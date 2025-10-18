Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 19 октября 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Ливерпуль» – «МЮ», Карпин vs Черчесов, теннисные финалы и Ф-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 19 октября 2025 года
Горячее 19 октября: Овечкин и Кучеров в НХЛ, УНИКС – «Локомотив», «Авангард» – «Авто» в КХЛ, волейбол, а ещё матчи «Реала» и «Зенита»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 19 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏎 00:00: Формула-1, Гран-при США, 19-й этап, квалификация

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Не началось

Интрига: придёт ли в себя «Феррари»?

Пятничная спринтерская квалификация Гран-при США превратилась для легендарной «Скудерии» в катастрофу: Хэмилтон и Леклер еле-еле пробились в решающий сегмент, где стали 8-м и 10-м соответственно с огромным отставанием от лидеров. Единственная надежда болельщиков, что инженеры за сутки подобрали правильные настройки, которые позволят хотя бы приблизиться к Ферстаппену и «Макларену» — проверим, так ли это. А заодно оценим, поменяется ли расстановка сил в борьбе между Максом и гонщиками из Уокинга.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла спринт-квалификация:
Ферстаппен вырвал «мини-поул» у «Макларена», у «Феррари» снова серьёзные проблемы
🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» – «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто забьёт больше – Панарин или Демидов?

Если не считать два матча с «Баффало» и «Питтсбургом», то атака команды из Нью-Йорка сидит на голодном пайке. Инсайдеры говорят, что новый главный тренер Майк Салливан пытается изменить отношение игроков к работе, так как год назад «Рейнджерс» играли слишком расслабленно, однако пока результата это не даёт. Как молодая команда из Французской Канады покажет себя против опытных лидеров «синерубашечников»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Важный гол Демидова:
Магия Демидова в действии! Забил спасительный гол и привёл фанатов «Монреаля» в восторг
Магия Демидова в действии! Забил спасительный гол и привёл фанатов «Монреаля» в восторг

🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Кирилл Марченко забивать?

Одна из самых русских команд лиги не очень удачно начала сезон, однако наших игроков это касается в меньшей степени. Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Иван Проворов на троих забили семь голов, а вся остальная команда — лишь четыре. «Тампа» выиграла лишь один матч из пяти, даже у лидеров «молний» пока получается далеко не всё. Как одна из самых юных команд лиги покажет себя против опытного костяка и сыграет ли Никита Кучеров, пропустивший матч в Детройте из-за болезни?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Марченко отлично начал сезон:
Убойное начало сезона! Марченко повторил рекорд «Коламбуса» и вошёл в историю франшизы
Видео
Убойное начало сезона! Марченко повторил рекорд «Коламбуса» и вошёл в историю франшизы

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» – «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в дуэли Мичкова и Капризова?

У «Миннесоты» великолепная бригада большинства, однако в равных составах на старте сезона команда играет намного хуже и получила безнадёжные 1:5 от «Вашингтона». У «Филадельфии», наоборот, худшая спецбригада в НХЛ, да и вообще процесс адаптации к хоккею Рика Токкета выходит трудным: новый тренер команды уже принялся за воспитание Матвея Мичкова. Поможет ли новое рабочее отношение «лётчиков» обыграть команду Капризова?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Русская диаспора в Штате хоккея:
В «Миннесоте» дебютировал ещё один россиянин! Но очки пока штампуют Капризов и Тарасенко
В «Миннесоте» дебютировал ещё один россиянин! Но очки пока штампуют Капризов и Тарасенко

🏆🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия, 4) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Нинбо, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Нинбо. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
9
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: кто завоюет титул в Нинбо?

До финала «пятисотника» в Нинбо добрались третья и четвёртая ракетки турнира Екатерина Александрова и Елена Рыбакина. Девушки ранее играли друг с другом четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу россиянки. Она была сильнее в Шэньчжэне-2020, Цинциннати/Нью-Йорке-2020 и Аделаиде-2024, а Елена отличилась в Риме-2020. Отметим, что для Александровой это будет 12-й финал в карьере и четвёртый – в нынешнем сезоне. На счету россиянки пока пять титулов. У Рыбакиной их девять.

Екатерина может помочь Мирре в её гонке за попадание на Итоговый:
Александрова и Рыбакина разыграют титул. Елена приблизилась к Мирре в гонке за Итоговый
Александрова и Рыбакина разыграют титул. Елена приблизилась к Мирре в гонке за Итоговый

🏆🎾 13:00*: Корентен Муте (Франция, 8) – Даниил Медведев (Россия, 2), Алма-Ата, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Алма-Ата. Финал
19 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Корентен Муте
41
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: завоюет ли Медведев 21-й титул в карьере?

