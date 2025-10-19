Скидки
Сочи — Зенит: прямая онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ, где смотреть, 19 октября 2025, Динамо — Ахмат

Карпин против Черчесова, матч «Зенита» с худшим клубом РПЛ. LIVE 12-го тура
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн 12-го тура РПЛ
А «Рубин» сыграет с «Балтикой».

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Привет, друзья! Сегодня, 19 октября, тремя матчами закроется программа 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги.

Первая воскресная игра пройдёт на юге страны — «Зенит» приедет в гости к «Сочи». Черноморский клуб по-прежнему замыкает таблицу РПЛ. С другой стороны, он ни разу не проиграл в двух предыдущих турах. Сине-бело-голубые одержали четыре подряд победы во всех турнирах, однако притормозили перед международной паузой — поделили очки с «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Далее переместимся в Казань, где зарубятся «Рубин» и «Балтика». Команды Рашида Рахимова и Андрея Талалаева располагаются в первой половине таблицы. Клуб из Татарстана одержал четыре победы в шести домашних матчах РПЛ, а «Балтика» трижды выиграла в шести выездных встречах. Кто наберёт три очка на этот раз? Или будет ничья?

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный матч тура пройдёт в Москве. Карпин против Черчесова — звучит крайне интригующе! И «Динамо», и «Ахмат» набрали по 15 очков в сезоне. В прошлом туре РПЛ проиграли и те, и другие. Кто быстрее придёт в себя?

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
