Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Болельщики со стажем наверняка помнят памятную поездку «Спартака» на матч Лиги чемпионов с «Интером» на метро. 31 октября 2006 года московские пробки бушевали особенно, поэтому команда Владимира Федотова была вынуждена спуститься в подземку. Иначе можно было бы просто не успеть на важную игру! Тогда на глазах переполненных «Лужников» красно-белые уступили (0:1). Однако обратимся к более традиционному для футболистов средству передвижения.

Клубные автобусы давно стали верным спутником и комфортным союзником футбольных команд. Для одних это просто удобный способ добраться на матч. Для других – настоящий дом на колесах, где всё подчинено удобству игроков и тренерского штаба. А некоторые клубы превращают свои автобусы в произведения искусства или в дополнительную площадку для рекламы.

В общем, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Бип-бип, поехали!