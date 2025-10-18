«Спартак» переживал кошмар против «Ростова». Но спас шедевральный выстрел Барко! Видео

Последний матч месячной дисквалификации Деяна Станковича выпадал на «Ростов». А сам тренер наверняка прокручивал в голове возможные сценарии игры. И, возможно, сожалел, что с таким соперником его команда встречается именно сейчас, когда у дончан шесть туров без поражений. В начале сезона точно было бы проще.

С другой стороны, «Спартак» и без главного тренера на скамейке показывал неплохие результаты. Идеальную серию без поражений и с победами смазала неудача с ЦСКА – в последнем туре перед паузой. Так или иначе, москвичи выглядели фаворитами. Однако сюжет встречи закрутился так, что его не просчитал бы никакой тренер.

Спартаковцы вышли на поле с классическими 4-3-3 – с Солари, Маркиньосом и Гарсией впереди. Альба тоже вряд ли мог удивить. Он давным-давно перестроил схему на трёх центральных защитников и старается действовать от соперника. И пока это даёт результат – никаких вопросов к тренеру нет. А вот когда его не будет – уже новое руководство будет принимать решение. Важный момент: на неделе перед матчем должность президента клуба покинул Арташес Арутюнянц. Так что будущее «Ростова» не совсем понятно.

Хозяева предсказуемо начали активнее. И, несмотря на отсутствие приболевшего Жедсона, пытались конструировать игру впереди. Неплохой момент был у Маркиньоса, пробившего рядом со штангой. А на восьмой минуте – первая серьёзная проблема. Бабич неудачно приземлился после единоборства и не смог подняться с газона. Вышедшие на поле медики быстро констатировали, что игру защитник продолжить не сможет. Вместо него появился Ву, который оказался в центре обороны вместе с Джику.

Но ненадолго. На 28-й минуте всё тот же Джику проспал рывок Голенкова и был вынужден фолить. Кукуян сначала увидел в нарушении жёлтую карточку, однако Карасёв пригласил арбитра к монитору. Павел изменил решение – это и правда было больше похоже на удаление. Так «Спартак» за 20 минут остался без двух защитников и в меньшинстве. А в это же время «Чемпионат» сообщил, что клуб согласовал контракт с Луисом Гарсией – потенциальным сменщиком Станковича, который в тот момент наблюдал за происходящим с трибун.

В общем, событий в первом тайме хватало. Правда, они в меньшей степени были связаны конкретно с игрой. Несмотря на преимущество в одного игрока, «Ростов» не смог создать хотя бы один существенный момент. «Спартак» периодически выбегал вперёд, но тоже чего-то не хватало.

В перерыве Альба снял двух центральных полузащитников – Щетинина и Кучаева. Частично из-за жёлтых карточек, плюс они просто не попали в игру. А на 52-й минуте хозяева упустили супершанс забить: Гарсия подрезал навес затылком, однако мяч полетел в штангу. А ещё через две минуты «Ростов» забил. Роналдо стильно обыграл Умярова, отдал на Комарова, удар которого отразил Максименко, а на добивании первым оказался Сулейманов. Тот уже не промазал.

Логично, если бы «Ростов» побежал добивать соперника – с учётом большого количества свободных зон. Дончане пытались это делать, но уж со слишком большой неуверенностью в финальной фазе. Внутренний страх потерять мяч, обре́заться и получить контратаку, видимо, был слишком сильным. И оправданным. Ведь «Спартак» и правда почти каждый свой выход вперёд доводил до удара. Неплохие моменты были у Угальде и Гарсии, которые перекликались с выпадами «Ростова».

Но всё это должно было закончиться голом – хоть в какие-то ворота. И чуть больше повезло спартаковцам. Гарсия круто зацепился после углового у своих ворот, отправил в забег Барко, который сделал всё сам: выдержал паузу, сместился в центр и шикарно положил в дальний угол.

Парадокс, что это добило уверенность «Ростова» в себе. И в оставшееся до конца матча время гости сидели в обороне, словно сами находились в меньшинстве. «Спартак» же лез вперёд, пытался создавать моменты, однако чуть не повезло. Итог – ничья, которой точно больше удовлетворены хозяева.