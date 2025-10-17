Яркое 18 октября: «Бавария» – «Боруссия» Д, «Рома» – «Интер», «Спартак» – «Ростов» в футболе, жара в КХЛ, Единая лига и Медведев в Алма-Ате!

Топ-события субботы: «Локо» – ЦСКА в РПЛ, Овечкин против Капризова в НХЛ, Формула-1 и UFC

🏎 00:30: Формула-1, Гран-при США, 19-й этап, спринт-квалификация

Интрига: кто начнёт этап Ф-1 сильнее всех?

Спринт-квалификация – традиционно интригующая часть любого Гран-при, ведь до неё в распоряжении пилотов и команд всего одна тренировка, чтобы проверить настройки и, если надо, оперативно их поправить. Практически всегда кто-то с этой задачей справляется неидеально, что приводит к необычным или даже сенсационным результатам. Опять же, есть возможность рискнуть или выбрать более агрессивные регулировки (как у «Феррари» с дорожным просветом). Так что любопытно посмотреть, какие окажутся расклады на самом деле!

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» – «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Овечкин первый гол в сезоне команде Капризова?

Капитан «Вашингтона» в новом сезоне пока не сумел забить, ограничившись двумя ассистами. Впрочем, «столичным» это, кажется, не мешает. Команда Овечкина выиграла три из четырёх матчей и идёт в пятёрке лучших команд Востока. «Миннесота» же забрала лишь половину встреч. «Дикарям» не всегда помогают даже геройства Кирилла Капризова, уже набравшего 9 (4+5) очков. Кто выйдет победителем из противостояния российских топ-нападающих?

🏒 2:00: «Детройт Ред Уингз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Кучеров набрать 1000-е очко в НХЛ?

«Тампа» кошмарно начала сезон, одержав лишь одну победу в четырёх матчах и упав на 13-е место в конференции. Проблемы испытывают и лидеры «молний» — Андрей Василевский и Никита Кучеров, набравший всего 3 (2+1) очка. Тем не менее российский нападающий близок к круглой отметке — 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету Куча 997 очков, поэтому уже в ближайшем матче он может добраться до такого красивого числа. Впрочем, в соперниках «Детройт», в нынешнем сезоне показывающий классную игру и идущий в топ-3 Востока. Получится ли у Никиты огорчить некогда великую команду?

⚽️ 13:00: «Пари Нижний Новгород» – «Акрон», РПЛ, 12-й тур

Интрига: кто победит в битве аутсайдеров РПЛ?

«Пари НН» в последнее время выступает совсем плохо — команда Алексея Шпилевского потерпела пять поражений подряд во всех турнирах. В прошлом туре РПЛ она не справилась на выезде с «Сочи» (1:2). Сейчас клуб из Нижнего Новгорода занимает второе с конца место в таблице. «Акрон» располагается чуть выше — на 13-й строчке. У него схожие проблемы — клуб из Тольятти не побеждает во всех турнирах с 12 августа. Правда, в заключительном туре РПЛ перед перерывом команда Заура Тедеева отобрала очки у «Зенита» (1:1). В пяти предыдущих очных встречах соперники трижды сыграли вничью.

🏀 13:00: «Енисей» – ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: сенсация или лёгкая победа?

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ набирает обороты. «Пари Нижний Новгород» потрепал нервы ЦСКА в последнем матче армейцев. Но подопечные Пистиолиса на классе разобрались с соперником в концовке. «Енисей» же проиграл все свои четыре матча в новом сезоне, а теперь в Красноярск пожаловал действующий чемпион. Удастся ли сдержать натиск или ещё одна неудача?

⚽️ 13:00: «Крылья Советов» – «Оренбург», РПЛ, 12-й тур

Интрига: как «Оренбург» проведёт первый матч с новым тренером?

Обе команды располагаются во второй половине таблицы. «Крылья Советов» занимают 11-е место, «Оренбург» — седьмое. Во время перерыва на матчи сборных южноуральский клуб уволил Владимира Слишковича с поста главного тренера и пригласил на его место Ильдара Ахметзянова. «Оренбург» потерпел четыре поражения подряд в РПЛ. Такая же серия «Крыльев» насчитывает три матча. В прошлом сезоне самарский клуб обыграл соперника на своём поле (2:0). Как будет на этот раз?

🏐 13:00: «Кузбасс» – «Локомотив», мужская Суперлига, 1-й тур

Интрига: дебют Симеона Николова в России!

Матч двух команд, болельщики которых называют себя «Сибирское братство». Правда, задачи они сейчас решают разные. «Кузбассу» за счастье будет попасть в плей-офф, «Локомотив» же нацелен как минимум на медали. В этой игре мы должны увидеть дебют в составе новосибирцев вице-чемпиона мира болгарина Симеона Николова, а также Сэма Деру. С их появлением игра команды Пламена Константинова должна получить новые, более яркие краски.

