«Ростов» выкарабкался со дна, но теперь — новое потрясение. Саввиди вернётся в клуб?

Помните, что говорили про «Ростов» в начале сезона? Тезис о грустных перспективах вытекал из фактов: клуб отдал нескольких лидеров, всё лето опровергал скорую смену руководства, а справляться с командным кризисом должен был малознакомый тренер, ещё недавно работавший аналитиком. Да, Джонатан Альба дошёл до ФОНБЕТ Суперфинала Кубка России, но какая разница? Это же вроде как багаж Валерия Карпина, не более. Следовательно, в новом сезоне команду, согласно не только радикальным прогнозам, но и реальным, ждал крах.

Это ощущение закрепилось по итогам первых матчей. К 5-му туру МИР РПЛ ростовчане с одной победой находились на 14-м месте в таблице. Да, некоторые хвалили южан за игру, однако в таком же контексте обсуждали и «Пари НН». Любой стиль не имеет смысла без результата.

А потом что-то случилось. И «Ростов» без особых на то причин взлетел. На отрезке с 23 августа по 5 октября у дончан девять матчей во всех турнирах, в которых три победы, пять ничьих и одно поражение. В РПЛ с 6-го по 11-й тур набрано 10 очков — наравне с «Локомотивом». И чуть ниже остальных топ-клубов.

Что такого сделал Альба?

Глобально — ничего, о чём позже могли бы написать в учебниках по футболу. Первый момент — команда наконец-то сыгралась. Согласитесь, когда за полгода сначала уходит ключевой игрок центра поля (Данил Глебов), а потом важнейший центральный защитник (Максим Осипенко) плюс нападающий (Николай Комличенко), сложно быстро адаптироваться и показывать тот же результат. С такой проблемой и столкнулся «Ростов».

Если проанализировать состав в первых турах, то заметна постоянная ротация. То есть концептуально игроки примерно понимали, что нужно делать. Это — высокий прессинг, агрессивный переход из обороны в атаку и попытки проводить её максимально конкретно и быстро. Но тренер никак не мог определиться с оптимальным сочетанием футболистов.

Джонатан Альба с игроками «Ростова» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Похоже, удалось всё устаканить только к концу августа. А ещё Альба подкорректировал стилистику и схему. «Ростов» финально перешёл на структуру с тремя центральными защитниками, закончив бесконечные эксперименты в защитной линии. Плюс в большинстве матчей команда стала спокойно отдавать мяч сопернику. И неважно, кто против — «Спартак» или «Оренбург». Дончане не уступили во владении только «Балтике» и «Ахмату». Вы наверняка понимаете, по какой причине: эти команды показывают примерно похожий футбол.

Похоже, на конкретном этапе работы Джонатан Альба понял: философия, стиль и привлекательная игра — это здорово. Но когда ты со всем этим болтаешься на 14-м месте, тебя будут только критиковать. Поэтому испанец пошёл по более традиционному пути упрощения игры, количественного укрепления обороны и расчёта на мастерство лидеров. А они там есть, ведь из состава никуда не делись те же Константин Кучаев и Кирилл Щетинин, способные создать момент впереди и отправить его под реализацию условным Егору Голенкову или Мохаммаду Мохеби.

Виктор Мелёхин защитник «Ростова» «Удачный отрезок, начавшийся в сентябре? Мы перестроили схему — играем в пять защитников все эти матчи и, если можно так сказать, от обороны. Думаю, это принесло свои плоды, получилось набрать очки и выйти из непростого положения. Дело не только в схеме. Первый осенний матч — с ЦСКА — сложился удачно. Почувствовали уверенность, поняли, что можем обыгрывать любую команду в чемпионате. Именно победа над ЦСКА дала возможность почувствовать, что мы умеем и что всё будет хорошо. Общались внутри команды — у многих такое чувство».



Подождите, а что теперь будет с клубом из-за смены руководства?

Это другой важный вопрос, который диссонирует с последними результатами команды. Ведь недавно стало известно, что президент клуба Арташес Арутюнянц всё-таки покидает свой пост, при этом оставаясь в совете директоров как один из акционеров. Интересно, что слухи о его уходе муссировались уже полгода. Летом, казалось, они были максимально приближены к реальности, однако в итоге Арташес остался. Но сейчас вариантов уже не осталось: Арутюнянц выступил с официальным заявлением, в котором не назвал причин такого решения.

Так что отвечать за всё пришлось генеральному директору Игорю Гончарову. И сразу выяснилось много интересных деталей. В частности, что ростовчане могут не получить лицензию на следующий сезон.

Игорь Гончаров генеральный директор «Ростова» «Долги есть. Один из долгов выносили на совет директоров. Чемпионат точно доиграем. Эти долги будут влиять на лицензию на сезон-2026/2027. Когда я в июне ездил в РФС, мне эту проблему обозначили. Мы на 12% улучшили состояние клуба, а нам говорили о 10%. Львиная часть долгов подлежит реструктуризации. О суммах сейчас говорить не хочу. Продажа лидеров не рассматривается. Нас устраивает состав — с этой командой можно добиться многих целей. Политика нашей академии успешна. Это направление очень перспективное и правильное».



При этом до конца непонятно, останутся ли в клубе другие важные фигуры — спортивный директор Алексей Рыскин и директор академии Антон Тупиков. Гончаров утверждает, что заявлений от них у него на столе нет, так что и тема для разговора отсутствует. При этом генеральный директор упомянул в своей речи Ивана Саввиди (с ним инсайдеры связывают будущее клуба). Видимо, не просто так.

«Влиять на клуб, наверное, Арутюнянц будет. Он акционер и, в конце концов, житель Ростова-на-Дону, болеет за команду, как и все мы. Мы постараемся приложить максимум усилий. Что касается Ивана Саввиди — его все знают. Он получил звание почётного гражданина области. Поздравляю его с этим — просто так заслуги не раздают. В нулевых он уже был руководителем, в золотые времена он финансировал клуб. Почему нет? Неплохой вариант», – сказал Гончаров.

Так что, похоже, всё идёт к тому, что Саввиди вернётся в российский футбол и снова будет управлять «Ростовом». Приведёт ли это к смене спортивной стратегии, изменению бюджета и, как следствие, результата — мы пока не знаем. Но у «Ростова» очевидно начнутся другие времена.