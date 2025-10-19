«Не надо нас сталкивать лбами». У Карпина с Черчесовым на самом деле конфликт?

Карьеры Станислава Черчесова и Валерия Карпина неразрывно связаны: и футбольная, и тренерская. Сегодня они вновь, спустя много лет, пересекутся — московское «Динамо» примет «Ахмат». Самое время освежить их совместную хронологию и выяснить — действительно ли между ними вражда, о которой вновь и вновь говорят.

Одни из главных соратников в бытность игроками

Когда заходит речь о взаимоотношениях Черчесова с Карпиным, на ум сразу приходят их натянутые отношения. Собственно, это и отражено в заголовке — конфликты, особенно между двумя видными людьми, и что-то выходящее из ряда вон всегда притягивают больше внимания.

Тем не менее начать стоит с того, что в игроцкой жизни вратаря и полузащитника было лишь по три человека, с кем они провели больше совместных матчей. В случае Валерия Георгиевича это Виктор Онопко (154 матча), аргентинец Фернандо Касерес (184 — пересекались и в «Сельте», и в «Валенсии»), ну и, конечно, его величество Александр Мостовой (266). У Станислава Саламовича речь про одноклубников из «Тироля» — Роберта Вазингера (142), Оливера Прудло (161) и Роланда Кирхлера (171).

Карпин и Черчесов провели бок о бок 141 матч, что довольно существенно. Понятно, что позиции на поле у них были совсем разными. Позже это даже станет поводом для неосознанного подкола со стороны Валерия Георгиевича, когда тот временно менял тренерскую карьеру на телевизионную и рассуждал в эфире передачи «Тотальный футбол»: «Понимание футбола… Можно было понять, когда ты находишься рядом с Пятницким, с Ледяховым — в центре поля. А Черчесов находился в воротах — какое там понимание? Я вообще не знал. Так же, как и сейчас».

Позже пришлось объясняться в интервью «Чемпионату»: «Мне был задан конкретный вопрос про 1992 год. Я ответил, что для меня загадка — как вратарь видит и понимает игру из ворот, потому что сам я на этой позиции никогда не играл. Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил».

Станислав Черчесов (крайний слева стоит) и Валерий Карпин (второй слева сидит) в сборной России Фото: Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС

Но мы слегка отвлеклись от темы. В российском футболе есть классические связки. Например, Егора Титова и Дмитрия Аленичева. И у них абсолютно аналогичная с Карпиным и Черчесовым статистика проведённых вместе матчей. Будучи футболистами, Карпин и Черчесов пережили вместе действительно многое. Пусть даже круг общения у них отличался и в «Спартаке», и в сборной.

Всё началось в 1990 году — ещё до развала СССР. Селекционер Валерий Покровский перетащил 21-летнего Карпина в «Спартак», и тот молниеносно стал одним из лидеров команды. Две голевые передачи в победной игре с ЦСКА во втором матче — лучше и не придумаешь.

Черчесов же к тому моменту был весьма опытен: всё-таки и старше на пять с половиной лет, и окреп в аренде в «Локомотиве», и двукратный чемпион Советского Союза, и обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

За три проведённых вместе сезона они добились немалого успеха — взяли два золота чемпионата России и Кубок СССР, знатно пошумели в еврокубках. Как раз с Черчесовым и Карпиным «Спартак» сначала перешагнул через «Наполи» Диего Марадоны, а затем и через «Реал» Уго Санчеса в плей-офф Кубка европейских чемпионов — 1990/1991. Полуфинал главного клубного турнира до сих пор остаётся высшим достижением для российских команд. И, увы, будет таковым ещё долго.

Дорога к полуфиналу Кубка кубков сезона-1992/1993 — тоже на века. Дуэли с «Ливерпулем» в XXI веке среди болельщиков «Спартака» принято не вспоминать. А тогда красно-белые добились суммарного перевеса 6:2, шокировав Иана Раша и Стива Макманамана. Кто оформил дубль? Карпин, разумеется. Чтобы затем прихлопнуть двумя голами ещё и «Фейеноорд».

