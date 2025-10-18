Так этот ЦСКА ещё не переезжали! «Локо» забил три, подарил шедевр на годы и теперь первый!

«Локомотив» крупно победил ЦСКА в центральном матче 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги и поднялся на первое место. Классная игра, прежде всего в исполнении железнодорожников. Красно-зелёные продлили свою беспроигрышную серию со старта чемпионата.

ЦСКА остался перед дерби без трёх ключевых игроков – Игоря Акинфеева, Мойзеса и Матеуса Алвеса. Место в воротах армейцев занял Владислав Тороп, в линии обороны появился Матвей Лукин, а в полузащите – Энрике Кармо. При этом до начала матча оставались вопросы по поводу того, кто выйдет слева в защите и кто окажется в роли «десятки».

Оказалось, что в левого защитника по воле Фабио Челестини превратился Милан Гаич, а место серба справа занял Жоао Виктор. На фланге бразильца получилась уникальная дуэль, которую мы ещё вряд ли когда-нибудь увидим – Жоао Виктор против Лукаса Фассона. У «Локо», как и в предыдущих турах, не было как такового левого вингера, поэтому бразилец работал от штрафной до штрафной. А «свободным художником» швейцарский тренер ЦСКА сделал Кармо. Именно Энрике уже через 34 секунды после стартового свистка завершал ударом первый голевой момент красно-синих, но команда Челестини заработала только угловой.

Какой же живой футбол пошёл с первых минут! ЦСКА и «Локо» очень хороши в переходных фазах и на своих сильных сторонах играли в дерби. Никто не закрылся, не сушил игру ради результата. Поэтому появлялось пространство, которое соперники стремились использовать при каждой возможности. Кто-то должен был забить быстрый гол. Совсем быстрый всё же не получилось, однако по истечении четверти часа команда Михаила Галактионова повела. Голевая атака развилась благодаря тому, что Виктор бросил свою зону – его увёл Алексей Батраков. «Локо» развил наступление через его фланг, Дмитрий Баринов остался один в один с Игорем Дивеевым. Потом железнодорожники реализовали численное преимущество в центре, где открылся под пас и классно выстрелил издали Батраков. Очередной гениальный перформанс от Алексея! Но Ивану Облякову точно не стоило отворачиваться от мяча.

Гол «Локомотива» не остудил игру – стало ещё горячее! Команда Галактионова продолжала ловить ЦСКА на ошибках в переходных фазах. Тот же Батраков мог оформить дубль, убежав один на один, но просто не попал в створ. Армейцы до перерыва тоже выдали серию опаснейших атак с ходу. Защитники хозяев не всегда успевали за скоростью Глебова и компании. Алеррандро 35 минут не встречался с мячом в штрафной железнодорожников, а когда это наконец случилось, загубил верный шанс. Артём Карпукас заблокировал летевший в сетку мяч и, вскочив, даже успел отпраздновать свой успех, словно сам забил.

В общем, ЦСКА и «Локомотив» действительно играли как два лидера российского футбола. Ещё на стандарте гостей случилось попадание мяча в руку Сесара Монтеса. Судья Иван Абросимов решил, что это не пенальти. Его поддержал, разобрав эпизод для «Чемпионата», экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов:

«Это не рука. У Монтеса она шла сверху вниз, и он её пытался убрать. Не футболист «Локомотива» сыграл рукой, а мяч в неё попал. Такой контакт руки с мячом ненаказуем. Второй момент — это вообще рикошет, рука была в естественном положении».

Фантастический первый тайм с 20 ударами по воротам (12:8 в пользу «Локо») и завершился чем-то невероятным. Дмитрий Воробьёв забил уникальный гол. Уже не впервые в дерби ошибся при игре ногами Тороп. Мяч после его ляпа уходил за лицевую, однако нападающий сборной России сделал рывок и умудрился сохранить его в поле. Голкипер ЦСКА вышел с линии – ждал навеса. А Воробьёв взял да и ударил с нулевого угла – попал так попал! Обалдевший от увиденного Батраков схватился за голову, Галактионов же с улыбкой поаплодировал Дмитрию. Статус «русского бразильца» официально переходит к Воробьёву.

Челестини, видимо, пришёл к выводу, что перемудрил с перестановками из-за травм – не стоило сразу нескольким футболистам менять привычные позиции. В перерыве швейцарский тренер снял Виктора. Гаич вернулся на правый край, а Данил Круговой к знакомой роли левого защитника. В центр поля тренер ЦСКА добавил всё ещё загадочного Родриго Вильягру, края атаки стали закрывать Кармо с Кириллом Глебовым. Уже через 45 секунд после возобновления игры Круговой с родного левого фланга соорудил голевой момент для Матвея Кисляка – «Локомотив» счастливо избежал пропущенного мяча.

Несмотря на многообещающий дебют, во втором тайме стало больше позиционного футбола. Команда Галактионова выжидала, терпела в обороне и здорово ловила ЦСКА на контрвыпадах. В паре эпизодов армейцев спасли только сейвы Торопа, который пытался исправиться за свои промахи. А «обрез» на собственной половине стоил красно-синим гола, к счастью для них, забитого Александром Руденко из офсайда. ЦСКА в таком футболе, понятное дело, чувствует себя некомфортно. Тем не менее в концовке команда Челестини стала создавать голевые моменты – били новичок Матия Попович, Дивеев с разбитым носом…

На последних минутах армейцы окончательно раскрылись, и «Локомотив» сделал свою победу крупной. Выдавший чудо-матч Баринов ворвался в штрафную ЦСКА слева и покатил на свежего Николая Комличенко. Никто не помешал нападающему забить третий гол в нынешнем сезоне РПЛ. И третий – в ворота Торопа.

Ещё одно приятное для болельщиков железнодорожников событие – возвращение после травмы Сергея Пиняева. Сегодня их команда убрала с дороги лидера, перебив ЦСКА в два с лишним раза (удары – 25:11, в створ – 7:4). Этот «Локомотив» точно готов бороться за титул.