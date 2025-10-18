Челестини уже прибивал «Локо». Его удар оформил еврокубковый позор клуба в 2010-м

Фабио Челестини впервые встретится с «Локомотивом» в МИР РПЛ как тренер. Пока его короткая история взаимоотношений с железнодорожниками ограничивается двумя матчами на групповом этапе Кубка России. Кстати, оба команда Челестини выиграла. Между тем побеждал Фабио красно-зелёных и в качестве футболиста. И то поражение от швейцарцев до сих пор одно из самых горьких для «Локо» в Европе.

У каждого российского топ-клуба были поражения в еврокубках, о которых стыдно вспоминать. Когда соперник представлялся декоративным и легко проходимым, а оказался злым и кусачим. Для «Спартака» это, например, словацкий «Кошице», а для «Зенита» – финский «Куусюси». У «Локомотива» тоже есть два-три варианта на выбор. И среди них точно должна присутствовать швейцарская «Лозанна». Вспомним, как всё было.

В сезоне-2009 состоялось долгожданное возвращение на пост тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Любимый болельщиками Палыч вернулся из киевского «Динамо», чтобы вытащить главную команду своей жизни из «болота». На момент его назначения в конце мая после 11 туров чемпионата железнодорожники занимали только восьмое место. А финишировали – на четвёртом. Сёмин завоевал для «Локомотива» путёвку в Лигу Европы, где в сезоне-2010/2011 московская команда стартовала с раунда плей-офф.

Однако к началу евросезона в августе 2010-го железнодорожники подходили не в лучшем состоянии. «Локомотив» выдал четырёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ – после поражения в матче со «Спартаком» (2:3) красно-зелёные опустились на седьмое место. Вдобавок сенсационно вылетели из Кубка России, уступив «Горняку» из города Учалы. Однако на еврокубки Сёмина всегда был особый настрой. Кроме того, москвичам, как тогда казалось, повезло с жеребьёвкой – досталась «Лозанна», которая выступала… во втором дивизионе чемпионата Швейцарии! Этот клуб попал в Лигу Европы благодаря тому, что в мае дошёл до финала Кубка страны, где, впрочем, его разнёс «Базель» со счётом 6:0.

Поскольку «Базель» выиграл ещё и чемпионат Швейцарии, обладатель кубкового трофея отправился в Лигу чемпионов. Поэтому «Лозанна», занявшая лишь 10-е место во втором дивизионе, отпраздновала выход в еврокубки. А это дополнительные деньги и возможность привлечь более качественных игроков при скромном бюджете в размере около $ 3,2 млн. В следующем сезоне «Лозанна» в упорной борьбе финиширует первой в своей лиге и вернётся в элиту. Но летом 2010-го приключение для семикратного чемпиона Швейцарии, завоевавшего последний титул в «бородатом» 1965-м, ещё только начиналось.

Как раз в тот год в родную Лозанну вернулся доигрывать 34-летний полузащитник Фабио Челестини – после 10 лет выступлений во Франции за «Труа» и «Марсель» и в Испании за «Леванте» и «Хетафе». Фабио запускал свою профессиональную карьеру в «Лозанне» в 1995-м и за пять сезонов в составе команды сделал себе имя. Пока колени окончательно не стёрлись, Челестини решил помочь дорогому сердцу клубу пошуметь в Европе и побороться за путёвку в высший дивизион. Правда, в сезоне-2010/2011 возрастной центрхав отыграл только первую часть – 27 матчей (все – в основе), один гол и три жёлтые карточки.

Если «Локомотив» стартовал в Лиге Европы сразу с раунда плей-офф, то «Лозанне» потребовалось уложить двоих, чтобы добраться до команды Сёмина. Первым оппонентом швейцарцев стал боснийский «Борац». Дома Челестини и компания победили со счётом 1:0. А в Баня-Луке забили ещё раз и в итоге забрали устраивавшую их ничью — 1:1. Затем «Лозанна» попала на датский «Раннерс». Тоже далеко не топ-клуб. Швейцарцы выиграли на выезде – 3:2, хотя пропустили первыми. К слову, дубль в их ворота оформил малоизвестный тогда Юра Мовсисян. Дома кое-как удержали минимальное преимущество. Снова пропустили от будущего форварда «Краснодара» и «Спартака», тем не менее отыгрались и добыли ничью 1:1.