Валерий Карпин в матче «Спартак» — «Наполи» Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

В 1993-м вратарь отправился покорять Европу вне «Спартака», прописавшись в дрезденском «Динамо». Он дважды вновь становился спартаковцем, но Карпин к тому моменту уже радовал испанскую публику. И всё же старые знакомые продолжали видеться в сборной. Дебют Валерия Георгиевича пришёлся на товарищеский матч с Мексикой летом 1992-го — Черчесов из ворот наблюдал, как полузащитник забил с пенальти и отдал голевую на Дмитрия Попова.

Черчесов и Карпин вместе ездили на чемпионат мира 1994 года. Хотя Валерий Георгиевич, в отличие от Станислава Саламовича, перед этим подписал печально известное «письмо 14». На турнире у них набралась только одна совместная игра: основным вратарём Павел Садырин видел Дмитрия Харина. Зато какая — 6:1 с Камеруном! Как раз тогда благодаря пента-трику прославился Олег Саленко.

Путёвку на Евро-1996 Черчесов с Карпиным добывали тоже вместе. А вот там уже не повезло угодить в «группу смерти» к Италии, которая тоже быстро вылетела, и к двум, как выяснилось позднее, финалистам — Германии с Чехией. Валерий Георгиевич и Станислав Саламович вместе бодались с итальянцами и чехами. В первом матче полузащитник отдал ассист на Илью Цымбаларя, однако на исход это не повлияло. А во втором получилось набрать единственное на турнире очко. Видели те крышесносные 3:3 с голами Мостового, Омари Тетрадзе и Владимира Бесчастных?

После них оба героя данного текста сыграли вместе шесть раз и не выбрались как на ЧМ-1998, так и на Евро-2000. Времена для российского футбола были не лучшими: шутки про сборную России тогда стали такой же классикой, как анекдоты про Вовочку или про поручика Ржевского.

Карпин вернулся в «Спартак» и тут же уволил Черчесова

Когда Валерий Георгиевич в 2005-м завершил игровую карьеру, Станислав Саламович уже успел потренировать в Австрии «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль». Да, не «Динамо» или «Спартак», но надо же с чего-то начинать. Карпин вот — как раз со «Спартака». Однако обо всём по порядку.

Весной 2006-го Дмитрий Аленичев выдал «Спорт-экспрессу» одно из самых скандальных интервью в истории нашей лиги и публично прибил своего тренера: «Старков — тупик для «Спартака». Каким бы легендарным победитель Лиги чемпионов с «Порту» ни был, ему такого не простили и помахали ручкой. Объект его ненависти, впрочем, в команде надолго тоже не задержался.

Когда Старкова уволили, технический директор красно-белых Евгений Смоленцев порекомендовал Леониду Федуну присмотреться к Черчесову. И действительно: молодой перспективный тренер с богатым спартаковским прошлым и железной дисциплиной, ещё и харизматичный. Однако перед этим вакантное место предоставили Владимиру Федотову.

Такое случалось не впервой: Владимир Григорьевич временно занимал должность и в 2003-м, и в 2004-м. Планировалось, что надолго он не задержится и теперь. Вышло иначе. «Спартак» хлопнул в Санкт-Петербурге «Зенит» (4:1) и уверенно разобрался с «Торпедо», вышел в финал Кубка России. Чем тренер и заслужил полноценный контракт.

Владимир Федотов Фото: Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС

Черчесов тем временем перебрался в Москву, а вот тренировать «Спартак» ему из-за успехов Федотова не дали. В качестве компромисса Станислава Саламовича назначили спортивным директором. Пришлось ждать, пока Владимир Григорьевич не оступится.

Этого долго не происходило. Красно-белые заиграли зрелищно — с фирменными, уже подзабытыми стеночками-забеганиями. Забили с отрывом больше всех голов в сезоне-2006 (60 против 47 у ЦСКА и «Локомотива») и набрали столько же очков, сколько и ставшие чемпионами армейцы. Ну и, пожалуй, главное — начали сильно доверять молодым. Именно тогда раскрылись Фёдор Кудряшов, Роман Шишкин, Алексей Ребко, Дмитрий Торбинский, Александр Прудников и Артём Дзюба.

