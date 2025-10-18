Топ-события воскресенья: «Ливерпуль» – «МЮ», Карпин vs Черчесов, теннисные финалы и Ф-1

Горячее 19 октября: Овечкин и Кучеров в НХЛ, УНИКС – «Локомотив», «Авангард» – «Авто» в КХЛ, волейбол, а ещё матчи «Реала» и «Зенита»!

🏎 00:00: Формула-1, Гран-при США, 19-й этап, квалификация

Интрига: придёт ли в себя «Феррари»?

Пятничная спринтерская квалификация Гран-при США превратилась для легендарной «Скудерии» в катастрофу: Хэмилтон и Леклер еле-еле пробились в решающий сегмент, где стали 8-м и 10-м соответственно с огромным отставанием от лидеров. Единственная надежда болельщиков, что инженеры за сутки подобрали правильные настройки, которые позволят хотя бы приблизиться к Ферстаппену и «Макларену» — проверим, так ли это. А заодно оценим, поменяется ли расстановка сил в борьбе между Максом и гонщиками из Уокинга.

🏒 2:00: «Монреаль Канадиенс» – «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто забьёт больше – Панарин или Демидов?

Если не считать два матча с «Баффало» и «Питтсбургом», то атака команды из Нью-Йорка сидит на голодном пайке. Инсайдеры говорят, что новый главный тренер Майк Салливан пытается изменить отношение игроков к работе, так как год назад «Рейнджерс» играли слишком расслабленно, однако пока результата это не даёт. Как молодая команда из Французской Канады покажет себя против опытных лидеров «синерубашечников»?

🏒 2:00: «Коламбус Блю Джекетс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Кирилл Марченко забивать?

Одна из самых русских команд лиги не очень удачно начала сезон, однако наших игроков это касается в меньшей степени. Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Иван Проворов на троих забили семь голов, а вся остальная команда — лишь четыре. «Тампа» выиграла лишь один матч из пяти, даже у лидеров «молний» пока получается далеко не всё. Как одна из самых юных команд лиги покажет себя против опытного костяка и сыграет ли Никита Кучеров, пропустивший матч в Детройте из-за болезни?

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» – «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто победит в дуэли Мичкова и Капризова?

У «Миннесоты» великолепная бригада большинства, однако в равных составах на старте сезона команда играет намного хуже и получила безнадёжные 1:5 от «Вашингтона». У «Филадельфии», наоборот, худшая спецбригада в НХЛ, да и вообще процесс адаптации к хоккею Рика Токкета выходит трудным: новый тренер команды уже принялся за воспитание Матвея Мичкова. Поможет ли новое рабочее отношение «лётчиков» обыграть команду Капризова?

🏆🎾 12:00*: Екатерина Александрова (Россия, 4) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Нинбо, финал

Интрига: кто завоюет титул в Нинбо?

До финала «пятисотника» в Нинбо добрались третья и четвёртая ракетки турнира Екатерина Александрова и Елена Рыбакина. Девушки ранее играли друг с другом четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу россиянки. Она была сильнее в Шэньчжэне-2020, Цинциннати/Нью-Йорке-2020 и Аделаиде-2024, а Елена отличилась в Риме-2020. Отметим, что для Александровой это будет 12-й финал в карьере и четвёртый – в нынешнем сезоне. На счету россиянки пока пять титулов. У Рыбакиной их девять.

🏆🎾 13:00*: Корентен Муте (Франция, 8) – Даниил Медведев (Россия, 2), Алма-Ата, финал

Интрига: завоюет ли Медведев 21-й титул в карьере?

Даниил Медведев победил в полуфинале турнира в Астане австралийца Джеймса Дакворта и пробился в финал лишь во второй раз в сезоне и в 40-й – в карьере. Сражаться за свой 21-й титул россиянин будет с французом Корентеном Муте. Теннисисты ранее играли дважды и обменялись победами. На Мальорке в 2021 году сильнее оказался Медведев, а в Вашингтоне-2025 — Муте. В карьере француза ещё не было титулов — он два раза проиграл в финалах — в Дохе-2020 — Андрею Рублёву и на Мальорке в 2025-м — Таллону Грикспору.

🏒 14:00: «Авангард» – «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Автомобилист» снова обыграть омичей?

