Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Статьи

Пари НН – Акрон – 0:1, видео, обзор матча 12-го тура РПЛ: гол Лончара, опасные моменты, статистика, 18 октября 2025

Как же не везёт «Пари НН»! Давили на «Акрон», но всё решил один удар соперника в створ
Георгий Илющенко
«Пари НН» – «Акрон» – 0:1, видео, обзор матча
Аудио-версия:
Две штанги, а Гудиев и Лончар перечеркнули старания нижегородцев.

В Нижнем Новгороде состоялся первый с мая матч МИР РПЛ. Пока местную арену приводили в порядок, «Пари НН» ездил по стране и в основном страдал, очутившись на 15-м месте. «Акрон» тоже выступал не слишком уверенно и располагался на 13-й строчке. Выправить положение в очном противостоянии удалось именно тольяттинцам.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 71'    

Сразу же на первой минуте Джаковац вываливался один на один с Медведевым и должен был забивать — Каккоев бросился в отчаянный и, что главное, точный подкат и помешал боснийцу. Реализуй Ифет тот момент, игра наверняка стала бы более открытой. Вместо этого она проходила вязко: с обилием фолов и весомым преимуществом нижегородцев по владению (72% к 12-й минуте).

«Акрон» иногда создавал остроту за счёт умения Дзюбы побороться вверху. 69% выигранных единоборств у тольяттинцев на втором этаже говорят о многом. Артём скидывал головой Севикяну и Джаковацу — те пальнули выше ворот. Плюс сам же чуть-чуть не дотянулся до мяча вслед за неплохим прострелом поигравшего против сборной России Фернандеса.

Артём Дзюба

«Пари НН» же устроил плотную бомбардировку, заставив Гудиева прыгать по углам и как следует нарастив показатель ударов под конец тайма: девять всего и четыре — в створ. Привычно солировал Босельи, не раз удивляя соперников слаломным дриблингом (8 из 11 успешных попыток). Нацелен на ворота был Олусегун. Но в целом за всю первую половину команды на двоих скромно организовали всего 0,60 ожидаемого гола — 0,29 xG у хозяев и 0,31 xG у гостей.

Дальше пошло гораздо живее. На старте второго тайма Джаковац грамотно открылся под проникающий пас Кузьмина и получил ещё один шанс, но не попал низом в дальний угол. Босельи ответил на это перехватом и выстрелом в штангу. Ещё Хуан пасовал пяткой под удар вышедшему на замену Грулёву — Медведев справился.

Потом Босельи накрутил Бистровича с Неделчяру и пальнул выше цели, а Грулёв тоже зарядил в каркас. Удивительно, как «Пари НН» при таком давлении не забил. Зато пропустить получилось. Лончар не зря копил силы на лавке: трёх минут ему хватило, чтобы принять пас Джаковаца и с разворота на подступах к штрафной уложить мяч в правый угол. Так «Акрон» в первый и последний раз попал в створ. На 71-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гудиев был внимателен на ближней штанге и вновь не дал отличиться Грулёву. «Пари НН» эту стену так и не проломил. 25 ударов (11 — в створ) против 12 — итоговое соотношение заставляет нижегородцев грустить. Так можно сказать и про многие другие их матчи: играют ярко, но всё равно продолжают тонуть. Терпение у руководства пока ещё есть. Надолго ли его хватит?

Таблица РПЛ