Заодно Федотов вернул «Спартак» в групповой этап ЛЧ, там обыграл в Лиссабоне «Спортинг» и пробился в плей-офф Кубка УЕФА. По этому случаю случился банкет, и на нём произошло нечто удивительное. Вот что рассказывал бывший пресс-атташе красно-белых Владимир Шевченко: «Мы сидели рядом с Федотовым, а по соседству один из членов совета директоров громко кричал Черчесову: «Давай, Стас! Мы с тобой, два кавказца, тут такое сотворим!» Григорьич это слышал. И это было наиболее гнусное в день самого яркого впечатления». Возможно, выкрик Станиславу Саламовичу адресовал Джеван Челоянц.

Александр Прудников и Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Молодёжь не только про яркость, но и про нестабильность. В 2007-м «Спартак» набрал два очка в пяти матчах, и с Владимиром Григорьевичем попрощались, не дав ни шанса исправить ситуацию. Хотя до первого места было всего три очка. Повлияло и то, что Черчесов, вопреки мнению Федотова, назначил тренером по физподготовке Тони Берецки. Тандем не сложился, и австриец докладывал об этом наверх. На атмосферу в команде позитивно повлиять подобное не могло.

«К Федотову все относились как к отцу! Он любил много общаться, сам вызывал и сам приходил. Никогда не было такого, как при Старкове, чтобы кто-то что-то увидел и пошёл «стучать». Федотов постоянно говорил, что его подсиживают. Но фамилий не называл. Он из-за всего этого сильно переживал, нервничал, что его могут убрать в любой момент. Так в итоге и вышло», — вспоминал Титов.

Главным тренером «Спартака», конечно, стал Черчесов. Что иронично, сразу после этого в СМИ опубликовали его слова: «Спортивный директор нам не нужен». Позже, правда, Станислав Саламович опроверг то высказывание в эфире передачи «Футбол России»: «Я такого сказать не мог. Надо отдать должное российским журналистам: они умеют делать сенсации».

А вот что говорил Федотов: «Мне о Черчесове вспоминать вообще не хочется. Он настолько хотел занять мой кабинет, что не дал времени приехать и собрать вещи. Я позвонил и попросил, чтобы женщины на базе весь мой архив сложили в коробки. Странно — неужели нельзя было подождать пару дней?»

Через месяц после того интервью, в марте 2009-го, Владимир Григорьевич скончался. «Муж умер от страшной депрессии — два месяца без работы. Я уговаривала его взять себя в руки. А он уходил из жизни целенаправленно. Хмурым поднимался в кабинет, выпивал», — говорила его вдова Любовь Константиновна.

Радослав Ковач и Станислав Черчесов Фото: Виталий Белоусов/ИТАР-ТАСС

Черчесов, сменив амплуа, поначалу тоже справлялся хорошо. В том числе за счёт жёсткости и введения «штрафной» политики. Деньгами стали наказывать и за неуместное использование мобильных телефонов, и за избыточный вес. Станислав Саламович даже запрещал улыбаться на тренировках. Буквально. Особенно доставалось вратарям. «Он профессиональным взглядом подмечал ошибки и объяснял, что нужно делать в конкретной ситуации. Обычно такие замечания заканчивались фразой: «Да-а! Вратарь здесь один. И это я», — утверждал Прудников.

«Спартак» крайне близко подобрался к первому за шесть лет чемпионству. Помешал «Сатурн»: «инопланетяне» не дали красно-белым обыграть себя, а в последнем туре не смогли остановить «Зенит». Москвичей и петербуржцев в таблице разделило всего два очка. По сути, красно-белых лишило золотых медалей одно лишь культовое «Вознесение святого Домингеса».

