исправится за разгром в матче с «Севильей»?
Каталонцы в прошедшем туре неожиданно уступили «Севилье» со счётом 1:4. Андалусийцы не побеждали их крупно аж с 2002 года! Но теперь у команды Ханс-Дитера Флика есть шанс реабилитироваться перед болельщиками. Впереди – каталонское дерби с «Жироной». Команда Мичела испытывает проблемы: всего шесть очков после восьми матчей в нынешнем сезоне и 17-е место в таблице. Однако и у «Барселоны» всё непросто. Матч пропустит половина основы, в том числе Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Дани Ольмо, Ферран Торрес и Фермин Лопес. Шанс для аутсайдера?
«Хетафе» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 19 октября, 22:00 мск
Интрига: «Реал» разберётся перед «класико» с неприятным соперником?
«Сливочные» лидируют в чемпионате Испании за тур до встречи с «Барселоной». Чтобы подойти к матчу на первом месте, в предстоящей игре необходима победить «Хетафе». Хотя команда Хосе Бордаласа и занимает 11-ю строчку, каждый матч с ней – испытание. «Хетафе» играет агрессивно, жёстко, оказывая давление как с футбольной, так и ментальной стороны. И такой выезд перед «класико» станет отличной разминкой для «Реала».
«Ноттингем Форест» — «Челси»: суббота, 18 октября, 14:30 мск
Интрига: «Челси» «уволит» Постекоглу?
«Ноттингем Форест» после назначения Ангелоса Постекоглу провёл семь матчей во всех турнирах. Команда не одержала ни одной победы и всего дважды сыграла вничью. The Telegraph 11 октября сообщил, что «Форест» может уволить тренера. И поражение в следующем туре от «Челси» наверняка приблизит это решение. Либо Постекоглу настроит команду на победу, и у неё начнётся успешная полоса.