Кейн разорвал немецкое «класико» в роли форварда-защитника! А «Боруссию» подвёл Беллингем

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» ещё не уступали в нынешнем сезоне. Но если мюнхенцы одержали шесть побед в шести турах, то команда Нико Ковача дважды сыграла вничью. По результатам очного матча дортмундцы могли как подобраться к «Баварии», так и отпустить её в семиочковый отрыв.

В первом тайме мюнхенцы наглядно продемонстрировали, почему команда лидирует в Бундеслиге. «Бавария» уничтожила «Боруссию»: да, не по счёту, но по степени доминации — 100%. Хозяева нанесли 11 ударов за тайм, владели мячом 74% времени и набили 1,0 по xG (ожидаемым голам).

Особенно у «Баварии» выделялись Йозуа Киммих и Гарри Кейн. Первый феноменально вёл игру, выдавая передачи разной степени сложности. Англичанин в привычном стиле спускался к середине и как разгонял атаки сам, так и находился на острие. Он позволил Николасу Джексону действовать в роли классической «девятки», став опорным нападающим-полузащитником.

На 11-й минуте случился показательный эпизод: Гарри перехватил мяч на своей половине, «Бавария» молниеносно перешла в нападение, а спас гостей только Грегор Кобель. Сначала он отразил удар Майкла Олисе, затем справился и с попыткой от Луиса Диаса. Однако на 22-й минуте швейцарский голкипер оказался бессилен. Киммих навесил с углового прямо на Кейна, и тот выиграл верх и мощно пробил головой под перекладину. Англичанин забил уже 12-й мяч в Бундеслиге!

Гарри Кейн Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Боруссия» до конца тайма преимущественно оборонялась. Команда Нико Ковача не нанесла ни одного удара по воротам Мануэля Нойера, об опасных моментах не было и речи. «Бавария» же чувствовала себя максимально комфортно. На 36-й минуте мюнхенцы могли удвоить преимущество: Олисе открылся под пас от Александара Павловича и пробил низом в штангу.

После безыдейного тайма от «Боруссии» борьбы не ожидалось. Но начало вторых 45 минут обнадёжило. Феликс Нмеча нанёс первый удар по воротам «Баварии», пробив головой рядом со створом после подачи от Юлиана Рюэрсона. А чуть позже Серу Гирасси получил пас от Даниэля Свенссона в чужой штрафной, однако ударил куда-то на второй ярус «Арены Мюнхен».

Игра изменилась. «Бавария» отошла назад и позволила дортмундцам перехватить инициативу. Тяжело всю встречу гонять соперника около его штрафной, паузы тоже нужны. И на 65-й минуте случилась кульминация для гостей. После неудачного паса от Киммиха «Боруссия» перехватила мяч, Гирасси ворвался в штрафную и покатил на Карима Адейеми, но у форварда поехала нога — он промахнулся из убойной позиции! Лучшего момента у дортмундцев не было.

Карим Адейеми Фото: ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

Спустя восемь минут нападающего заменили. Когда он уходил на скамейку, то экспрессивно говорил о чём-то с тренером Ковачем. Нереализованный момент наверняка больно ударил по морали Адейеми. А спасать «Боруссию» вышел Джоб Беллингем. Для 20-летнего англичанина открылся отличный шанс доказать тренеру, что он достоин игры в старте.

Однако получилось ровно наоборот. На 78-й минуте Кейн выдал классную дальнюю передачу на Диаса, колумбиец ворвался в штрафную и прострелил мимо Кобеля. Передачу остановил Беллингем, однако сыграл максимально неуклюже. Джоб не смог вынести мяч, и Олисе, подкатившись под соперника, забил! 2:0.

Но интрига не умерла. На 84-й минуте на поле появился Юлиан Брандт, забивший первым же касанием! Он классно открылся под передачу Рюэрсона с правого фланга и расстрелял ворота Нойера. Логичный гол. Всё же во втором тайме «Боруссия» наиграла на него.

Юлиан Брандт Фото: Maja Hitij/Getty Images

В концовке дортмундцы помчались за ничьей. Но часто атаки «Боруссии» останавливал… Кейн. А на 90-й минуте Гарри пошёл в идеальный подкат у своей штрафной под Фабиу Силву. Есть ощущение, что команда из 11 Кейнов стала бы лучшей в мире — англичанин умеет всё!

Дортмундцы в итоге не смогли добыть ничью и потерпели первое поражение в сезоне. «Бавария» же продолжает идти идеально. А Гарри Кейн прямо сейчас — точно лучший игрок мира. И воплощение характеристики «тотальный футболист».