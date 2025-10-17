Огненный матч «ПСЖ»! Чемпион Франции «горел» 1:3, но продлил удивительную серию

«ПСЖ» и «Страсбург» открыли программу 8-го тура Лиги 1. Получилось безумно интересно!

Перед матчем столичный клуб возглавлял таблицу, а «Страсбург» находился на третьей строчке. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оставил в запасе большую группу ведущих футболистов. Нуну Мендеш, Вильям Пачо, Ашраф Хакими, Витинья, Хвича Кварацхелия — все они встретили стартовый свисток не на поле. У парижан впереди гостевой матч общего этапа Лиги чемпионов с «Байером». Матвей Сафонов опять остался в запасе. Грустная, но уже привычная картина.

Первые минуты прошли с преимуществом «ПСЖ». Видимо, футболистов «Страсбурга» накрыл стартовый мандраж. Хозяевам хватило всего шесть минут, чтобы открыть счёт. Дезире Дуэ и Брэдли Баркола вдвоём растерзали оборону гостей, и 29-й номер «ПСЖ» оформил четвёртый гол в чемпионате. Казалось, после такого неудачного старта гостям просто нечего ловить.

«Страсбург» отобрал очки у «ПСЖ» Фото: Franco Arland/Getty Images

Но на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу… «Страсбурга». Сначала Гела Дуэ (брат Дезире Дуэ) нашёл голову Хоакина Паничелли. Тот перевисел Илью Забарного и вколотил мяч в дальний угол. А через 15 минут Диегу Морейра попал прямо под опорную ногу Люка Шевалье после великолепного «парашюта» в исполнении Валентина Барко. Кстати, этот гол «привёз» Дезире Дуэ. Он отдал неточную передачу у своей штрафной площади после прессинга со стороны брата.

«Страсбург» начал очень смело и после перерыва. Через четыре минуты после возобновления встречи Паничелли снова огорчил Шевалье. К слову, Люка в первой половине дважды выручил «ПСЖ» с интервалом в пару секунд, но не помешал Хоакину сделать дубль. Паничелли вышел на чистое первое место по голам в Лиге 1 (их у него уже семь).

Луис Энрике наблюдал за первым таймом с трибуны. Наушники, микрофон — испанский тренер выглядел как блогер перед монитором. Однако после перерыва спустился к кромке поля. «Страсбург» быстро пропустил второй мяч. Вратарь Майк Пендерс снёс Дуэ — Клеман Тюрпен указал на «точку». Гонсалу Рамуш переиграл голкипера с 11-метровой отметки. После этого на поле вышли и Пачо, и Хвича.

«ПСЖ» усилил давление. Ли Кан Ин зарядил в штангу, Рамуш пробил головой выше створа. Но на 80-й минуте хозяева всё-таки сравняли счёт. Сенни Маюлу со второй попытки переиграл вратаря — 3:3. Что за матч!

Парижане продлили удивительную серию — они никогда в истории не проигрывали «Страсбургу» на своём поле. А ещё столичная команда сохранила за собой первое место в Лиге 1. В случае победы гостей именно они возглавили бы таблицу. Не в этот раз.

ВИДЕО