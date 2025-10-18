Экс-игрок «Зенита» мог стать героем встречи. И всё же это звание в концовке забрал Араухо.

Что творит Витсель в 36! Забил «Барсе» в падении, но та взяла дерби на последних секундах

«Жироне» не повезло. Во-первых, несмотря на победу в матче с «Валенсией», она проваливает старт сезона и идёт в зоне вылета, что на фоне недавних успехов смотрится совсем удручающе. Во-вторых, она лишилась перед дерби Донни ван де Бека (травма), Ивана Мартина и Алехандро Франсеса (оба — дисквалификация). В-третьих, «Барселону» неожиданно разгромила «Севилья», заметно прибавив сине-гранатовым мотивации показать класс в 9-м туре.

Всё, крупное поражение? Нет. Просто поражение? Да, но развязку пришлось ждать до 90+3-й минуты!

«Жирона» из-за кадровых потерь вернулась к схеме с двумя центральными защитниками. Впрочем, у «Барсы» проблем с составом не меньше: только за последний месяц лазарет пополнили Жоан Гарсия, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Рафинья и Роберт Левандовски. Из-за этого в основе дебютировал 17-летний нападающий Тони Фернандес. Не сказаться это не могло. Что ж, хотя бы Ламин Ямаль вернулся.

«Барселона» с первых же минут заперла соперника на его половине и с усердием принялась лупить по воротам. Скорый гол сомнений не вызывал и состоялся на 13-й минуте. Педри принял передачу Ямаля, мессиподобно обошёл Дейли Блинда с Арнау Мартинесом и пробил низом в противоход от штанги. Пауло Гассанига даже не дёрнулся.

И тут «Жирона» воспряла, заработав два подряд угловых. Второй стал результативным. И насколько же красивым! Гарсия вынес мяч, Мартинес вернул его в штрафную головой, а Аксель Витсель из-под Пау Кубарси красиво пробил «ножницами» в падении через себя! С отскоком от земли! Опытный универсал оформил, вероятно, гол сезона в Ла Лиге. И это в 36 лет! Как сказал бы Геннадий Орлов, просто бельгиец набрался опыта в «Зените».

Аксель Витсель Фото: David Ramos/Getty Images

Кстати, получилось настолько неожиданно, что эсэмэмщик «Барсы» приписал авторство гола Вейналдуму, который третий год как выступает в Саудовской Аравии. Возможно, вспомнил, как Жоржиньо «угощал» каталонцев дублем в составе «Ливерпуля».

«Жироне» было мало. Только вот реализация уже подводила. Видимо, расплата за фарт в голевом эпизоде. На ворота до конца тайма выбегали Владислав Ванат, Порту и Брайан Хиль! Первого остановил Войцех Щенсны, второй угодил в штангу, а третий зарядил выше. На дубль заходил Витсель, но промахнулся из выгодной позиции.

«Барселона», впрочем, тоже прощала. Гассанига потащил непростой удар Френки де Йонга, Маркус Рашфорд издали пальнул в перекладину, а Ямаль пытался забить в стиле Витселя. Сам же Аксель и помешал ему попасть в створ. Если не видели первую половину матча, её точно стоит заценить в повторе.

Как и вторую, потому что там событий тоже хватало. На неё в роли «ложной девятки» вместо Фернандеса вышел Лопес. И не зря, потому что он быстро и реакцию Гассаниги проверил, и в штангу пальнул. Опасно бил и Ямаль. Шёл сильный дождь, поэтому футболисты не стеснялись прицеливаться издали. 25:9 (8:4 – в створ) по ударам в пользу сине-гранатовых к 69-й минуте — обоих вратарей плотно держали в тонусе.

Гарсия кивнул головой после подачи с углового, но при этом затолкал Ринкона — гол аннулировали. Ханс-Дитер Флик убрал с поля Педри с Ямалем и выпустил Андреаса Кристенсена с Руни Барджи. Что поделать, форма лидеров неидеальна. Качество состава явно просело, хотя шведский юниор классно простреливал внешней стороной стопы — Рашфорд в борьбе с соперником не смог подстроиться под замыкание.

Если в первом тайме «Жирона» в остроте вообще не уступила, то во втором — откровенно терпела. И ведь получалось. Исход катился к ничейному. Что логично, если оценивать показатель ожидаемых голов — 1,88 xG на 1,84 xG. Флик на фоне вероятной потери очков выдал экспрессию и получил две жёлтые.

Удаление Ханси-Дитера Флика Фото: Pedro Salado/Getty Images

И всё-таки «Барса» взяла своё! За счёт Рональда Араухо, который только вышел на поле и забил даже не головой! На 90+3-й минуте уругваец убежал от Витора Рейса, откликнулся на прострел де Йонга и в падении переправил мяч под дальнюю штангу. Так сине-гранатовые временно обогнали «Реал» — ему завтра бодаться с «Хетафе». А 26 октября состоится «класико».