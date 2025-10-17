Скидки
Главная Футбол Статьи

ПСЖ — Страсбург, 17 октября 2025: статистика Люка Шевалье, разбор, сравнение с Сафоновым, почему Матвей не играет, может ли уйти

Сафонов совсем не играет за «ПСЖ». А Шевалье и правда настолько хорош?
Георгий Илющенко
Люка Шевалье и Матвей Сафонов
Аудио-версия:
Комментарии
Спойлер — не совсем.

Первый сезон Матвея Сафонова в Париже получился весьма успешным не только в трофейном плане, ведь он провёл 17 матчей во всех турнирах, пропустил всего 13 мячей и засушил семь «сухарей». Дублёры столько не играют — как минимум на ротационный статус россиянин наработал. Но если с Джанлуиджи Доннаруммой конкурировать удавалось, то с появлением в «ПСЖ» Люка Шевалье возможностей показать себя совсем нет. Матвей до сих пор ни разу не подменил француза.

Постепенно меняется и риторика Сафонова. Сначала он утверждал: «Всегда говорил, что поехал в Европу за трудностями. И странно, когда я получаю эти трудности, от них уезжать и их избегать. Это не то, к чему нужно стремиться мне лично». Затем тональность стала другой: «На самом деле быть запасным очень неприятно, так как мы до последнего не знаем, кто будет играть. Приходится готовить себя к каждому матчу как физически, так и морально. Но расстроиться — самое простое в этой ситуации».

Теперь он открыто выражает недовольство: «По моему будущему нужно будет смотреть, когда откроется следующее трансферное окно. Сейчас же стараюсь изменить ситуацию. Хочу доказать, что я достоин быть в старте. Меня не устраивает дефицит игрового времени».

Матвей Сафонов Подробнее

Источники сайта GOAL утверждают: боссы «ПСЖ» встретили высказывание Сафонова с негативом и считают, что оно плохо повлияет на атмосферу в команде. Осталось только уточнить у них, нормально ли, что хорошо зарекомендовавший себя вратарь провёл на поле ровно 0 минут к середине октября.

А правда ли Шевалье настолько великолепен? Если охарактеризовать в целом, то да, но…

Да, у него сразу пять «сухих» матчей из 10. Но «Нант» и «Анже» по его воротам вообще не били.

Люка Шевалье Подробнее

Да, в дебютной игре, с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА, Люка совершил три спасения и нейтрализовал подход Микки ван де Вена в серии пенальти. Но два удара по его воротам пришлись из-за пределов штрафной, а гол Кристиана Ромеро точно на совести вратаря — аргентинец бил головой не сильно и не в угол, а Шевалье неловко коснулся мяча, и тот юркнул в ворота.

Так счёт стал 0:2. Парижанам пришлось героически отыгрываться, что они с трудом сделали после 84-й минуты.

Гол Кристиана Ромеро в Суперкубке Европы

Гол Кристиана Ромеро в Суперкубке Европы

Фото: Кадр из трансляции

Во встрече с «Тулузой» у Шевалье два сейва. При трёх пропущенных голах. Дальний выстрел Марио Сауэра Люка отбил перед собой — Чарли Крессуэлл с огромным удовольствием «подобедал». Да, обзор закрывала толпа футболистов, но мяч летел издали и прямо по центру ворот.

Неуверенное действие Люка Шевалье в матче с «Тулузой»

Неуверенное действие Люка Шевалье в матче с «Тулузой»

Фото: Кадр из трансляции

Правда, вскоре Шевалье исправился и отразил два кряду пенальти. В зачёт пошёл только второй, так как то была перебивка из-за раннего вбегания парижан в штрафную.

Сумасшедший матч с дублем Жоау Невеша ударами в падении через себя:
Видео
Против «Ланса» с «Осером» и «Аталанты» Шевалье был хорош и ни разу не пропустил. Правда, неразрешимых задач перед ним не ставили: семь его спасений суммарно потянули на один ожидаемый гол (1,03 xG).

«Барселоне» на ленточке куда больше мешал Илья Забарный, нежели Люка. Например, когда в подкате вынес мяч из пустых ворот после удара Феррана Торреса. У вратаря парижан за весь матч не набралось ни единого сейва. Что, впрочем, зависело от каталонцев.

А вот за поражение от «Марселя» стоит «поблагодарить» как раз Шевалье. Люка неуверенно пошёл на перехват слабо планирующего вниз мяча и не дотянулся до него, а не ожидавший такого подвоха Маркиньос в борьбе с Найефом Агером оформил самострел. В самом финале Люка справился с выходом один на один Пьер-Эмерика Обамеянга, но на исход это уже не повлияло — больше в том матче никто не отличился.

Ошибка Люка Шевалье в матче с «Марселем»

Ошибка Люка Шевалье в матче с «Марселем»

Фото: Кадр из трансляции

Ещё «ПСЖ» упустил победу над «Лиллем». Да, Люка оформил два спасения. Но удар низом Этана Мбаппе неберущимся точно не назвать — мяч направился далеко не в самый угол.

Да, Шевалье отлично играет ногами и, согласно статистике Sofascore, в Лиге 1 раздаёт 50% успешных длинных передач и 90% точных в целом. 44% и 77% — таков был показатель Сафонова в предыдущем розыгрыше Лиге 1, у Доннаруммы — 45% и 85%. Но параметр предотвращённых голов у Люка равен -0,98. Ага, он пока минусовой. В «Лилле», для сравнения, было +8,42.

Показатель отражённых ударов у Шевалье тоже не выдающийся — сайт FBref насчитал всего 65,2%. Против 75,1% в прошлом сезоне у него же и 73,2% у Сафонова. Далеко не факт, что Матвей сейчас выступил бы лучше. Тем не менее с ним стоит согласиться: при небезупречной игре конкурента проявить себя он заслуживает.

Да, возможно, шанс появится со стартом Кубка Франции — там россиянин играл много. Но в предыдущем сезоне он выходил и в других турнирах. Тот же GOAL заинсайдил: Сафонов готов сменить команду, если ситуация никак не изменится.

Хотя бы за сборную Матвей играет:
Сборная России прервала неприятную серию! Иран приговорила дикая «пушка» Батракова. Видео
Комментарии