МАТЧ «ЛОЗАННА» – «ЛОКОМОТИВ» Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В конце лета капитан «Лозанны» Челестини пожимал руку на местном олимпийском стадионе форварду «Локомотива» Дмитрию Сычёву, с которым делил раздевалку ещё в «Марселе». 19 августа команда Сёмина играла первый матч на выезде. Между прочим, в Лозанне никогда не проводилась Олимпиада, но в этом городе размещена штаб-квартира МОК, поэтому он получил неофициальный титул столицы олимпийского движения. Главный тренер хозяев на предматчевой пресс-конференции выразил надежду на то, что «Локо» их недооценит. Как в воду глядел.

Команда Сёмина владела инициативой, но «Лозанна» хорошо оборонялась и количеством, и умением. А на исходе получаса её хавбек Юссуф Траоре зарядил с 22 метров в девятку – и вынимай, Маринато Гильерме! Более того, вскоре форвард Абдул Карруп пробил в штангу. Вот тебе и второй швейцарский дивизион. Только после выхода на 56-й минуте «старичка» Дмитрия Лоськова, заменившего Дениса Глушакова, железнодорожники отыгрались. Полузащитник запустил комбинацию, которую продолжил Траоре московский (Драман), а завершил ударом с близкого расстояния Сычёв. Затем Лоськов ещё и перекладину хозяйских ворот сотряс. Ничья в Швейцарии не порадовала, но и не огорчила. Уж дома-то с «Лозанной» должны справиться.

«Были в матче как позитивные, так и не очень позитивные моменты, – прокомментировал увиденное Сёмин. – Когда нам удавалось контролировать мяч, игра получалась. Обе команды могли забить больше одного мяча, но всё вышло так, как вышло. В этой игре у нас были проблемы в оборонительных действиях. Однако в целом ничья в гостях – нормальный результат для нашей команды. Давление на «Локомотив»? Ничего, переживём. Бывали и более сложные ситуации».

Накануне ответного матча Сёмин пообещал с первых минут включить максимальные скорости, чтобы «сразу решить все проблемы с «Лозанной». Фанаты же устроили акцию протеста против происходившего в клубе – молчали практически целый тайм. Видимо, это тоже повлияло на настрой игроков. Никакого быстрого гола «Локомотив» не забил, а, напротив, пропустил уже по истечении четверти часа. Карлос Силвио забил головой и явно удивился тому, что получил аплодисменты хозяйских трибун. Разозлённых игрой железнодорожников.

Во втором тайме на стадионе стало живее, в атаке у «Локомотива» – тоже. По крайней мере, на гол хозяева в концовке наиграли. На 85-й минуте Александр Алиев* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) забил фирменным ударом со штрафного. В дополнительное время «Лозанна» удержала ничью, и всё решилось в серии пенальти. По три попытки команды использовали безупречно, а потом Гильерме взял 11-метровый. Но ошибся Роман Шишкин – пробил в перекладину. Капитан Челестини реализовал пятый удар швейцарцев, а вот Майкон отправил мяч мимо цели. Так «Локомотив» вылетел из Лиги Европы.

«Мы потерпели очень тяжёлое поражение, – сказал Сёмин. – Пытались изменить ход игры заменами. Что-то получалось, что-то – нет, но результат, конечно, очень-очень печален. Дело даже не в том, что мы уступили в серии 11-метровых, а в том, что с игры не сумели забить второй мяч. При исполнении пенальти соперник имел психологическое преимущество – «Лозанне» нечего было терять».

После матча болельщики «Локомотива» окружили автобус с командой, не давали ему уехать и требовали от игроков выйти на разговор. В конце концов, толпу из сотни человек попыталась разогнать милиция. Когда автобус наконец тронулся с места, люди разошлись. А Челестини признался в интервью, что побоялся подходить к Сычёву по окончании игры, увидев, насколько Дмитрий расстроен поражением. «Невероятный матч! Этот вечер войдёт в историю не только нашего клуба, но и всего нашего города», – добавил Фабио.

Выбив «Локомотив», сенсационная «Лозанна» продолжила выступления на групповом этапе Лиги Европы и ещё вернулась в Москву. Швейцарцы попали в группу с ЦСКА, итальянским «Палермо» и чешской «Спартой». Тогда и превратились из стремительной кареты обратно в тыкву – одна ничья при пяти поражениях (в том числе разгромы со счётом 0:3 и 1:5 в матчах с армейцами) и последнее место в квартете.