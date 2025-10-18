Такого перед дерби ЦСКА с «Локо» не было 10 лет. Теперь трофеи не кажутся просто мечтой

Помните, каким был мир в 2015-м? Фильм «Левиафан» обсуждали на фестивалях по всей планете, Владимир Путин погружался в батискафе, Россия праздновала 70-летие победы в Великой Отечественной войне, а сборная оформила выход в финальную часть Евро-2016. Тогда же в последний раз мы увидели матч «Локомотива» и ЦСКА в статусе ситуативных лидеров РПЛ. После 9-го тура сезона-2015/2016 армейцы шли первыми с 25 очками, а железнодорожники — вторыми с 20. Очная встреча 26 сентября не изменила ситуацию, ведь команды сыграли вничью (1:1). ЦСКА продолжил отрываться от конкурентов и в итоге стал чемпионом, а «Локо» постепенно угасал. Итог — шестое место.

Прошло 10 лет. И к 12-му туру команды снова на первых двух строчках. И снова сыграют друг с другом. Событие и правда редкое. По сути, историческое. Кто-то может вспомнить сезон-2017/2018 — чемпионский для «Локо». Тогда ЦСКА почти всю дистанцию тоже находился наверху. Однако всё же к матчам с «Локомотивом» не подходил в качестве основного преследователя. Сейчас всё складывается идеально для создания крутого противостояния: у армейцев 24 очка и первое место, у железнодорожников — 23 и второе. И ведь мы уже не сильно удивимся, если через 10 туров ситуация не изменится?

Да, инфлюэнсеры и журналисты ещё недавно хоронили «Локомотив». Всё шло по классическому сценарию: команда начала с четырёх побед подряд, сверкал Батраков, сиял Воробьёв, издалека бил Баринов. А потом — то, чему мы стали свидетелями в прошлом сезоне. Железнодорожников засосало в пучину ничьих, из которой она никак не могла выбраться. В «Локо» полетели стрелы критики, общественность перестала понимать, во что команда играет, и дальше все ждали усреднения результатов. То есть москвичи должны были откатиться ближе к пятому-седьмому месту и держаться там весь сезон, меняя неплохие отрезки на неудачные.

Однако команда Михаила Галактионова решила удивить: вместо скольжения к середине таблицы она прервала серию ничьих двумя победами. С «Рубином» показала характер, а с московским «Динамо» — характер плюс качественную игру в атаке. Несмотря на все попытки соперника вернуться в матч, «Локо» раз за разом наказывал за ошибки. А сама команда и правда казалась взрослой и куда более осознанной, чем год назад.

Этому способствует органичная интеграция новичков с опытом. Пруцев, Руденко, Комличенко, Бакаев стали важными игроками для нынешнего «Локо». Пусть тренер и использует их по-разному. Главное — они слегка повысили средний возраст выходящих на поле и, очевидно, добавили уверенности остальным.

Суперформа Батракова, которая, кажется, не закончится никогда, — тоже важный фактор. Как и супержелание Дмитрия Воробьёва провести самый результативный сезон в карьере. Он уже забивает в каждом втором матче и явно не собирается останавливаться. Важный вопрос: удастся ли это сохранить на дистанции? По первой части чемпионата мы увидели, что «Локомотив» умеет перерождаться, добиваясь результата в том числе за счёт терпения. А представьте, если удастся провернуть этот трюк не единожды?

От ЦСКА общественность тоже ждала одного — ухудшения результатов. В этом они с «Локо» похожи: ни в один из проектов особо не верили. Ведь мы все так привыкли сомневаться, что не можем представить такой сюжет. Когда приезжает тренер из другой страны, берёт команду, которая теряет лидеров, и сразу возносит её в топ? Это же невозможно. Во всеобщем представлении нужно время на адаптацию и ещё на миллион вещей. И с тренера якобы можно спрашивать только через год. Челестини разрушил эти странные стереотипы, как до этого подобное делали Николич или, например, Ивич. Фабио приехал и сразу дал результат, одновременно создавая стильную команду с яркой философией.

Хотя кто-то скажет: у ЦСКА всё просто — строгий футбол Николича уехал вместе с ним. Новый тренер дал полную свободу: все бегут вперёд, кто-то возвращается назад — и пока это получается. Но очевидно, что в таком формате можно работать три, четыре или даже пять туров, когда соперники ещё изучают, привыкают и ищут механизмы противодействия. Но не на протяжении 11 матчей чемпионата. После ничьей с «Краснодаром» показалось, что команда может погрузиться в кризис. Ведь сразу после — странное поражение во встрече с «Ростовом». Однако затем побеждены «Сочи», «Балтика» и «Спартак». Да, не сверхуверенно, но кто об этом вспомнит, если тенденция продолжится?

Не менее важно — футболисты получают удовольствие от всего того, что с ними происходит, и не скрывают этого в публичных выступлениях. Особенно если мы говорим о россиянах. Кисляк, Глебов, Круговой, Обляков — новый тренер не побоялся сохранить российский костяк, интегрируя в него легионеров. Пока смотрится даже слишком впечатляюще.

«Локомотив» и ЦСКА сейчас – словно отражение друг друга. Команды смотрят друг на друга в зеркало и ищут кучу схожестей. И там, и там есть молодые россияне. Есть желание играть в атаку и, естественно, претендовать на трофеи. В прошлых сезонах — у «Локо» уж точно — это оставалось только желанием.

Но, может, именно сейчас тот самый шанс показать, что всё реально изменить?