Жара в Кубке России! Кононов ярко вернулся в «Торпедо», а клуб Второй лиги творит историю

«Кубань Холдинг» из четвёртого по уровню дивизиона пробилась в шестой раунд. А «Урал» уже точно не дойдёт до РПЛ.

Завершился пятый раунд плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России. Накануне состоялись пять матчей, сегодня – ещё три. Рассказываем об играх четверга, по итогам которых определились все участники шестого раунда, а следовательно, и потенциальные соперники клубов РПЛ.

Победа «Факела» – третье поражение подряд Ромащенко

В главном матче дня сыграли команды, борющиеся за возвращение в РПЛ. Лидер Первой лиги (Лиги PARI) «Факел» принял в Воронеже «Урал», который вообще славится кубковым характером и за последние восемь лет дважды доходил до финала. Но на сей раз екатеринбуржцы вылетели уже в пятом раунде, а над их тренером Мирославом Ромащенко, вполне возможно, сгустились тучи после трёх поражений подряд во всех турнирах.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. Победу «Факелу» принёс стандарт. После подачи углового с левого фланга и неудачной попытки выноса полузащитник воронежцев Нури Абдоков первым оказался на подборе и отправил мяч в сетку ворот Ивана Кузнецова. Против Абдокова играл в этом эпизоде Илья Ишков, но молодой хавбек «Урала» зазевался и упустил оппонента. К слову, Нури впервые отличился за «Факел». У екатеринбуржцев был шанс спастись, однако сейв голкипера Даниила Фролкина сохранил хозяевам минимальный перевес. Ещё один голевой момент загубил в концовке экс-форвард воронежцев Евгений Марков, пробивший головой мимо цели.

Кононов вернулся в «Торпедо» и добыл сухую крупную победу

Московское «Торпедо» удивило перед матчем с «Велесом» отставкой Дмитрия Парфёнова и возвращением на пост главного тренера Олега Кононова. Очередная встряска у аутсайдера Первой лиги дала быстрый эффект – чёрно-белые победили в Кубке России. Правда, и соперник у них был ещё ниже уровнем. «Велес» играет в группе «Золото» Второй лиги, где занимает четвёртое место.

«Торпедо» хватило шести минут, чтобы заработать пенальти и открыть счёт. Гелоян привёз 11-метровый – Галоян реализовал. Ишхан на угловом завалил в собственной штрафной Олега Кожемякина. Артур пробил с «точки» в левый нижний от себя угол. Вратарь Илья Купцов прыгнул по удару, но не достал мяч.

А перед перерывом «Торпедо» забило второй. Галоян забрал подбор на чужой трети, Виталий Дунай доставил мяч в штрафную на Душана Бакича, но нападающий коряво обработал его. К счастью для черногорца, получилось так, что он сыграл в стенку… с защитником «Велеса». Соперники позволили Бакичу совершить несколько касаний, прежде чем тот нанёс удар по воротам.

Крупной победу «Торпедо» сделал экс-кандидат в сборную России Александр Юшин. Форвард ударом в дальний нижний угол завершил контратаку чёрно-белых, которую раскрутил своим перехватом Александр Орехов. Хавбек протащил мяч почти до штрафной «Велеса» и отдал голевую передачу. Кононов был доволен – такое «Торпедо» ему нравится.

«Почему принял решение вернуться в «Торпедо»? Потому что это вызов, большая мотивация, это тот клуб, к которому у меня сейчас серьёзная симпатия. Здесь очень серьёзные цели, лично мне всегда нужен вызов. Я его принял. В вынужденную паузу все матчи команды смотрел», – рассказал Кононов о своём возвращении в московский клуб спустя два месяца после отставки.

«Кубань Холдинг» выкинула команду Евсеева из Кубка

«Кубань Холдинг» из станицы Павловская Краснодарского края – наименее статусная команда из остававшихся участников Кубка страны. Выступает она в дивизионе «Б» Второй лиги, то есть, по сути, в четвёртом по уровню дивизионе российского футбола. Там располагается в своей группе на третьем месте. Зато в кубковом турнире команда Дмитрия Фомина долетела до пятого раунда и получила возможность сыграть с соперником из Первой лиги – отправилась в гости к «Черноморцу».

В Новороссийске «Кубань Холдинг» продолжила удивлять. Уже на пятой минуте нападающий Омар Попов вывел коллектив из Краснодарского края вперёд. Атака началась от вратаря Александра Стенякина, который вышел из пределов штрафной и выманивал игроков «Черноморца» на прессинг. Затем выдал длинный пас на Илью Захарова, а тот ловко обыграл защитника и забросил мяч на Попова. Нападающего держали двое, но ему повезло с отскоком. Недолго думая, Омар зарядил с лёта – и попал! Ещё и рикошет воспитаннику «Краснодара» помог.

До середины второго тайма команда Евсеева ничего не могла сделать с оппонентом из «подземелья». Пока наконец арендованный у махачкалинского «Динамо» атакующий полузащитник Кирилл Помешкин не забил Стенякину ударом с подбора с 13-14 метров. Но сенсация всё равно состоялась! На 89-й минуте только-только вышедший на замену защитник Алексей Гречкин удачно сходил на стандарт. «Кубань Холдинг» подала угловой справа, мяч отлетел к находившемся у дальнего угла вратарской Гречкину, и тот «прошил» вратаря «Черноморца». Неужели эти парни и до клубов РПЛ доберутся?

В шестом раунде (28-30 октября) «Кубань Холдинг» примет московское «Торпедо», «Факел» сыграет дома с «Арсеналом», «Челябинск» – с «КАМАЗом», а «Уфа» – с «Нефтехимиком». Победители этих четырёх квартетов продолжат борьбу в плей-офф Пути регионов уже с клубами Премьер-Лиги. Их соперниками будут команды, финишировавшие третьими на групповом этапе Пути РПЛ.