Мегадень в РПЛ! Испытания для «Спартака» и «Краснодара», дерби «Локо» с ЦСКА. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Друзья, всем привет! МИР РПЛ возвращается после международной паузы. И делает это максимально эффектно!
Откроют игровой день параллельные матчи аутсайдеров, за которыми мы будем следить отдельно. Здесь же сконцентрируемся на встрече между «Спартаком» и «Ростовом». Красно-белым в последние годы крайне тяжело играть с ростовчанами, а тут они ещё и, как назло, набрали форму — после неудачного старта Альба выправил ситуацию и перестал проигрывать. Станкович под угрозой увольнения?
«Краснодар» пережил мини-кризис, когда проиграл «Зениту» и потерял очки в матче с «Ростовом». Дальше была победа во встрече с «Ахматом», а теперь надо подтверждать, что амбиции по защите титула никуда не делись. Правда, локация для этого непростая, ведь играть придётся в Каспийске, где легко не бывает никому. Справятся?
А вечером нас ждёт самое вкусное — московское дерби «Локомотив» – ЦСКА. Это главный матч всего тура, ведь играют первая и вторая команды чемпионата. Интригу даже искать не нужно, ведь она на поверхности. Кто победит, тот, вероятнее всего, будет править в РПЛ ближайшую неделю. А вот ничья даст шансы «Краснодару».
«Чемпионат» будет следить за стартом тура РПЛ в режиме онлайн. Присоединяйтесь!
- 18 октября 2025
-
01:49
-
01:47
-
01:36
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:32
-
00:15
-
00:02
-
00:00
- 17 октября 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:45
-
23:44
-
23:39
-
23:30
-
23:19
-
23:18
-
23:15
-
23:00
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:36
-
22:31
-
22:27
-
22:15
-
22:12
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:45
-
21:30
-
21:29