От поражения «Крылья» спас джокер! А «Оренбург» впечатлил с новым тренером

У «Крыльев» только одна победа с 9 августа. И то — во встрече с тонущим «Сочи». А в последних трёх матчах – исключительно поражения. Явно не такого ждали руководители клуба, назначая Магомеда Адиева и устраивая большую перезагрузку. Задача быть в топ-8 уже выглядит не особо реалистичной, но самое грустное – отсутствие прогресса. И нет уверенности, что нынешний тренер знает, как его можно добиться.

В «Оренбурге» отчаялись ждать роста с Владимиром Слишковичем. Поэтому в паузу на матчи сборных провели рокировку – вместо боснийского тренера команду возглавил Ильдар Ахметзянов, который творил чудеса в Первой лиге с «КАМАЗом». Задача перед ним стояла непростая: за неделю вывести команду из психологической ямы после четырёх поражений подряд и подстроить игру.

Изменения мы увидели уже по стартовому составу. Оренбуржцы отказались от схемы с тремя центральными защитниками и перешли на более привычные новому тренеру 4-4-1-1. В основу вернулся Томпсон, который постоянно искал себе место впереди. Плюс на позиции левого защитника вышел Ведерников, который получал не так много шансов при Слишковиче. «Крылья» же продолжают страдать из-за травм. Самый яркий игрок команды в атаке Вадим Раков до сих пор не готов играть в старте после травмы, но в этот раз хотя бы попал в заявку. Так что за игру впереди отвечали Рахманович, Олейников и Ахметов.

«Крылья» начали матч структурнее. Оно и понятно: всё-таки в уже имеющихся сочетаниях они выходят не впервые. У самарцев было больше владения, однако это почти не трансформировалось в моменты. Первый более-менее серьёзный шанс хозяева получили на 17-й минуте: Олейников бахнул примерно с 20 метров, Овсянников не смог зафиксировать мяч, но тот удачно вернулся обратно в руки. Хотя немного невезения — и мог оказаться у игроков соперника. Видимо, это расстроило самарцев. Или оренбуржцы решили включиться. Но примерно с 20-й минуты игра выровнялась и стала идти с небольшим преимуществом гостей.

Больше всего активничали Томпсон и Оганесян. Россиянин упустил неплохой шанс в контратаке, потом ещё и пробил мимо из выгодной позиции. Однако с 30-й минуты казалось, что «Оренбург» куда ближе к голу. И вскоре мы его увидели. Оганесян здорово заметил подключение Ведерникова — тот влетел в штрафную и со всей силы пробил в ближний. Песьяков не был готов к такому. Итог – мяч пролетел прямо над ним.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До перерыва самарцы не смогли вернуться в игру и ушли в раздевалку, уступая в счёте. А ещё и не вышли на второй тайм. В самом его начале Жезус с фланга влетел в штрафную, бил под опорную, но Песьяков занял правильную позицию. После наконец-то появился шанс и у «Крыльев»: Рахманович и Чернов упустили неплохие моменты из-за суматохи в штрафной площади гостей. В какой-то момент показалось, что у команды Адиева хватит сил развить этот хаос и спровоцировать соперника на ошибку. Но игроки «Оренбурга» выдохнули, успокоили игру и вернули её в прежнее русло. Они уже не претендовали на долгое владение, однако старались держать соперника подальше от своей штрафной.

И главное – у них получалось. Несмотря на замены и попытки прорваться к воротам Овсянникова, у хозяев это не выходило. Гости играли прагматично и грамотно: отбивались, контролировали мяч, закидывали вперёд – без лишних нервов. Показалось, что всё так и закончится. До того момента, пока на поле не вышел Владимир Игнатенко – секретное оружие Самары – который забивает всегда. На 85-й минуте он скинул мяч на Ахметова, получил передачу в ответ и пробил Овсянникова. Четвёртый гол в МИР РПЛ для 19-летнего нападающего. Феноменально.

А потом мы узнали, что Ян Бобровский добавил к матчу аж девять минут. И никто из команд не сидел в обороне. У хозяев шанс был у Сутормина, у гостей – у Савельева. Но чуть не повезло. Обе команды прервали серию поражений. Однако вряд ли полноценно остались довольны итоговым результатом.