«Автомобилист» совсем недавно забрал у «ястребов» два матча за неделю. Помогла игра вторым номером, огромное количество блокированных бросков и классная форма Владимира Галкина, которого Ги Буше сравнил с Третьяком. Выезд для «Автомобилиста» выходит не очень удачным: одна победа в трёх матчах, хотя в состав вернулись травмированные лидеры. Однако у уральцев есть ещё один джокер: в теории в Омске может сыграть Анатолий Голышев, отбывший дисквалификацию.

🏒 14:30: «Металлург» Мг – «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: укрепит ли «Металлург» лидерство на Востоке?

Команда Андрея Разина продолжает идти на первом месте, пока многих конкурентов настигают игровые проблемы и травмы. Евгений Кузнецов, вопреки опасениям, пока неплохо вписался в состав новой команды. Однако матч с «Салаватом Юлаевым» вышел неудачным в плане защиты, команда отыгралась с 0:2. «Нефтехимик» Игоря Гришина в стилевом плане чем-то похож на «Металлург»: тоже ставит на техничных игроков, владение шайбой и быструю игру.

🏀 14:30: УНИКС – «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: кубанцы остановят лидера Единой лиги?

УНИКС ещё не знает поражений в этом сезоне Единой лиги ВТБ. Команда отлично усилилась в межсезонье, пригласив топовых легионеров, а Велимир Перасович выстроил слаженную структуру, которая помогает добиваться побед. «Локомотив-Кубань» хоть и проиграл лишь один раз в чемпионате, но выглядит не так убедительно. Правда, краснодарцы на матчи с клубами «большой четвёрки» всегда настраиваются крайне серьёзно. В этот раз удастся навязать борьбу?

⚽️ 14:30: «Сочи» – «Зенит», РПЛ, 12-й тур

Интрига: сочинцы ожили при Осинькине, но поможет ли это в борьбе с фаворитом?

«Зенит» и «Сочи» в рамках МИР РПЛ встречались 10 раз, и южане добились одной победы при двух ничьих. Впрочем, статистика нерелевантна, ведь команды не пересекались практически два года и заметно обновились. При Игоре Осинькине сочинцы выглядят вполне достойно: уступили ЦСКА при спорном судействе, отобрали очки у махачкалинского «Динамо» и обыграли «Пари НН». Хватит ли у них сил, чтобы оказать достойное сопротивление главному фавориту сезона? Или Вендел с Энрике как следует покарнавалят?

⚽️ 16:00: «Тоттенхэм» – «Астон Вилла», АПЛ, 8-й тур

Интрига: лондонцы останутся в топ-3 АПЛ?

При Томасе Франке «Тоттенхэм» уже не тот, что раньше. В хорошем смысле. Да, в прошлом сезоне удалось выиграть Лигу Европы, но в АПЛ было всё печально. Сейчас — и близко нет. «Шпоры» за семь туров уступили лишь раз, в том числе перешагнув через «Манчестер Сити», и идут в топ-3. Бирмингемцы, в свою очередь, приходят в себя и после кошмарного старта выдали по две победы и ничьих. Обыграв лондонцев, «Астон Вилла» окончательно докажет: её зря списали в начале сезона. Заруба намечается знатная.

🏐 16:30: «Протон» – «Уралочка-НТМК», женская Суперлига, 3-й тур

Интрига: будет ли первая победа у «Протона»?

Саратовский «Протон» поставил себе высокую планку на этот сезон – быть в медалях. Но пока всё идёт не плану, команда Юрия Маричева по-прежнему без побед. В то время как их соперник – «Уралочка-НТМК» – в двух турах уже дала бой фаворитам чемпионата. Уральцы обыграли «Заречье-Одинцово» и были близки к успеху в матче с «Ленинградкой». Помогут ли домашние стены саратовской команде добыть первую победу или «Уралочка-НТМК» продлит безвыигрышную серию «Протона»?

⚽️ 17:00: «Рубин» – «Балтика», РПЛ, 12-й тур

Интрига: балтийцы рвутся к медалям?

В недавнем интервью «Чемпионату» главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев амбициозно сказал: «Когда вы говорите, что мы наверху, я считаю, что мы в середине. Для меня пятое место — это середина». В предыдущем сезоне калининградцы выиграли Pari Первую лигу. Для любого другого победителя второго по значимости чемпионата страны попадание в топ-5 было бы за счастье, но не для них. Что ж, подкреплять такие амбиции придётся результатом. Выезд в Казань — испытание непростое, будь ты хоть «Балтика», хоть «Зенит», хоть ЦСКА.