Даниил Медведев победил в полуфинале турнира в Астане австралийца Джеймса Дакворта и пробился в финал лишь во второй раз в сезоне и в 40-й – в карьере. Сражаться за свой 21-й титул россиянин будет с французом Корентеном Муте. Теннисисты ранее играли дважды и обменялись победами. На Мальорке в 2021 году сильнее оказался Медведев, а в Вашингтоне-2025 — Муте. В карьере француза ещё не было титулов — он два раза проиграл в финалах — в Дохе-2020 — Андрею Рублёву и на Мальорке в 2025-м — Таллону Грикспору.

В Алма-Ате Даниил на всех парах мчится к первой победе за два года:
Медведев – вышел в 40-й финал в карьере! А ещё обошёл Андрея Рублёва в гонке за Итоговый
Медведев – вышел в 40-й финал в карьере! А ещё обошёл Андрея Рублёва в гонке за Итоговый

🏒 14:00: «Авангард» – «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Автомобилист» снова обыграть омичей?

«Автомобилист» совсем недавно забрал у «ястребов» два матча за неделю. Помогла игра вторым номером, огромное количество блокированных бросков и классная форма Владимира Галкина, которого Ги Буше сравнил с Третьяком. Выезд для «Автомобилиста» выходит не очень удачным: одна победа в трёх матчах, хотя в состав вернулись травмированные лидеры. Однако у уральцев есть ещё один джокер: в теории в Омске может сыграть Анатолий Голышев, отбывший дисквалификацию.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Безумный матч омского клуба:
Лучший матч регулярки КХЛ? «Трактор» и «Авангард» забросили 13 шайб на двоих!
Лучший матч регулярки КХЛ? «Трактор» и «Авангард» забросили 13 шайб на двоих!

🏒 14:30: «Металлург» Мг – «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: укрепит ли «Металлург» лидерство на Востоке?

Команда Андрея Разина продолжает идти на первом месте, пока многих конкурентов настигают игровые проблемы и травмы. Евгений Кузнецов, вопреки опасениям, пока неплохо вписался в состав новой команды. Однако матч с «Салаватом Юлаевым» вышел неудачным в плане защиты, команда отыгралась с 0:2. «Нефтехимик» Игоря Гришина в стилевом плане чем-то похож на «Металлург»: тоже ставит на техничных игроков, владение шайбой и быструю игру.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Критика Разина после победы:
«Не очень на душе от таких побед». Тренер «Металлурга» Разин — о 6:4 с «Салаватом Юлаевым»

🏀 14:30: УНИКС – «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кубанцы остановят лидера Единой лиги?

УНИКС ещё не знает поражений в этом сезоне Единой лиги ВТБ. Команда отлично усилилась в межсезонье, пригласив топовых легионеров, а Велимир Перасович выстроил слаженную структуру, которая помогает добиваться побед. «Локомотив-Кубань» хоть и проиграл лишь один раз в чемпионате, но выглядит не так убедительно. Правда, краснодарцы на матчи с клубами «большой четвёрки» всегда настраиваются крайне серьёзно. В этот раз удастся навязать борьбу?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Как же хорош УНИКС!
Мощь в каждом эпизоде. У УНИКСа на горизонте — «золотой» сезон?
Мощь в каждом эпизоде. У УНИКСа на горизонте — «золотой» сезон?

⚽️ 14:30: «Сочи» – «Зенит», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сочинцы ожили при Осинькине, но поможет ли это в борьбе с фаворитом?

«Зенит» и «Сочи» в рамках МИР РПЛ встречались 10 раз, и южане добились одной победы при двух ничьих. Впрочем, статистика нерелевантна, ведь команды не пересекались практически два года и заметно обновились. При Игоре Осинькине сочинцы выглядят вполне достойно: уступили ЦСКА при спорном судействе, отобрали очки у махачкалинского «Динамо» и обыграли «Пари НН». Хватит ли у них сил, чтобы оказать достойное сопротивление главному фавориту сезона? Или Вендел с Энрике как следует покарнавалят?

