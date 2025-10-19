Главная звезда «Ливерпуля» не похож на себя. Что происходит с Салахом?

Несмотря на три поражения в последних матчах, у «Ливерпуля» всё ещё неплохо идут дела в этом сезоне. Команда Слота уступила в один мяч «Кристал Пэлас», «Галатасараю» и «Челси», но до этого мерсисайдцы выиграли семь матчей подряд. В чемпионате после семи туров отставание от первого места составляло лишь одно очко. Едва ли тут есть место для значительной критики команды, которая за лето радикально обновилась. Однако есть один футболист, чей спад на старте сезона настораживает. Речь о Мохамеде Салахе.

Если взглянуть на базовые вещи вроде голов и ассистов (2+2 за семь туров), то проблемы у вингера кажутся раздутыми. Не настолько плохой показатель, чтобы говорить о спаде футболиста. Но стоит смотреть сами игры и продвинутую статистику – и восприятие меняется. Например, если взять последний матч, то Салах казался немного оторванным от команды. А когда Флориан Вирц выдал ему шикарную передачу, нападающий упустил отличный момент. Второй удар египтянина в матче (а больше у него и не было) пришёлся ещё дальше от цели.

Удар Мохамеда Салаха в матче с «Челси» на 46-й минуте Фото: Кадр из трансляции

Удар Мохамеда Салаха в матче с «Челси» на 53-й минуте Фото: Кадр из трансляции

Есть ощущение, что Мохамед образца прошлого сезона в этих эпизодах либо забил бы, либо хотя бы заработал угловой. Само собой, два удара — ещё не показатель, но статистика Салаха в целом рухнула. У вингера и моментов стало намного меньше, и реализация оказалась хуже.

Тут напрашивается мысль о возрасте. Летом ему исполнилось 33 года. Действительно, для многих это момент, когда они теряют в резкости. Однако спад выглядит слишком стремительным, чтобы всё списывать на возраст. Всё-таки в прошлом сезоне Салах был великолепен — лучший футболист лиги. Кроме того, вингер уже давно не тот, кто берёт своё за счёт спринтов по флангу. С годами его игра изменилась, стала более комбинационной. А в плане физики он всё равно оставался в порядке и даже был монстром тренировок, судя по инсайдам и кубикам на животе. Мы уже рассказывали, почему именно в 32 года Салах стал лучшей версией себя.

Так что же тогда происходит с Салахом? Прежде всего нужно говорить о новых партнёрах. Египтянин уже девятый сезон в «Ливерпуле», и его связка с Трентом Александер-Арнольдом была ключевой в последние годы. Защитник понимал, когда и в какие зоны будет убегать Салах, а сделать точную передачу для Трента никогда не было проблемой. Его даже называли плеймейкером на фланге обороны.

Прошедшим летом команда обновилась практически наполовину. Справа в обороне выходят то Жереми Фримпонг, то Конор Брэдли, то Доминик Собослаи. Причём пока игровое время распределяется между ними относительно равномерно. В такой ситуации тяжело говорить о сыгранности правого защитника и правого вингера. Да и в целом, если брать весь состав, уже в каком-то смысле не новичкам приходится адаптироваться к команде, а Салаху — к ним. При этом от вингера всё так же требуется страховать защитника на своём фланге. Особенно если там играет Фримпонг.

Мохамед Салах и Жереми Фримпонг Фото: Ryan Crockett/Getty Images

У Мохамеда всё ещё случаются вспышки гениальности (например, гол в ворота «Атлетико»), но в целом он просто редко оказывается в чужой штрафной. Хотя именно там Салах хорош. Если в прошлом сезоне у вингера в среднем за 90 минут было 9,6 касания в чужой штрафной, то теперь — лишь 5,5. Правда, точнее это называть владением мячом (приём, обводка и удар — это одно касание по статистике Opta). И тут дело не в том, что прошлый сезон Мо провёл на космическом уровне – такое наивно требовать на постоянной основе. Важно, что минимальное количество касаний за полный сезон с момента перехода в «Ливерпуль» — 8,5. То есть сейчас он добирается до чужой штрафной значительно реже, чем в любом из предыдущих восьми сезонов, а не только по сравнению с прошлым.

В каком-то смысле тут есть вина партнёров, которые уже не настолько задействуют Салаха. С другой стороны, иной раз понятно, почему предпочитают играть не на него. Если взять обводки, то картина достаточно грустная. Из 11 попыток пойти в дриблинг — только одна удачная. Тренер «Ливерпуля» обильно ротирует группу атаки в этом сезоне, но именно египтянин играет по 90 минут в каждом туре. Если его КПД останется на прежнем уровне, то весьма вероятно, что Слот начнёт искать альтернативные варианты. Так что Салаху нужно включаться как можно скорее. Желательно уже в ближайшем туре, когда предстоит матч с «МЮ».