Крылья Советов — Оренбург. Прямая трансляция
13:00 Мск
Спартак — Ростов: прямая онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ, где смотреть, 18 октября 2025, Локомотив — ЦСКА

Мегадень в РПЛ! Испытания для «Спартака» и «Краснодара», дерби «Локо» с ЦСКА. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! МИР РПЛ возвращается после международной паузы. И делает это максимально эффектно!

Откроют игровой день параллельные матчи аутсайдеров, за которыми мы будем следить отдельно. Здесь же сконцентрируемся на встрече между «Спартаком» и «Ростовом». Красно-белым в последние годы крайне тяжело играть с ростовчанами, а тут они ещё и, как назло, набрали форму — после неудачного старта Альба выправил ситуацию и перестал проигрывать. Станкович под угрозой увольнения?

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
«Краснодар» пережил мини-кризис, когда проиграл «Зениту» и потерял очки в матче с «Ростовом». Дальше была победа во встрече с «Ахматом», а теперь надо подтверждать, что амбиции по защите титула никуда не делись. Правда, локация для этого непростая, ведь играть придётся в Каспийске, где легко не бывает никому. Справятся?

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
А вечером нас ждёт самое вкусное — московское дерби «Локомотив» – ЦСКА. Это главный матч всего тура, ведь играют первая и вторая команды чемпионата. Интригу даже искать не нужно, ведь она на поверхности. Кто победит, тот, вероятнее всего, будет править в РПЛ ближайшую неделю. А вот ничья даст шансы «Краснодару».

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Чемпионат» будет следить за стартом тура РПЛ в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

