Хаос в «Торпедо», Евсеев сенсационно вылетел из Кубка России. События недели в ФНЛ

Очевидно, московское «Торпедо» стало главным ньюсмейкером ФНЛ на этой неделе. Но мы подсветим и другие интересные детали жизни российского футбольного подземелья.

Кононов ушёл, чтобы вернуться

По образу и подобию «Тумана» (речь о «Факеле» и «Секторе газа») болельщики «Торпедо» могут вооружиться треком «Попытка № 5». Четыре тренерские перестановки всего за несколько месяцев – власть в московском клубе меняется чаще, чем в Боливии в XX веке. Дмитрий Парфёнов отработал всего 32 дня, вместо него теперь снова Олег Кононов.

Пост в канале «Торпедо» с новостью о назначении Кононова собрал более 1300 «смеющихся» реакций:

Впрочем, бывший тренер «Спартака» и «Краснодара» настроен решительно. «Торпедо» обыграло «Велес» в Кубке России (3:0) – голами отметились Артур Галоян, Душан Бакич и Александр Юшин.

«Получил приглашение, как и любой тренер. Потому и решил вернуться. Это один из самых больших вызовов в моей карьере, поэтому я его принял. Ранее были в других клубах задачи быть на первом месте, бороться за еврокубки либо построить всё с нуля. Тут такая же задача — построить», – сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции.

Кубок России без «Черноморца»

На неделе команды Лиги Pari и примкнувшие к ним «Кубань Холдинг» с «Велесом» (представители Второй лиги) отыграли пятый раунд Пути регионов Кубка России. И если «Торпедо» справилось со своим соперником даже с учётом внезапного размена Парфёнова на Кононова, то клуб из станицы Павловской подбросил настоящую сенсацию.

«Кубань Холдинг» обыграла «Черноморец» Вадима Евсеева в Новороссийске (2:1). Да, хозяева вышли в смешанном составе, но поражение от клуба из пятого по статусу дивизиона – довольно громкая история.

Также Кубок России покинули «Енисей», «Родина», «Чайка», «Шинник», «Сокол», «Урал» и «Велес». В шестом раунде «Челябинск» примет на своём поле «КАМАЗ», «Факел» сыграет с «Арсеналом», «Кубань Холдинг» – с «Торпедо», а «Уфа» протестирует «Нефтехимик».

Молодёжь «Урала» зажигает на уровне сборных

«Урал» из-за международной паузы перенёс матч с «Челябинском» на ноябрь. По сборным разъехались важные игроки. И некоторые проявили себя очень ярко. Илья Ишков, в частности, забил белорусам за Россию U21. Наша молодёжка сыграла с соседями два матча – сначала уступила 0:2, потом оформила ничью 1:1. В обеих встречах на поле появился защитник «Урала» Матвей Бардачёв.

Илья Ишков Фото: Никита Попов, РФС

У России U19 тоже были спаренные товарняки. Только с сербами. Здесь случился обмен победами. Сначала команда Андрея Аксёнова уступила 2:3, но потом взяла реванш – 4:1. В победной встрече здорово смотрелись футболисты «Урала»: Максим Воронов оформил 1+1, Виталий Бондарев забил два мяча.

Новый домашний адрес костромского «Спартака»

Из-за отсутствия подогрева арена «Урожай» ушла в отпуск. Параллельно «Спартак» строит новый стадион и активно делится фотографиями с будущей арены:

Однако у команды остались ещё три домашних матча в этом году – с «Черноморцем», «Родиной» и «Торпедо». Как сообщает журналист Сергей Ильёв, их «Спартак» проведёт на «Арене Химки». Игрокам так даже удобнее, ведь база клуба находится в подмосковном Ромашкове.

«Тюмень» возглавил тренер вратарей

Один из главных фаворитов «Золота» угодил в затяжной кризис. В прошлом сезоне «Тюмень» вылетела из Первой лиги – главный тренер Игорь Меньщиков покинул команду. В клубе остался его помощник Сергей Попков. Бывший тренер «Ротора» не справился с перестройкой: «Тюмень» выдала серию из восьми матчей без побед, вылетела из Кубка России от «Волны» из Ковернина и опустилась в зону вылета в чемпионате.

Во время матча с «Аланией» Спартака Гогниева (0:2) Попков ушёл в подтрибунку после второго пропущенного гола. На послематчевой пресс-конференции тренер попрощался с журналистами и сказал, что попросит руководство об отставке: «Что касается затянувшегося нашего кризиса — он есть. Что тут говорить, всё понятно. Кто должен нести ответственность? Главный тренер».

Сергей Попков и Тимур Касимов Фото: ФК «Тюмень»

Вскоре «Тюмень» объявила, что команду временно подхватит Тимур Касимов. Тренер вратарей. В официальном сообщении клуб с отметил, что у Касимова есть необходимая лицензия А-UEFA. Вместо поиска нового опытного стратега клуб, который находится на грани вылета, просто заткнул дыру с помощью имеющихся ресурсов.

«КАМАЗ» потерял лучшего бомбардира?

Руслан Апеков – один из символов сенсационного старта «КАМАЗа». На счету 25-летнего вингера уже 7+1 по системе «гол+пас» в 14 матчах сезона. Во встрече с костромским «Спартаком» (1:1) Апеков получил травму и покинул поле. По результатам МРТ врачи диагностировали у футболиста частичное повреждение связок голеностопа.

Руслан Апеков Фото: ФК «Спартак» Кострома

Прогноз медиков – минимум две недели вне игры. Антону Хазову, который сменил Ильдара Ахметзянова на посту главного тренера «КАМАЗа», теперь надо искать новый вариант на левом фланге атаки.