Дальше, правда, прогресса не случилось. Зимой спартаковцы вылетели из плей-офф Кубка УЕФА от «Марселя», в РПЛ после 14 туров шли шестыми, отставали от лидирующего «Рубина» на семь очков и сокрушительным образом слили дерби с ЦСКА (1:5). После такого краха Черчесов неожиданно перевёл в дубль лидеров — Титова, Максима Калиниченко и Сантоса Моцарта. «За комментариями обращайтесь к главному тренеру. Он своё решение нам внятно не объяснил», — отрапортовал тогда украинец.

Калиниченко, впрочем, спустя годы подробно и безо всяких обид охарактеризовал период совместной работы со Станиславом Саламовичем в интервью Sports.ru: «Мне понравилось работать с ним. Да, он всегда был авторитарным. Туда его подталкивают и место его рождения, и его национальность. Он достиг больших высот в профессии и как футболист, и как тренер. Черчесову точно есть чем гордиться — просто так на фарте такого не добиться. Сказать, что Черчесов плохой тренер, я не могу. Он хороший тренер, но кому-то его подход может нравиться, а на кого-то его авторитарность давит. Лично мне было вполне комфортно с ним.

Пошутить над ним было невозможно абсолютно. Почему в какой-то момент и Прудников, и Дзюба не очень котировались Черчесовым? Потому что достаточно весёлые люди. Я сам люблю поржать, на тренировках в том числе, а у Черчесова на тренировках не должно быть улыбок. Если он видел улыбки, у него усы начинали топорщиться. Давал понять: «Чё мы смеемся, тренировка идёт». А Дзюба со Слоном любили поржать, поэтому у Черчесова и не задержались. А вообще слово «я» у Черчесова всегда было превалирующим. «Я так сказал, я так думаю, и я так сделаю». Мы шутили, что он иногда даже в зеркало смотрит и может с самим собой поссориться».

Станислав Черчесов и Максим Калиниченко Фото: РИА Новости

Оказалось, дни в команде были сочтены не только для Титова с Калиниченко. 8 августа гендиректором «Спартака» стал Карпин. Через несколько дней красно-белые разгромно отлетели от киевского «Динамо» в квалификации ЛЧ. «Мы просто обосрались», — лаконично подытожил поражение со счётом 1:4 в «Лужниках» Никита Баженов.

На следующий день бывший товарищ Черчесова по клубу и сборной уволил его. Справедливо ли, если судить по результатам? Вполне. Но, возможно, Черчесов ждал поддержки от нового руководителя — всё-таки не чужие друг для друга люди.

«Главного тренера снимали не фанаты, а я. Снимал клуб. Как бы фанаты ни хотели, если бы команда шла на первом месте, обыграла в Лиге чемпионов «Динамо» Киев два раза — 5:0 и 5:0, Станислава Саламовича никто бы не снимал. Какой бы тренер ни был плохой, кому бы он ни был неприятен, если у него есть результат, его никто и никогда не снимет» — подчёркивал Валерий Георгиевич.

Как раз тогда и появились первые разговоры о личной неприязни. Прошёл год, и Карпин сам возглавил «Спартак». Много лет спустя в интервью Нобелю Арустамяну Валерий Георгиевич риторически рассуждал: «Если бы тебя назначили гендиректором клуба, а ты через 10 дней уволил бы главного тренера, какие бы отношения у тебя были с этим человеком?»

Заодно он признался, что не разговаривал с Черчесовым после назначения в сборную России и не видит в этом особого смысла: «Вся информация есть в РФС. Мне её передадут».

В 2021-м «Чемпионат» общался со Станиславом Саламовичем. Не поинтересоваться у него про вражду с Карпиным было нельзя. Ответ получили миролюбивый: «Правда ли, что мы не очень хорошо расстались во время моего ухода из «Спартака»? Опять полная ложь. Есть задачи, которые перед ним тогда стояли. Мы пожали руки, спокойно разошлись. У меня проблем никогда ни с кем нет. Возможно, со мной у кого-то есть. Карпин ― мой коллега, а к коллегам я отношусь с уважением. Тем более читаю, что сейчас пишут. Меня тоже пять лет не понимали, но ничего страшного».