Статистика РПЛ
Что сказал перед матчем Сергей Семак:
Сергей Семак высказался в преддверии матча «Зенита» с «Сочи»

⚽️ 16:00: «Тоттенхэм» – «Астон Вилла», АПЛ, 8-й тур

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лондонцы останутся в топ-3 АПЛ?

При Томасе Франке «Тоттенхэм» уже не тот, что раньше. В хорошем смысле. Да, в прошлом сезоне удалось выиграть Лигу Европы, но в АПЛ было всё печально. Сейчас — и близко нет. «Шпоры» за семь туров уступили лишь раз, в том числе перешагнув через «Манчестер Сити», и идут в топ-3. Бирмингемцы, в свою очередь, приходят в себя и после кошмарного старта выдали по две победы и ничьих. Обыграв лондонцев, «Астон Вилла» окончательно докажет: её зря списали в начале сезона. Заруба намечается знатная.

Статистика АПЛ
Как же хорош Бергвалль!
«Иногда его нужно просить остановиться». Главный хедлайнер нового «Тоттенхэма»
«Иногда его нужно просить остановиться». Главный хедлайнер нового «Тоттенхэма»

🏐 16:30: «Протон» – «Уралочка-НТМК», женская Суперлига, 3-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Протон
Саратов
Не начался
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет ли первая победа у «Протона»?

Саратовский «Протон» поставил себе высокую планку на этот сезон – быть в медалях. Но пока всё идёт не плану, команда Юрия Маричева по-прежнему без побед. В то время как их соперник – «Уралочка-НТМК» – в двух турах уже дала бой фаворитам чемпионата. Уральцы обыграли «Заречье-Одинцово» и были близки к успеху в матче с «Ленинградкой». Помогут ли домашние стены саратовской команде добыть первую победу или «Уралочка-НТМК» продлит безвыигрышную серию «Протона»?

Статистика женской Суперлиги
Кто способен удивить в сезоне?
От «Локо» до «Корабелки». Детальный разбор команд-участниц Суперлиги на старте сезона
От «Локо» до «Корабелки». Детальный разбор команд-участниц Суперлиги на старте сезона

⚽️ 17:00: «Рубин» – «Балтика», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: балтийцы рвутся к медалям?

В недавнем интервью «Чемпионату» главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев амбициозно сказал: «Когда вы говорите, что мы наверху, я считаю, что мы в середине. Для меня пятое место — это середина». В предыдущем сезоне калининградцы выиграли Pari Первую лигу. Для любого другого победителя второго по значимости чемпионата страны попадание в топ-5 было бы за счастье, но не для них. Что ж, подкреплять такие амбиции придётся результатом. Выезд в Казань — испытание непростое, будь ты хоть «Балтика», хоть «Зенит», хоть ЦСКА.

Статистика РПЛ
Читайте полное интервью с Талалаевым, там много интересного:
«Спартак» не обсуждаю». Талалаев — о старте «Балтики», судействе и ролевой модели
Эксклюзив
«Спартак» не обсуждаю». Талалаев — о старте «Балтики», судействе и ролевой модели

🏐 18:00: «Динамо» Москва – «Зенит-Казань», мужская Суперлига, 1-й тур

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: главный матч 1-го тура Суперлиги!

Эти команды дважды встречались на групповом этапе Кубка Победы, оба раза победили казанцы. Но с тех пор утекло много воды. «Динамо» выиграло трофей на своей площадке, получило хороший заряд уверенности. «Зенит» же стал лишь четвёртым, да ещё и команда Алексея Вербова страдает из-за обилия травм. Дмитрий Волков только-только восстановился, Роман Романовский выбыл на долгий срок. Сможет ли действующий чемпион навязать борьбу?

Статистика мужской Суперлиги
Полугодовой марафон начинается!
Собрали всё, что нужно знать о мужской Суперлиге: расписание, фавориты, турнирная таблица
Собрали всё, что нужно знать о мужской Суперлиге: расписание, фавориты, турнирная таблица

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 8-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: английская классика в новом прочтении?

В каком бы состоянии ни были «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», их противостояние всегда приковывает особое внимание. Фаворит здесь очевиден, тем не менее на «Энфилде» манкунианцы в последних двух матчах не уступали. Списывать раньше времени их точно не стоит, даже несмотря на шаткое состояние. «МЮ» штормит, что в послефергюсоновскую эпоху вообще не удивляет: победы и поражения чередуются будто в рандомайзере. Но и мерсисайдцы переживают спад: три поражения кряду для столь сильной команды — серьёзный удар. Состоится ли четвёртое? Ну, мало ли.