🎾 13:00*: Джеймс Дакворт (Австралия, Q) – Даниил Медведев (Россия, 2), Алма-Ата, 1/2 финала

Интрига: как Медведев сыграет третий подряд полуфинал?

Даниил Медведев постепенно обретает былую форму. Он уже дошёл до третьего полуфинала подряд — сначала в Пекине и Шанхае, а теперь и в Алма-Ате. Россиянин включился в борьбу за попадание на Итоговый чемпионат и уже поднялся в Чемпионской гонке ATP на промежуточное 14-е место. Его соперник в борьбе за место в финале – австралиец Джеймс Дакворт. Теннисисты ранее играли лишь раз — в Торонто в 2021 году сильнее оказался Даниил. Победитель нового матча далее сразится либо с Алексом Михельсеном, либо с кем-то из пары Ян-Леннард Штруфф — Корентен Муте.

🏒 14:00: «Трактор» – «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли «Салават» серию неудач?

Обескровленные уфимцы продолжают проваливать сезон. Юлаевцы потерпели уже четыре поражения подряд и прочно осели на последнем месте на Востоке. До ближайшего соперника — аж шесть очков! В соперниках, однако, будет «Трактор», который также переживает не самое удачное время, но всё равно идёт на пятом месте в конференции. Удастся ли «Салавату» прервать разочаровывающую серию?

🏒 15:00: «Барыс» – «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: продлит ли «Ак Барс» успешную серию?

Казанцы после неудачного старта, кажется, постепенно приходят в себя. «Ак Барс» одержал уже шесть побед подряд и поднялся на третье место на Востоке! Теперь ему предстоит сразиться с «Барысом», который в последних семи матчах потерпел шесть поражений. Смогут ли астанинцы навязать борьбу мощному сопернику?

⚽️ 15:15: «Спартак» – «Ростов», РПЛ, 12-й тур

Интрига: прервёт ли «Спартак» неудачную серию в домашних матчах с «Ростовом»?

Красно-белые во время перерыва на матчи сборных поменяли генерального директора — им стал Сергей Некрасов. «Ростов», в свою очередь, объявил об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба. Столичная команда ушла на паузу в плохом настроении — проиграла в дерби ЦСКА (2:3). «Ростов» же выдал серию из шести матчей без поражений в РПЛ. В результате команда Джонатана Альбы поднялась на 10-е место. «Спартак» занимает шестую строчку. В этом сезоне команды дважды уже встречались на групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России и обменялись гостевыми победами. К слову, красно-белые трижды подряд проиграли донской команде на своём поле.

🏒 17:00: «Локомотив» – СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: подведёт ли «Локомотив» Ларионова к краю пропасти?

СКА в последних семи матчах потерпел шесть поражений, а единственную победу одержал благодаря голу-фантому, который должны были отменить. Слухов о возможной отставке Игоря Ларионова становится всё больше, но пока тренер сохраняет свой пост. Победа во встрече с «Локомотивом» может стать важным сигналом для руководства петербургской команды, однако обыграть ярославцев, лидирующих на Западе, будет очень уж непросто.

⚽️ 17:15: «Барселона» – «Жирона», Примера, 9-й тур

Интрига: реабилитируется ли «Барса» за поражение в прошлом туре?

Что это вообще было? Наверняка такие мысли закрались в голову каждого болельщика, когда он увидел итоговый результат предыдущего матча с участием «Барсы». В 8-м туре команда Ханс-Дитера Флика проиграла на выезде «Севилье» (1:4). Из-за этого сине-гранатовые пропустили вперёд «Реал». А вот «Жирона» переживает не лучшие времена — всего шесть очков после восьми туров. Эта каталонская команда находится только на 18-й строчке в таблице. «Барса» два раза подряд обыграла соперника в очных встречах, но перед этим дважды ему уступила.

⚽️ 17:30: «Динамо» Махачкала – «Краснодар», РПЛ, 12-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт худшая атака РПЛ в матче с чемпионом?

Вы наверняка помните, как весной «Краснодар» справился в Каспийске с «Динамо» (3:2), а вратарь Станислав Агкацев отразил в концовке пенальти ценой сломанного пальца? На этот раз соперники встретятся друг с другом в 12-м туре. «Краснодар» находится на третьем месте в таблице, а махачкалинская команда — на 12-м. «Динамо» пока не впечатляет игрой в атаке. Пять забитых мячей — худший результат во всей лиге. У «Краснодара» хорошая оборона. Команда пропустила семь мячей — второй показатель в РПЛ. «Быки» трижды обыгрывали дагестанский клуб в четырёх очных встречах.

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» – «Омичка», женская Суперлига, 3-й тур

Интрига: ждать ли ещё сенсаций от «Омички»?

Омский клуб в межсезонье пережил серьёзные перестановки: новый главный тренер, а состав изменился практически на 50%. Такие рокировки уже принесли первые результаты: «Омичка» закрепилась в группе лидеров, сенсационно обыграв в предыдущем туре одного из фаворитов — «Ленинградку». Но и на этом сибирский клуб решил не останавливаться и перед матчем с «Заречьем» усилился доминиканской доигровщицей – Мадлен Гильен. Поможет ли это «Омичке» в матче с бронзовым призёром прошлого сезона?