Черчесов прерывал победную серию Карпина, а тот признавал тренерское поражение

Пока Карпин работал в «Спартаке», Черчесов долго искал себя. Станислав Саламович выпадал из профессии на полтора года. Затем заходил в ФНЛ, где многообещающий проект сочинской «Жемчужины» лопнул так же стремительно, как и возник. В сентябре 2011-го бывший вратарь устроился в «Терек» и продержался там до мая 2013-го.

Как раз за пару месяцев до увольнения он вновь посоперничал с Карпиным, который сначала пригласил Унаи Эмери, а потом сам же сменил его. Борьбы не получилось: Юра Мовсисян оформил хет-трик, а грозненцы ответили голом престижа в концовке. Одну из голевых передач, кстати, оформил Дзюба ― улыбаться ему уже было позволено.

Валерий Карпин и Станислав Черчесов Фото: «Чемпионат»

Однако гораздо показательнее в «конфликтной» теме Карпина и Черчесова их следующая встреча. Станислав Саламович оставался нетрудоустроенным недолго, перед сезоном-2013/2014 возглавив «Амкар». В 6-м туре пермяки принимали «Спартак». Красно-белые шли без поражений, выиграли три матча. Но вот с Георги Пеевым и Мартином Якубко не совладали и устроились на 1:2.

На пресс-конференции мотивы тренеров не напоминали враждебные ни на один процент. «Они хотели выиграть, а мы вышли на поле, чтобы поиграть в футбол. Такая получилась разница. Поэтому «Амкар» могу поздравить с победой, а нам нужно разбираться, что произошло. Можно ли сказать, что Черчесов переиграл меня? Да, конечно», ― реплика Валерия Георгиевича.

«Карпин поздравил с победой, пожали друг другу руки, пожелали удачи. «Спартаку» предстоит несколько трудных игр. Какие у нас отношения? У меня со всеми хорошие отношения, со мной ― бывают разные. Мы с Валерием выиграли столько трофеев вместе, сыграли много игр за сборную, нам нечего делить», ― ответ Станислава Саламовича.

Весной 2014-го Черчесов и Карпин практически синхронно стали безработными. У Валерия Георгиевича вновь поинтересовались про Станислава Саламовича. Тот не только похвалил коллегу, но и признал его прогресс: «Личные отношения со Стасом у меня хорошие. Никаких проблем ни тогда, ни сейчас не возникало. Думаю, он вырос как тренер за это время».

Карпин в шутку называл Черчесова предателем. За работу в «Динамо»

Учитывая нынешнее место работы Валерия Георгиевича, иронично, не правда ли? А дело было вот как. В марте 2015 года в Ереване состоялся товарищеский матч в честь 60-летнего юбилея легенды «Арарата» Хорена Оганесяна. Аккуратнее, от количества приехавших звёзд у вас могут зарябить глаза: Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Горлукович, Алдаир, Сержиньо, Дженнаро Гаттузо, Марко Матерацци, Жан-Пьер Папен, Звонимир Бобан, Иван Саморано, Христо Стоичков, Яри Литманен, Алексей Михайличенко, Игорь Беланов и многие другие. В том числе и Карпин с Черчесовым.

Разумеется, состоялся громкий масштабный банкет: зарезервировали лучший ресторан в столице Армении. Уже упомянутый Челоянц во время празднования сказал Карпину: «Черчесов теперь никакой не спартаковец, а динамовец». Станислав Саламович тогда дорабатывал последние месяцы в «Динамо». Валерий Георгиевич парировал: «Предатель!»

Как писал сайт life.ru, Черчесов едва ли услышал шуточное обвинение и несколько минут спустя уже отплясывал лезгинку, а оркестр его в этом поддерживал. Наверняка ему потом всё сообщили. Однако какие могут быть обиды из-за явного подкола?

А вот как прошёл сам матч: 60 друзей Хорена Оганесяна

Черчесов отверг вопрос про Карпина, но был готов помочь ему

В июле 2021-го Карпин во второй раз сменил Черчесова на важной должности, согласившись принять сборную России. За три года до этого команда под руководством Станислава Саламовича в Ростове-на-Дону разгромила Чехию. Сама локация подсказала одному из журналистов задать тренеру сборной вопрос про тренера «Ростова».

