Самые яркие моменты Черчесова в «Динамо». От феерии в Европе до истории с Денисовым

Станислав Черчесов впервые встретится с «Динамо» после того, как ушёл из клуба. Он так долго отсутствовал в Премьер-Лиге, что просто не имел возможности сыграть с бело-голубыми в течение 10 лет. Помните, как Черчесов тренировал московскую команду? Такое забыть сложно! Было много ярких событий – от победной серии в Европе до громких скандалов.

Как Черчесов отнял золото у «Зенита»

Станислав Саламович возглавил «Динамо» на финише сезона-2013/2014, сменив отправленного в отставку Дана Петреску. За шесть туров до конца чемпионата бело-голубые занимали четвёртое место: отставали на три очка от ЦСКА, на семь – от «Зенита» и на восемь – от «Локомотива». За зону Лиги чемпионов было уже не побороться, но требовалось хотя бы не упустить путёвку в Лигу Европы.

«Динамо» билось за своё место в топ-4, а тем временем в лидеры вышел «Зенит», который стал побеждать одного соперника за другим после замены Лучано Спаллетти на Андре Виллаш-Боаша. В предпоследнем туре команда Черчесова приехала в Санкт-Петербург. Если бы «Зенит» обыграл на финише «Динамо» и «Кубань», то стал бы чемпионом вне зависимости от результатов матчей конкурентов.

Однако Черчесов со своей командой и вместе с ними фанат «Зенита» по прозвищу Гулливер лишили Санкт-Петербург праздника. «Динамо» пропустило уже на шестой минуте от Мигела Данни, но потом неожиданно для всех раскатало лидера. К середине второго тайма москвичи выигрывали со счётом 4:1 после голов Артура Юсупова, Леандро Фернандеса, Кристиана Нобоа и Кевина Кураньи. «Зенит» попробовал устроить камбэк – на 84-й минуте Александр Кержаков отыграл один мяч. Вот только вскоре футболисты устроили стычку, и на поле с трибун «Петровского» высыпали заведённые поражением и накалившейся атмосферой фанаты. Гулливеру подвернулся под руку Владимир Гранат – «болельщик» ударил защитника «Динамо» по лицу. В этой ситуации судья Сергей Иванов досрочно завершил матч и увёл команды в раздевалки. «Зениту» в итоге присудили поражение со счётом 0:3, а чемпионом стал обогнавший его ЦСКА. Уголовное дело в отношении фаната было прекращено «по примирению сторон» – Гранат, получивший сотрясение мозга, не стал добиваться максимального наказания для хулигана.

Гулливер ударил Владимира Граната Фото: РИА Новости

Как Черчесов пошумел с «Динамо» в Европе

«Динамо» финишировало четвёртым и получило место в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Это означало, что для участия в групповом этапе, надо было пройти двух соперников. Через два с половиной месяца, ещё до начала сезона-2014/2015 РПЛ, команда Черчесова стартовала в еврокубках. Отбор бело-голубым давался непросто. Сначала «Динамо» с большим трудом победило израильский «Хапоэль Ирони» (1:1 дома и 2:1 в гостях), а в раунде плей-офф – кипрскую «Омонию» (2:2 на своём поле и 2:1 на выезде), забив решающий гол в ответной встрече на 90+3-й минуте.

Зато как преобразилась команда Черчесова в группе! Динамовцы попали в квартет с нидерландским ПСВ, португальским «Эшторилом» и греческим «Панатинаикосом». Два из трёх соперников – с именем в Европе. Тем не менее москвичи выдали историческое выступление на групповом этапе, победив во всех шести матчах. «Панатинаикос» дважды обыграли со счётом 2:1, а ПСВ – 1:0. С «Эшторилом» получился микст этих результатов – 2:1 в гостях и 1:0 дома. Зимой 2015-го уже в 1/16 финала команда Черчесова выбросила на обочину «Андерлехт»: из Брюсселя увезла нулевую ничью, а в Химках, пропустив первой, дожала бельгийцев – 3:1. Даже несмотря на незабитый Александром Кокориным пенальти.

Красивый евросезон испортил один матч – в Неаполе. В 1/8 финала «Динамо» попало на «Наполи» и в первой игре получило на выезде 1:3. Хотя уже на второй минуте Кураньи вывел москвичей вперёд. Всё сломали короткий провальный отрезок перед перерывом (два пропущенных гола за шесть минут) и удаление на 46-й минуте молодого неопытного Романа Зобнина. В ответной встрече «Наполи» удержал нулевую ничью – и бело-голубые вылетели.

