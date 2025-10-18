Как же удачно «отмазался» Сперцян! Капитан добыл победу «Краснодару» после скандала

«Краснодар» как минимум на пару часов вернулся на первое место в МИР Российской Премьер-Лиге. Чемпион, как и в «золотом» сезоне, победил в Каспийске.

У «Краснодара» не восстановились травмированные центральные защитники Витор Тормена и Жубал, поэтому место в основе получил Валентин Пальцев. Это был первый выход в основе в РПЛ летнего новичка «быков», которого арендовали с обязательством выкупа как раз у махачкалинского «Динамо». А в заявку хозяев впервые с августа попал атакующий хавбек Кирилл Зинович после короткой… службы в армии Беларуси.

Матч начался, а футбол не подвезли. Такое в играх команды Хасанби Биджиева бывает, особенно на её поле в Каспийске, где качество газона оставляет желать лучшего. Всё-таки махачкалинское «Динамо» больше ориентировано на единоборства, борьбу за подборы и прессинг. Хозяева затянули в свою игру даже чемпиона. С первых минут мощно зарубились Миро с Пальцевым – динамовцы при любой возможности забрасывали мяч на пару своих нападающих.

«Краснодар» больше владел мячом, однако динамовцы не хотели отдавать гостям территорию. Игроки команды Биджиева разбирали соперников один в один, крепко висели на ногах «быков», перекрыли центр. Что-то получалось затевать только на флангах, где крайние защитники краснодарцев могли создавать численное преимущество. К 43-й минуте откровенно скучная игра не подарила ни одного удара в створ. Подумалось о том, что такие матчи нужно ставить на ночь, чтобы зритель хорошо и быстро засыпал.

И вдруг команда Мурада Мусаева (отбывавшего дисквалификацию из-за перебора карточек) забила на ровном месте! «Краснодар» напомнил, что не только чемпион, но и лучшая по реализации стандартов в этом сезоне команда. Лукас Оласа выдал длинную передачу со штрафного, Джон Кордоба освободился от крепких объятий защитника и, находясь спиной к воротам, сделал скидку грудью под удар Эдуарду Сперцяну. Избежавший, в отличие от своего тренера, бана капитан «Краснодара» удачно пробил с рикошетом с 14 метров. Более того, перед перерывом ещё и Дуглас Аугусто зарядил издали в штангу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Перерыв наступил очень вовремя для команды Биджиева, так как махачкалинцы на фоне усталости стали терять концентрацию. «Динамо» восстановило силы и во втором тайме с новой энергией отправилось за ответным голом. Тогда наконец и хозяева наиграли на удар в створ. Как же классно исполнил эпизод Миро! Одной ногой перебросил мяч в штрафной через Пальцева, а другой пробил. Если бы не эффектный сейв Станислава Агкацева, потащившего мяч из-под перекладины, быть бы красивому голу. Как тут не вспомнить «золотое» спасение вратаря «Краснодара» в Каспийске в прошлом сезоне? Тогда он отбил пенальти, сломав палец.

После этого эмоции закипели, как и в предсезонном матче этих команд в Краснодаре, когда по итогам драки удалили пятерых. Диего Коста поругался-потолкался с Никитой Глушковым. На конфликт сбежались все, но наученный горьким опытом Сперцян с улыбкой выступал в роли миротворца. Вот в эти минуты игра по-настоящему захватила! Голевые моменты были у Мохаммада Хоссейннежада и Миро – краснодарцы дважды блокировали мяч, летевший в цель.

Хороший отрезок не принёс «Динамо» гола, а затем всё снова свелось к единоборствам. За четверть часа до конца «Краснодар» заработал угловой – и опять забил после стандарта! Хоссейннежад ошибся на подборе в собственной штрафной – выкатил мяч сопернику. Оласа навесил справа, и Виктор Са мастерски сыграл головой.

«Краснодар» с Пальцевым добыл сухую победу. А Кордоба в компенсированное время мог даже сделать её крупной. Итоговая статистика ударов в створ – 1:5.