Ноттингем Форест уволил Постекоглу после поражения от Челси со счётом 0:3, Эвангелос Маринакис, Нуну Эспириту Санту, Шон Дайч

Самая быстрая отставка в истории АПЛ. «Челси» не оставил шансов Постекоглу
Григорий Телингатер
Самая быстрая отставка в истории АПЛ
Австралиец покинул «Ноттингем Форест» спустя 39 дней после назначения.

8-й тур АПЛ стартовал матчем «Ноттингем Форест» — «Челси». Игра получилась весьма событийной. Достаточно сказать, что у команды Энцо Марески случилось удаление в пятом туре подряд. На этот раз, получив две жёлтые карточки, с поля ушёл Мало Гюсто. Зато у Джоша Ачимпонга дебютный гол оказался победным, Рис Джеймс отличился в своём 200-м матче за «Челси», а у Педру Нету — 1+1 по системе «гол+пас».

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Ачимпонг – 49'     0:2 Нету – 52'     0:3 Джеймс – 84'    
Удаления: нет / Гюсто – 87'

Может показаться, что «Форест» провёл слабый матч, однако это не так. Хозяева создали не меньше опасных моментов, и лишь каким-то чудом в ворота Санчеса ничего не залетело. Спасли в том числе перекладина и несколько абсолютно убойных промахов Неко Уильямса.

По ходу второго тайма при счёте 0:2 в трансляции показали, что владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис покинул свою ложу на стадионе. Это выглядело как приговор главному тренеру. И спустя 17 минут после окончания матча клуб официально объявил об увольнении Ангелоса Постекоглу.

Ложа Эвангелоса Маринакиса на стадионе «Ноттингем Форест»

Ложа Эвангелоса Маринакиса на стадионе «Ноттингем Форест»

Фото: Кадр из трансляции

Получилось так, что ещё не закончился 8-й тур, а «Форест» удивил сразу двумя отставками за сезон. Про странное расставание с Нуну Эшпириту Санту мы писали в сентябре. Теперь же Постекоглу дали отработать лишь восемь матчей (шесть поражений, две ничьих). Тренер говорил, что он всегда что-то выигрывает во втором сезоне, однако на этот раз ему не дали даже двух месяцев.

«Футбольный клуб «Ноттингем Форест» может подтвердить, что после серии неутешительных результатов и выступлений Анже Постекоглу был немедленно освобождён от обязанностей главного тренера. На данный момент клуб не будет давать дальнейших комментариев», — говорится в официальном заявлении.

Ангелос Постекоглу

Ангелос Постекоглу

Фото: PA Images via Getty Images

Постекоглу отработал в «Ноттингем Форест» лишь 39 дней. В истории АПЛ нет тренера, которого увольняли так быстро. Предыдущий рекорд оставался за Лесом Ридом (провёл 40 дней в «Чарльтоне» в 2006 году). Правда, есть ещё Сэм Эллардайс, который руководил «Лидсом» лишь 30 дней в 2023-м, но в том случае у тренера закончился контракт. Формально увольнения не было.

Судя по инсайдам, основной претендент на должность главного тренера «лесников» — Шон Дайч, который раньше руководил «Эвертоном», «Бёрнли» и «Уотфордом».