Как Черчесов раскрутил карьеру Зобнина

Удаление Зобнина в Неаполе стало роковым для «Динамо» в Лиге Европы, тем не менее в целом в том сезоне полузащитник сделал себе имя под руководством Черчесова. Роман дебютировал в РПЛ ещё в 2013-м при Петреску, однако по-настоящему раскрылся у его сменщика. Во второй половине сезона-2014/2015 Зобнин начал стабильно играть и всего провёл 15 матчей в РПЛ, в которых набрал 1+1. Кто бы мог тогда предположить, что Черчесов готовит будущего чемпиона для «Спартака»! Год спустя – после вылета «Динамо» из элиты – красно-белые выкупили своего сегодняшнего капитана за € 3 млн.

Между тем при Черчесове дебютировали в РПЛ ещё несколько молодых динамовцев. 19-летний защитник Егор Данилкин и три полузащитника – 18-летний Максим Кузьмин, а также 20-летние Анатолий Катрич и Александр Ташаев. Из этого квартета в элите выступает сейчас только игрок «Акрона» Кузьмин. А особенно обидно за Ташаева. У Александра были прекрасный сезон-2017/2018, когда он едва не попал в заявку сборной Черчесова на ЧМ-2018, и трансфер в «Спартак», а потом – как отрезало. Хавбек резко сдулся и быстро закончил.

Как Черчесов нашёл для «Динамо» одного из самых ярких легионеров в истории клуба

Естественно, Черчесов «выезжал» не только на молодых. За его «Динамо» играли и классные российские игроки, и сильные легионеры. Некоторые появились в московском клубе при самом Черчесове – защитники Томаш Губочан, Александер Бюттнер, Станислав Манолев, полузащитники Вильям Ванкёр и, конечно же, Матьё Вальбуэна. Французский «художник» – лучший ассистент бело-голубых в чемпионате сезона-2014/2015 и самый результативный игрок (4+10 в 25 матчах) наряду с Кевином Кураньи.

Черчесов признавался, что Вальбуэна – самый талантливый футболист в его тренерской карьере. Он следил за французом в течение нескольких лет. Матьё, по словам Станислава Саламовича, заставил его по-другому взглянуть на работу. По данным Transfermarkt, «Динамо» выкупило Вальбуэна у «Марселя» за € 7 млн при объективной рыночной стоимости в € 14 млн, хотя изначально провансальцы требовали за атакующего полузащитника в три раза больше. Сам Матьё в апреле 2025 года вспоминал свою работу с Черчесовым в интервью для сайта «Спорт День за Днём»:

«В первую очередь Черчесов – это могучий менталитет победителя. В то же время в нём развиты и хорошие человеческие качества. Мне он казался кем-то вроде отца. Могу сказать, что горжусь тем, что работал с ним в одной команде. И, кстати, мы до сих пор в хорошем контакте с Черчесовым».

Жаль, что Вальбуэна задержался в чемпионате России только на сезон. Летом 2015-го его продали в «Лион» за € 6 млн. Ещё некоторое время полузащитник вызывался в сборную Франции, за которую перед трансфером в «Динамо» сыграл на ЧМ-2014. И он, представьте, до сих пор «пылит» – в 41 год! Подтягивает в фарм-клубе греческого «Олимпиакоса» молодёжь.

Матьё Вальбуэна и Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как Черчесов и Божович выдали невероятный матч с 10 голами

В первом же туре сезона-2014/2015 «Динамо» Черчесова на пару с «Ростовом» Миодрага Божовича выдало один из самых ярких матчей в истории российского футбола. Две команды забили совместными усилиями 10 голов! Бело-голубые стартовали с разгромной победы – 7:3.

Первый тайм получился более-менее равным, по крайней мере, «Ростов» цеплялся за результат. Кураньи вывел хозяев вперёд на 15-й минуте с пенальти, Кристофер Самба на исходе получаса забил второй мяч. Дмитрий Полоз своим голом вернул ростовчан в игру, однако спустя пару минут Балаж Джуджак сделал счёт 3:1. Тем не менее ещё через три минуты Полоз оформил дубль. Но перед перерывом «Динамо» вновь получило право на 11-метровый – его реализовал Кокорин.

В начале второго тайма дубль сделал уже Кокорин, а после часа матча команда Черчесова добавила ещё два гола. В течение пяти минут ворота бедолаги Стипе Плетикосы поразили тот же Кокорин, зашедший на хет-трик, и Кураньи. «Ростову» чуть-чуть скрасил позорное поражение точный удар Александра Гацкана в концовке. Забей участники этой поразительной игры ещё один мяч, повторили бы российский рекорд. По 11 голов было в матчах «Асмарал» – «Зенит» (8:3) в 1992 году и «Сочи» – «Ростов» (10:1), который состоялся уже после этой встречи, в июне 2020-го.

«Это поражение – самое крупное в моей карьере, – признавался Божович. – «Динамо» хорошо действует через фланги, в матче с «Хапоэлем» Бюттнер и Джуджак были великолепны, мы и готовились, думая, что больше всего проблем будет справа, однако получилось наоборот. Готовились и к хорошим динамовским стандартам, но нам забили и с них. В общем, «Динамо» отыгралось на нас за все нереализованные моменты в матче с израильтянами. К тому же два пенальти, назначенных сегодня, на мой взгляд, слишком много».