⚽️ 19:30: «Фулхэм» – «Арсенал», АПЛ, 8-й тур

Интрига: сохранит ли «Арсенал» первое место в АПЛ?

«Арсенал» выдал серию из четырёх побед во всех турнирах. В этих встречах команда Микеля Артеты пропустила всего один мяч. Благодаря осечкам «Ливерпуля» лондонский клуб возглавил таблицу АПЛ. Правда, мерсисайдцы отстают всего на одно очко. «Фулхэм» располагается на 14-й строчке — по итогам семи туров он набрал восемь очков. Два предыдущих матча с участием команды в АПЛ завершились поражениями. «Арсенал» же ни разу не обыграл «Фулхэм» в двух предыдущих гостевых встречах.

⚽️ 19:30: «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд, Бундеслига, 7-й тур

Интрига: «Боруссия» тормознёт лидера Бундеслиги?

Главный матч немецкого футбольного уикенда. Первая команда Бундеслиги примет на своём поле вторую. В этом сезоне ни «Бавария», ни «Боруссия» ещё не потерпели ни одного поражения. У обеих команд отличная оборона. Мюнхенский клуб пропустил всего три мяча в чемпионате Германии, «Боруссия» — четыре. Правда, «Бавария» куда больше забивает (25 мячей против 12). Два прошлых очных матча завершились вничью (2:2 и 1:1). Кстати, «Бавария» не обыгрывает «Боруссию» уже на протяжении трёх матчей.

⚽️ 19:45: «Локомотив» – ЦСКА, РПЛ, 12-й тур

Интрига: чем закончится матч лидеров РПЛ?

Главный матч 12-го тура РПЛ — встреча двух столичных клубов. ЦСКА возглавляет таблицу РПЛ, «Локомотив» располагается на второй строчке. В обеих командах тон задают российские футболисты. Как минимум это касается забитых мячей. Победная серия ЦСКА во всех турнирах насчитывает четыре матча, а «Локомотив» одержал три победы в пяти предыдущих встречах. Что касается очных игр, то ЦСКА не уступает «Локо» на протяжении трёх встреч. Будет интересно!

🏎 20:00: Формула-1, Гран-при США, 19-й этап, спринт

Интрига: быть ли обгонам в спринте?

Спринтерские гонки Формулы-1 далеко не всегда оказываются зрелищными. И на современных болидах Ф-1 обгонять нелегко, плюс в спринтах у команд нет такого эффективного средства, как тактика и износ шин. Так получится ли мини-гонка в Остине весёлой? Как много будет атак, удержится ли впереди обладатель поула и преодолеют ли гонщики без ущерба для машин непростой первый поворот? Вот обо всём этом и узнаем.

⚽️ 21:45: «Рома» – «Интер», Серия А, 7-й тур

Интрига: чья победная серия прервётся?

«Рома» проводит первый сезон под руководством Джан Пьеро Гасперини. После шести туров столичная команда занимает второе место в таблице Серии А. Она уступает «Наполи» только по дополнительным показателям. Правда, римский клуб почти всегда побеждает с преимуществом в один мяч. «Интер» пока четвёртый. В прошлом туре он разгромил на своём поле «Кремонезе» (4:1). Победная серия команды Кристиана Киву в турнире составляет три матча, но перед этим миланский клуб потерпел два поражения. В прошлом очном матче «Рома» справилась с «Интером» (1:0), однако до этого проиграла сопернику четыре раза подряд.

🎦 ⚽️ 22:05: «Марсель» – «Гавр», Лига 1, 8-й тур

Интрига: «Марсель» снова обыграет удобного соперника?

«Марсель» выдал победную серию из четырёх матчей во всех турнирах. Сейчас команда занимает второе место в чемпионате Франции, а отставание от «ПСЖ» составляет всего одно очко. Что касается «Гавра», то три предыдущих матча с участием этого клуба завершились вничью. Команда находится на 14-й строчке в Лиге 1. «Гавр» — очень удобный соперник для «Марселя». Провансальцы обыграли его 10 раз подряд.

👊 23:25: Азамат Бекоев (Россия) — Юсри Белгаруи (Тунис), UFC Fight Night 262

Интрига: Бекоев продолжит прорываться наверх?

Новые российские звёзды в UFC появляются с завидной регулярностью. Одной из них готов стать Азамат Бекоев — талантливый средневес, чей дебют в промоушене получился очень ярким. За полгода Бекоев успел оформить два нокаута, причём оба добыл уже в первом раунде. Теперь против россиянина выступит дебютант лиги Юсри Белгаруи. Соперник весьма грозный: в его руках достаточно нокаутирующей мощи. Но Азамату он вполне по силам, а ещё одна яркая победа может стать трамплином для попадания в топ-15.