Статистика АПЛ
Хотели бы увидеть в «МЮ» Роберто Манчини? Да, есть и такой слух:
Манчини сообщил окружению, что может стать тренером «Манчестер Юнайтед» — The Sun

🏒 19:30: «Вашингтон Кэпиталз» – «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Овечкин юбилейный гол?

Александр Овечкин снова начал сезон не очень-то стремительно, но забил в пятой игре сезона. Весь хоккейный мир ждёт от Ови гол №900, и впереди не самый простой соперник для этого. «Ванкувер» даже после ухода главного тренера Рика Токкета показывает себя волевой командой, которая готова проделать очень много грязной работы для победы в матче.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Свежайшая шайба Ови:
Фантастический бросок Овечкина! Вколотил 898-й гол в карьере, заставив звенеть штангу
Видео
Фантастический бросок Овечкина! Вколотил 898-й гол в карьере, заставив звенеть штангу

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва – «Ахмат», РПЛ, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карпин против Черчесова

Этой дуэли не было в РПЛ 12 лет! Речь, конечно, не про «Ахмат» и «Динамо», а про Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Второй увольнял из «Спартака» первого и сейчас занимает две должности, которые его сопернику знакомы не понаслышке. Противостояние слишком принципиально, чтобы его игнорировать. Тем более обе команды находятся вне топ-7 и не прочь включиться в борьбу за медали. Сделать это после победы над конкурентом приятнее вдвойне. А потом с удовольствием послушаем всех на послематчевой пресс-конференции.

Статистика РПЛ
Курбан Расулов. Запомните это имя:
«Хочу стать первым номером «Динамо» на годы». У Карпина неожиданно заиграл юный вратарь
Эксклюзив
«Хочу стать первым номером «Динамо» на годы». У Карпина неожиданно заиграл юный вратарь

⚽️ 21:45: «Милан» – «Фиорентина», Серия А, 7-й тур

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: миланцы одолеют кризисных «фиалок»?

С «Фиорентиной» происходит нечто странное. Как столь именитая команда, у которой в составе звёзды уровня Давида де Хеа, Робина Госенса, Додо и Мойзе Кина, идти в таблице Серии А 17-й и не добиться после шести туров ни одной победы? Зона вылета манит холодным дыханием, потому что далее «фиалок» испытает великолепный «Милан». Реализуй Кристиан Пулишич пенальти в матче с «Юве», красно-чёрные шли бы на первой строчке. Во многом благодаря вдохновенной игре 40-летнего Луки Модрича. Есть шанс исправиться и запрыгнуть в лидеры.

Статистика Серии А
Как Массимилиано Аллегри перестраивает миланцев:
С такими конкурентами «Милан» замахнётся на чемпионство. Аллегри изменил всё!
С такими конкурентами «Милан» замахнётся на чемпионство. Аллегри изменил всё!

⚽️ 22:00: «Хетафе» – «Реал» Мадрид, Примера, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранят ли мадридцы лидерство?

Приезжать в гости к вязкому и неуступчивому «Хетафе» — занятие не самое приятное. Три матча и восемь очков — таков улов команды на «Колисеуме». Правда, дальше ей бодаться с недавним лидером Ла Лиги. «Реал» после осечки «Барселоны» во встрече с «Севильей» поднялся на трон после 8-го тура и сделает всё, чтобы на нём удержаться. Тем не менее непонятно, поучаствует ли в предстоящей игре получивший травму в составе сборной Франции Килиан Мбаппе. Если нет, задача мадридцев заметно усложнится.

Статистика Примеры
Когда же восстановится нападающий?
Стало известно, когда Мбаппе восстановится после повреждения

🏎 22:00: Формула-1, Гран-при США, 19-й этап, гонка

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Не началось

Интрига: обострится ли борьба за титул?

На последних Гран-при Оскар Пиастри теряет свой запас в общем зачёте относительно партнёра по команде Ландо Норриса и, что ещё страшнее для «Макларена», действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Сумеет ли австралийский пилот переломить тенденцию в Остине? И сможет ли «Макларен» избежать новых проблем в борьбе собственных гонщиков после инцидента на старте в Сингапуре?

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Что происходит в «Макларене»:
Как поведут себя «Макларен» и его гонщики, когда на кону чемпионство?
Как поведут себя «Макларен» и его гонщики, когда на кону чемпионство?
