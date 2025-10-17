«Спартак» не обсуждаю». Талалаев — о старте «Балтики», судействе и ролевой модели

Андрей Талалаев — один из самых ярких и небанальных спикеров в российском футболе. Общаться с ним всегда интересно. После общероссийской тренерской конференции корреспондент «Чемпионата» обсудил с Андреем Викторовичем успешный старт «Балтики» в РПЛ, цели клуба на сезон и слухи об интересе к нему «Спартака».

— После трети чемпионата «Балтика» наверху. За счёт чего?

— За счёт каждодневной работы всего клуба. От руководителя «Ростеха» и губернатора до водителя автобуса и уборщиц на стадионе. Все работают больше.

— Перед сезоном была сформулирована задача для «Балтики» — попасть топ-10. Сейчас не хочется быть повыше?

— Мне и моим футболистам абсолютно точно хочется. Когда вы говорите, что мы наверху, то я считаю, что мы в середине.

— То есть пятое место — это середина для вас?

— Для меня — да.

— Есть только первое место?

— Призовая тройка.

— Для первого сезона какой будет удовлетворительный результат?

— Это мой не первый сезон. Я уже был [в РПЛ] несколько сезонов.

Игроки «Балтики» Фото: ФК «Балтика»

— А для «Балтики» в РПЛ?

— Большинство людей не из футбола говорят о месте. Большинство футбольных людей говорят об определённом количестве очков. Какое место команда займёт, будет зависеть от конкурентов: как они сыграют, что будет происходить. Поэтому мы сами себе ставили ориентир — от 35 очков. Это тот минимум, который должны набрать. Про максимум не разговаривали. Но, судя по тому, как у нас закрывалось трансферное окно, я думаю, что у нас у всех есть чувство удовлетворения внутри. Поэтому мы не замахивались на задачи-максимум. По-тренерски я могу сказать, что нам не хватило игрока середины поля, для того чтобы сбалансировать игру. В нескольких матчах мы недобрали из-за того, что произошла травма Менделя и до сих пор не восстановился Уткин. Я очень сильно рассчитывал на этих футболистов.

— Как раз хотел спросить про Уткина.

— Для меня это один из самых умных игроков в нашем чемпионате вообще. Давайте поздравим его с днём рождения — он был 13 октября. Пожелаем здоровья прежде всего. И быстрее вернуться на свой уровень. Тут всё больше зависит от него, чем от нас с вами.

— В последнее время в прессе высказываются, что Талалаев подошёл бы «Спартаку».

— Не обсуждаю. Я на своём месте сейчас. И получаю удовольствие от работы.

— Для вас «Балтика» — долгосрочный проект?

— В прессе много писалось, что у меня контракт на полгода или на год или мне что-то продлевают. У меня контракт сразу на три года был подписан.

— Бевеев рассказал о системе штрафов в «Балтике» при минимуме выходных. Как на такой подход реагируют футболисты?

— Понятно, что все по-разному реагируют. У каждого своя реакция на любое действие тренера. Нужно время на адаптацию. У нас сейчас собрался такой коллектив, который ставит хорошие и серьёзные задачи, работая. Не на чемпионат, а именно в работе. Мы всё обсуждаем и, как правило, находим консенсус. Во-первых, Бевеев заплатил половину суммы. Во-вторых, это была его не первая потеря игрока. Мы штрафуем только за рецидивные, характерные ошибки, когда они повторяются. Не было такого, чтобы человек ошибся и его сразу оштрафовали. Да, у меня были такие вопросы с Семёновым и Шелией, если помните. С большими игроками. Для меня ранг футболиста не имеет значения. Я очень рад за Бевеева. Давайте его тоже поздравим с тем, что именно из «Балтики» он вызван в сборную России и получил игровую практику. Мне кажется, это такой яркий пример социального лифта: паренёк из глухой деревушки в Калмыкии сейчас является примером для всей страны в 30 лет. Это прежде всего трудолюбие. Отсюда и качественная игра «Балтики» — от трудолюбия. Если моим ребятам где-то чего-то не хватает, я им говорю, что они самые лучшие. С точки зрения этого качества они на самом деле самые лучшие.

Мингиян Бевеев Фото: Михаил Шапаев, РФС

— Согласны с призывом Семака равняться футбольным судьям на коллег из КХЛ?

— Честно говоря, я редко комментирую чьи-то слова. По тому, как плавно хоккей перестраивается с 2019 года и размывается значение спорта номер один – футбола, а хоккей поднимается, я скажу, что они очень правильно работают. Это касается большинства решений по подготовке и наказанию судей, развитию уровня лиги, планированию календаря. Вы давно слышали о переносе хоккейных матчей? Нет? Я могу сказать, что нам всем в футболе нужно у них учиться. Это я не комментирую слова Семака, а высказываю мнение.

— Ещё есть штрафы за комментирование работы судей.

— У нас тоже нельзя комментировать и тоже большие штрафы. Я заплатил недавно 50 тысяч рублей. Просто за то, что вышел на поле. Даже ещё не успел поговорить с судьёй. Было записано: конфронтационное заявление.

Андрей Талалаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— На днях Ташуев сказал, что его идеи созвучны идеям Гвардиолы. У вас бывают такие аналогии?

— Я тоже иногда ловлю себя на мысли, что мои идеи совпадают с идеями больших тренеров. Больше всего мне нравится Симеоне. Мне нравится Бьелса как модель. А то, что делает Симеоне в одном клубе, перестраивая в четвёртый раз команду и добиваясь результата, уступая по некоторым параметрам топам, с которыми он борется, заслуживает уважения. Модель для меня — он.