Жерсон вернулся! А «Зенит» разгромил «Сочи» с двумя пенальти

«Сочи» приходит в себя при Игоре Осинькине и оттолкнулся от дна таблицы МИР РПЛ, добыв первую победу в предыдущем туре. Второй придётся ещё подождать, потому что «Зенит» не оставил сочинцам шансов в первом матче воскресной программы. А главным событием стало возвращение Жерсона.

Забавный факт — в основе «Зенита» оказалось больше экс-игроков «Сочи», чем в составе «Сочи» бывших футболистов «Зенита»: Денис Адамов и Кассьерра против Сергея Волкова. Южане могли заполучить здесь перевес за счёт Дмитрия Васильева и Александра Коваленко. Но и у петербуржцев в запасе остались Ванья Дркушич с Андреем Мостовым.

Было понятно, кто заберёт инициативу. Сочинцы вышли оборонять нули, вообще не помышляя о контригре и владея мячом всего 20% к 13-й минуте. Почему за ориентир взят именно такой отрезок? Просто именно он отделял от первого гола.

Страхиня Эракович в расположении сборной Сербии получил травму, и подменивший его Нуралы Алип не зря пришёл на стандарт. Сочинцы отбились от подачи Педро, тем не менее Максим Глушенков выиграл подбор, а Вендел мощно пробил с линии штрафной. Юрий Дюпин отразил мяч прямо в казахстанского джокера. Тот ещё и отпраздновал в стиле Аршавина, приложив указательный палец к губам. Чтит традиции.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В такой ситуации «Сочи» мог бы помочь яркий индивидуальный перформанс. И он случился, только не совсем тот. Дюпин с Александром Солдатенковым разыграли от ворот. Защитник внезапно замешкался и отдал неудобную обратную передачу, а Матео Кассьерра был тут как тут и воспользовался отскоком, результативно покатив на Вендела. Правда, VAR гол аннулировал: судьи разглядели, что колумбиец раньше времени заступил в штрафную.

В 11-м туре «Зенит» приезжал в гости к «Акрону» и тоже быстро забил, однако затем упустил нити игры. Команда научилась на ошибках и теперь продолжила давить. Впрочем, тут многое зависит и от соперника. Тольяттинцы сопротивлялись с бо́льшим усердием. Глушенков, например, красиво обыгрался с Педро и выскочил один на один с Дюпиным. Вратарь вышел из неё победителем, умело сократив дистанцию. Максим и в обороне здорово отработал, прервав пас Франсуа Камано на Антона Зиньковского.

Без негатива всё равно для экс-чемпионов не обошлось: Кассьерра под конец первого тайма повредил икроножную мышцу, и его экстренно заменил Лусиано Гонду. Минус один экс-сочинец. Желаем ему здоровья!

Первая половина стала для южан статистическим кошмаром: 0:5 по ударам (0:3 — в створ), 30% владения, 0:3 по угловым, 1:14 — по касаниям в чужой штрафной. Зато по фолам — 11:4. Хоть где-то наработали на перевес.

После перерыва уже у «Сочи» оказалось больше бывших зенитовцев, чем у «Зенита» — сочинцев. Просто Васильев заменил Максима Мухина. На 50-й минуте южане впервые могли потревожить Дениса Адамова, да Густаво Мантуан заблокировал выстрел Зиньковского.

Команда задвигалась гораздо живее. Но всё равно быстро устроилась на 0:2. Волков неосознанно помог клубу, которому принадлежит, и рукой прервал «закидушку» уже привычно курсирующего по левому флангу Луиса Энрике. Пожалуй, самое полезное действие правого защитника для «Зенита». Мантуан с пенальти не промахнулся. Дюпин до мяча дотянулся и всё равно не спас.

«Зенит» был ближе к третьему голу, чем «Сочи» — к первому. Всё тот же Глушенков выводил на ворота Гонду, и тот проверил в ближнем углу Дюпина. А Вильмар Барриос попал в руку Марсело. Новый 11-метровый реализовал Андрей Мостовой. Такой вот необычный разгром с двумя «точками».

Уже упомянутые Мостовой, Дркушич и Коваленко всё-таки появились на поле. Но главное — это сделал Жерсон. Впервые с 23 августа. Да, всего на несколько минут. Зато зрители вспомнили, как он выглядит. Бразилец успел отметиться скидкой под удар Александру Соболеву, который тоже вышел в концовке.

Петербуржцы вновь вплотную подобрались к лидирующей тройке. Дальше, вполне вероятно, их ждёт ключевой отрезок сезона — на «Газпром Арену» пожалуют московские «Динамо» и «Локомотив». «Сочи» же остался последним — чуда не случилось.