Как Черчесов проиграл все матчи «Спартаку» во главе «Динамо»

Случались у Черчесова в «Динамо» и истории, о которых ему вспоминать неприятно. Например, три поражения в трёх матчах со «Спартаком». Нетрудно догадаться, насколько принципиальными были для тренера встречи с его бывшей командой, но каждая завершалась глубоким разочарованием.

Первая состоялась ещё в 30-м туре сезона-2013/2014. «Динамо» заканчивало сезон в топ-4, а «Спартак» боролся с «Краснодаром» за пятое место и путёвку в Лигу Европы. Отставал от бело-голубых на пять очков, а от «быков» – всего на два. К 55-й минуте команда Черчесова выигрывала со счётом 2:0 после голов Георге Флореску и Алексея Ионова, но рано расслабилось и подарило «Спартаку» возможность оформить суперкамбэк. Красно-белые отыгрались благодаря мячам Хосе Хурадо и Сергея Паршивлюка, а на 90+8-й минуте победный пенальти реализовал Дмитрий Комбаров.

В следующем чемпионате «Динамо» Черчесова и «Спартак» с новым тренером Муратом Якином пересеклись уже во 2-м туре. У этого дерби сценарий оказался похожим. Бело-голубые забили быстрый гол – его автором на третьей минуте стал Кокорин. Но потом разрывал Артём Дзюба. Через четверть часа будущий герой сборной Черчесова на ЧМ-2018 сравнял счёт, а в начале второго тайма положил решающий мяч. Это была первая неудача «Динамо» в том сезоне после разгрома «Ростова» и прохода в следующую стадию в квалификации Лиги Европы.

В марте 2015-го Черчесову испортило настроение ещё одно дерби со «Спартаком». Оно состоялась спустя три дня после поражения в Неаполе и перед ответным матчем с «Наполи» в Химках. В общем, совсем не вовремя для «Динамо». На исходе часа игры защитник Дуглас забил в свои ворота, и его автогол решил исход противостояния. «Спартак» сократил отставание от бело-голубые до трёх очков – команда Черчесова находилась в топ-3 и в результате отпустила вперёд шедший вторым ЦСКА.

Станислав Черчесов и Игорь Денисов Фото: РИА Новости

Как Черчесов предложил Денисову «разобраться в душе»

Как ни крути, а самый запоминающийся хайлайт из периода работы Черчесова в «Динамо» – конфликт с Денисовым. Столкновение двух сильных характеров привело к тому, что в раздевалке московской команды случился взрыв. Это была мощнейшая информационная бомба для СМИ!

В апреле 2015-го после игры 21-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2) бело-голубые сообщили, что Денисов выставлен на трансфер «за вмешательство в работу главного тренера». Сразу появились две версии. По одной из них, полузащитник наехал на Черчесова из-за того, что тот не включил в заявку на прошедший ранее матч с «Зенитом» Артура Юсупова, который вёл переговоры с петербургским клубом. По другой — Денисов неадекватно отреагировал на решение тренера поставить в основу защитника Бориса Ротенберга – сына президента клуба Бориса Ротенберга-старшего. Потом эта история стала обрастать новыми подробностями и мифами. Черчесов тогда коротко прокомментировал конфликт, раскрыв кое-какие детали: у Денисова была «пара выходок», игрок не пожал ему руку и сказал, что «не считает его ни за тренера, ни за человека».

Игорь вернулся в команду уже после ухода Черчесова из «Динамо». Спустя годы Денисов рассказал в интервью для Sports.ru свою версию случившегося:

«В раздевалке это видели все, абсолютно все русские игроки – они сейчас почему-то не рассказывают этого, но все знают, что это правда. Я говорю: «Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?» Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать всё что угодно. Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: «Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ – я тебе там шею сломаю». Рядом со мной сидит Юсуп: «Вы как разговариваете?» Черчесов – ему: «Иди на *** отсюда! Ты вообще говно и стал футболистом, только когда я сюда пришёл». Моя реакция: «Саламыч, у меня четверо детей. Я вам больше руки не подам, вы со мной не имеете права так разговаривать». Подраться мне не проблема, но представьте – подраться с тренером в душе! Он орал ещё минут 10, я собрал сумки и уехал».

«Динамо» завершило сезон-2014/2015 четырёхматчевой безвыигрышной серией в РПЛ и, как и годом ранее, финишировало на четвёртом месте. Черчесов снова вывел бело-голубых в еврокубки, однако УЕФА отстранил московский клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. В июле 2015-го после смены руководства Станислав Саламович покинул команду – контракт с ним расторгли.