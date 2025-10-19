«Интер» снова первый в Италии! Всё решил один провал в обороне «Ромы»

К 7-му туру «Рома» подошла на первой строчке, что весьма неожиданно. Всё-таки футболисты ещё привыкают к новому тренеру, а сам Гасперини перед матчем просил не переоценивать его команду. Говорил, что «Интер» её превосходит. Так и вышло.

«Рома» не успела толком выйти на поле своего домашнего стадиона, как пропустила. Хозяева ошиблись, делая искусственный офсайд — задержался Зеки Челик. В результате Анж-Йоан Бонни вышел один на один с вратарём с пугающим отрывом от защитников и точно пробил по воротам. Тут нужно отметить Николо Бареллу, который сделал отличную передачу в темп.

Голевая атака «Интера» Фото: Кадр из трансляции

После этого «Интер» сел к своим воротам и следовал философскому принципу «кто познал мир, тот не торопится». «Рома» больше владела мячом и вообще смотрелась солиднее на первых двух третях поля, однако это ничего не давало хозяевам. У них в первом тайме не было ни ударов в створ, ни даже просто опасных моментов. До перерыва ближе всего к голу был Генрих Мхитарян, который из хорошей позиции пробил выше ворот.

Во втором тайме пошла принципиально другая игра. У «Ромы» получилась целая серия классных моментов. Сначала Пауло Дибала, который вышел на позиции нападающего, вывалился один на один с вратарём, но Ян Зоммер спас команду. Через минуту уже Марио Эрмосо бил головой с нескольких метров после углового. Следом завершал атаку Челик, но чуть-чуть не попал в ближний угол. Вышедший на замену Артём Довбик обязан был забивать головой, но тоже самую малость не попал по воротам. Затем уже Матиас Соуле упустил опасный момент — он (как и все предыдущие игроки «Ромы») бил из штрафной площади. Эти пять моментов уложились в 10 минут.

Пауло Дибала Фото: AS Roma via Getty Images

Похоже, «Интер» понимал, что игра складывается не в его пользу и нужно что-то менять. Гости постарались отодвинуть игру от своих ворот. Красивый удар получился у Бареллы, однако похоронить интригу вторым голом у команды Кристиана Киву не получалось. Зато удалось навязать борьбу в центре поля. Ближе к концу матча стало много фолов — жёлтые карточки шли в обе стороны.

Отдельно — о Мхитаряне. Он в 36 лет отыграл весь матч и стал лидером по пробегу (10,9 км), учитывая игроков обеих команд. А в концовке казалось, что Генрих бил уже наверняка примерно с 11 метров, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги. Впрочем, и так хватило для победы.

«Интер» сравнялся по очкам с «Ромой» и «Наполи». По итогам тура больше может набрать только «Милан», который возглавит таблицу, если выиграет дома у «Фиорентины» в воскресенье вечером. А до тех пор за счёт дополнительных показателей «Интер» – на первом месте.