🏐 18:00: «Динамо» Москва – «Зенит-Казань», мужская Суперлига, 1-й тур

Интрига: главный матч 1-го тура Суперлиги!

Эти команды дважды встречались на групповом этапе Кубка Победы, оба раза победили казанцы. Но с тех пор утекло много воды. «Динамо» выиграло трофей на своей площадке, получило хороший заряд уверенности. «Зенит» же стал лишь четвёртым, да ещё и команда Алексея Вербова страдает из-за обилия травм. Дмитрий Волков только-только восстановился, Роман Романовский выбыл на долгий срок. Сможет ли действующий чемпион навязать борьбу?

⚽️ 18:30: «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 8-й тур

Интрига: английская классика в новом прочтении?

В каком бы состоянии ни были «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», их противостояние всегда приковывает особое внимание. Фаворит здесь очевиден, тем не менее на «Энфилде» манкунианцы в последних двух матчах не уступали. Списывать раньше времени их точно не стоит, даже несмотря на шаткое состояние. «МЮ» штормит, что в послефергюсоновскую эпоху вообще не удивляет: победы и поражения чередуются будто в рандомайзере. Но и мерсисайдцы переживают спад: три поражения кряду для столь сильной команды — серьёзный удар. Состоится ли четвёртое? Ну, мало ли.

🏒 19:30: «Вашингтон Кэпиталз» – «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Овечкин юбилейный гол?

Александр Овечкин снова начал сезон не очень-то стремительно, но забил в пятой игре сезона. Весь хоккейный мир ждёт от Ови гол №900, и впереди не самый простой соперник для этого. «Ванкувер» даже после ухода главного тренера Рика Токкета показывает себя волевой командой, которая готова проделать очень много грязной работы для победы в матче.

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва – «Ахмат», РПЛ, 12-й тур

Интрига: Карпин против Черчесова

Этой дуэли не было в РПЛ 12 лет! Речь, конечно, не про «Ахмат» и «Динамо», а про Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Второй увольнял из «Спартака» первого и сейчас занимает две должности, которые его сопернику знакомы не понаслышке. Противостояние слишком принципиально, чтобы его игнорировать. Тем более обе команды находятся вне топ-7 и не прочь включиться в борьбу за медали. Сделать это после победы над конкурентом приятнее вдвойне. А потом с удовольствием послушаем всех на послематчевой пресс-конференции.

⚽️ 21:45: «Милан» – «Фиорентина», Серия А, 7-й тур

Интрига: миланцы одолеют кризисных «фиалок»?

С «Фиорентиной» происходит нечто странное. Как столь именитая команда, у которой в составе звёзды уровня Давида де Хеа, Робина Госенса, Додо и Мойзе Кина, идти в таблице Серии А 17-й и не добиться после шести туров ни одной победы? Зона вылета манит холодным дыханием, потому что далее «фиалок» испытает великолепный «Милан». Реализуй Кристиан Пулишич пенальти в матче с «Юве», красно-чёрные шли бы на первой строчке. Во многом благодаря вдохновенной игре 40-летнего Луки Модрича. Есть шанс исправиться и запрыгнуть в лидеры.

⚽️ 22:00: «Хетафе» – «Реал» Мадрид, Примера, 9-й тур

Интрига: сохранят ли мадридцы лидерство?

Приезжать в гости к вязкому и неуступчивому «Хетафе» — занятие не самое приятное. Три матча и восемь очков — таков улов команды на «Колисеуме». Правда, дальше ей бодаться с недавним лидером Ла Лиги. «Реал» после осечки «Барселоны» во встрече с «Севильей» поднялся на трон после 8-го тура и сделает всё, чтобы на нём удержаться. Тем не менее непонятно, поучаствует ли в предстоящей игре получивший травму в составе сборной Франции Килиан Мбаппе. Если нет, задача мадридцев заметно усложнится.

🏎 22:00: Формула-1, Гран-при США, 19-й этап, гонка

Интрига: обострится ли борьба за титул?

На последних Гран-при Оскар Пиастри теряет свой запас в общем зачёте относительно партнёра по команде Ландо Норриса и, что ещё страшнее для «Макларена», действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Сумеет ли австралийский пилот переломить тенденцию в Остине? И сможет ли «Макларен» избежать новых проблем в борьбе собственных гонщиков после инцидента на старте в Сингапуре?