«Этого не может быть!» Гол «Локо» с угла поля заставил игроков схватиться за голову. Видео

МИР РПЛ удивляет нас практически каждую неделю. Но иногда в нашем чемпионате случаются поистине уникальные моменты. Один из таких подарило дерби «Локомотив» – ЦСКА.

Самая концовка первого тайма, счёт 1:0 в пользу «Локо». Через считаные секунды должен прозвучать свисток на перерыв, и, кажется, все с этим согласны. Кроме Дмитрия Воробьёва. Нападающий «Локомотива» попёр в штрафную, напугал Владислава Торопа прессингом, вынудив вратаря ЦСКА выбить мяч прямо в него, и доработал эпизод до конца. Казалось, мяч точно уйдёт за лицевую. Но тут началась магия.

Первое: мяч юлой закрутился у лицевой и никуда не ушёл, хотя даже стоявший в паре метров боковой арбитр настроил зрение на максимум, чтобы следить за его положением. Воробьёв подбежал, посмотрел в штрафную и запустил туда мяч. Это уже второй, кульминационный момент магии: по удивительной траектории тот залетел прямо под дальнюю штангу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это тот случай, когда реакция ничуть не хуже самого гола. Комментаторы Дмитрий Шнякин и Михаил Меламед не могли успокоиться: «Этого не может быть! Это просто невозможно! Что это за удар?! Майкон? Роберто Карлос? Кто ещё так забивал?!»

На поле первым за голову схватился Алексей Батраков, планировавший замыкать подачу. После случившееся осознали и остальные.

Реакция Алексея Батракова на гол Дмитрия Воробьёва Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Дмитрий Воробьёв и его партнёры по «Локомотиву» празднуют гол Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

А как оценить действия Торопа? По трансляции сложилось ощущение, что вратарь ЦСКА мог дотянуться до мяча, однако решил, что опасности нет, и перестал двигаться в его направлении. По подсчётам Sofascore, вероятность гола в момент удара Воробьёва составляла 0,01. То есть в среднем только один удар из 100 с такой позиции заканчивается голом. Да и сам удар, несмотря на траекторию, шёл не в девятку, а на вполне удобной высоте.

Ждём ваш вердикт в опросе. И эмоции в комментариях!

Если у вас не отображается опрос, можете пройти его, перейдя по ссылке.