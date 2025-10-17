Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Статьи

ПСЖ — Страсбург — 3:3, обзор матча 8-го тура чемпионата Франции, видео голов, Баркола, Рамуш, Маюлу, 17 октября 2025

Огненный матч «ПСЖ»! Чемпион Франции «горел» 1:3, но продлил удивительную серию
Кирилл Закатченко
«ПСЖ» — «Страсбург» — 3:3
Аудио-версия:
«Страсбург» доставил большие проблемы команде Луиса Энрике.

«ПСЖ» и «Страсбург» открыли программу 8-го тура Лиги 1. Получилось безумно интересно!

Франция — Лига 1 . 8-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 3
Страсбург
Страсбург
1:0 Баркола – 6'     1:1 Паничелли – 26'     1:2 Морейра – 41'     1:3 Паничелли – 49'     2:3 Рамуш – 58'     3:3 Маюлу – 79'    

Перед матчем столичный клуб возглавлял таблицу, а «Страсбург» находился на третьей строчке. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оставил в запасе большую группу ведущих футболистов. Нуну Мендеш, Вильям Пачо, Ашраф Хакими, Витинья, Хвича Кварацхелия — все они встретили стартовый свисток не на поле. У парижан впереди гостевой матч общего этапа Лиги чемпионов с «Байером». Матвей Сафонов опять остался в запасе. Грустная, но уже привычная картина.

Первые минуты прошли с преимуществом «ПСЖ». Видимо, футболистов «Страсбурга» накрыл стартовый мандраж. Хозяевам хватило всего шесть минут, чтобы открыть счёт. Дезире Дуэ и Брэдли Баркола вдвоём растерзали оборону гостей, и 29-й номер «ПСЖ» оформил четвёртый гол в чемпионате. Казалось, после такого неудачного старта гостям просто нечего ловить.

«Страсбург» отобрал очки у «ПСЖ»

Фото: Franco Arland/Getty Images

Но на перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу… «Страсбурга». Сначала Гела Дуэ (брат Дезире Дуэ) нашёл голову Хоакина Паничелли. Тот перевисел Илью Забарного и вколотил мяч в дальний угол. А через 15 минут Диегу Морейра попал прямо под опорную ногу Люка Шевалье после великолепного «парашюта» в исполнении Валентина Барко. Кстати, этот гол «привёз» Дезире Дуэ. Он отдал неточную передачу у своей штрафной площади после прессинга со стороны брата.

«Страсбург» начал очень смело и после перерыва. Через четыре минуты после возобновления встречи Паничелли снова огорчил Шевалье. К слову, Люка в первой половине дважды выручил «ПСЖ» с интервалом в пару секунд, но не помешал Хоакину сделать дубль. Паничелли вышел на чистое первое место по голам в Лиге 1 (их у него уже семь).

Как Шевалье играет в этом сезоне:
Сафонов совсем не играет за «ПСЖ». А Шевалье и правда настолько хорош?
Сафонов совсем не играет за «ПСЖ». А Шевалье и правда настолько хорош?

Луис Энрике наблюдал за первым таймом с трибуны. Наушники, микрофон — испанский тренер выглядел как блогер перед монитором. Однако после перерыва спустился к кромке поля. «Страсбург» быстро пропустил второй мяч. Вратарь Майк Пендерс снёс Дуэ — Клеман Тюрпен указал на «точку». Гонсалу Рамуш переиграл голкипера с 11-метровой отметки. После этого на поле вышли и Пачо, и Хвича.

«ПСЖ» усилил давление. Ли Кан Ин зарядил в штангу, Рамуш пробил головой выше створа. Но на 80-й минуте хозяева всё-таки сравняли счёт. Сенни Маюлу со второй попытки переиграл вратаря — 3:3. Что за матч!

Парижане продлили удивительную серию — они никогда в истории не проигрывали «Страсбургу» на своём поле. А ещё столичная команда сохранила за собой первое место в Лиге 1. В случае победы гостей именно они возглавили бы таблицу. Не в этот раз.

ВИДЕО

Как теперь выглядит таблица Лиги 1