«Валерий Карпин недавно заявил…» — корреспондент только начал интересоваться, как Черчесов его тут же прервал: «Дальше можете не продолжать». Любопытно, как Станислав Саламович реагировал бы на вопросы про Лабубу, сигма-боя и прочие популярные, но далёкие от футбола вещи, которыми почему-то заваливают Валерия Георгиевича? Впрочем, не будем отвлекаться от темы.

СМИ тут же подняли шум и вспомнили все возможные обиды Черчесова на Карпина. Сам же он, как и прежде, ничего негативного в адрес Валерия Георгиевича не говорил. Более того, был готов помочь с подготовкой к матчу со сборной Польши в плей-офф квалификации ЧМ-2022. Ведь он хорошо изучил польский футбол, тренируя «Легию» и становясь с ней чемпионом.

«Если Валерий попросит совета, то я и наш тренерский штаб всегда открыты. Мы будем помогать не просто конкретному тренеру, а сборной России. Поэтому — нет вопросов. Когда я приходил после Леонида Слуцкого, мы с ним встретились, сидели два-три часа, общались, смеялись. Он подсказал мне нюансы. Если Карпину это не надо, значит, не надо. Завтра предложит — решу. У нас нет с ним проблем, да и не было никогда».

Станислав Черчесов и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Открыт к диалогу был и Карпин: «Встреча с Черчесовым? Возможно. Почему нет. Ни внутреннего, ни внешнего запрета на общение с ним у меня нет». И да, у Станислава Саламовича снова поинтересовались про вероятную неприязнь. «Вы сами делаете такой вывод? Вам так показалось — или хотите, чтобы мне тоже так показалось?» — вопросами на вопрос парировал тренер.

В одно время широко обсуждался запрет Карпина в сборной на сладкое и мучное. Когда у Черчесова уточнили, адекватен ли подобный подход, Станислав Саламович дипломатично попросил не стравливать его с Валерием Георгиевичем: «Не надо нас сталкивать лбами. Каждый из тренеров видит ситуацию по-своему. Главное — результат. Здесь каждому своё».

Не менее тактичный ответ последовал и про возможную игру России с Казахстаном, когда Черчесов тренировал его: «Сыграть против Карпина? Это сборная России, которую тренирует Карпин. Я бы так сказал. Пожалуйста. Соперники нужны определённого уровня. Тем более у них есть проблема с поиском соперников».

Черчесов трезво оценивал неудачу в Казахстане: «Плохо, близко к безобразию». Черчесов оценил свою работу в сборной Казахстана

Карпин и Черчесов публично поддерживали друг друга

И в конце вспомним два других эпизода. Первый — из 2022-го, когда Черчесов с «Ференцварошем» пробился в плей-офф Лиги Европы. Вот что тогда с улыбкой сказал Карпин для «Матч ТВ»: «Это великолепный успех. Есть ли у нас качественная тренерская школа? А кто говорит, что нет? Плюньте в этих людей».

Второй — совсем недавний, когда Карпин принял «Динамо» и вся страна спорила, нормально ли совмещать эту должность с местом в сборной. Черчесов высказался — вполне. Заодно пожелав удачи: «К совмещению постов отношусь по-своему. Но пожелаю Карпину, чтобы у него и там, и там всё получилось».

Резюмируя всё сказанное и случившееся, разве это похоже на конфликт? Довольно сомнительно. Да и как таить обиды на человека, с которым столько всего прошёл вместе и чей путь максимально похож на твой: игроцкие титулы в «Спартаке» и карьера в Европе, противоречивый заход в любимый клуб и тренером, и руководителем, спуск в ФНЛ, отъезд за границу уже в новом качестве, сборная России.

Сегодня история получит продолжение. Нет сомнений, что после матча Карпин и Черчесов, как и раньше, выскажутся друг о друге с уважением.