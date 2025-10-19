Гогниев снова против судей! Сначала увёл команду, а дальше вратарь отвернулся от пенальти

Этот сезон уже точно можно назвать полноценной войной Спартака Гогниева против судей. В прошлом году «Алания» покинула Первую лигу и сейчас сражается за то, чтобы остаться в дивизионе «Золото» Второй лиги. У команды большие проблемы с финансами, однако даже в таких условиях Гогниев продолжает биться за выживание. Перед 13-м туром владикавказцы всего на три очка отставали от спасительной шестой строчки.

При этом «Алания» постоянно сталкивается с неоднозначным судейством. К примеру, в домашнем матче с «Тюменью» (1:2) у Гогниева настолько не выдержали нервы, что он просто обматерил судей. За что получил бан на четыре игры (плюсом к дисквалификации за удаление).

Вот как это было: КДК РФС дисквалифицировал Спартака Гогниева на четыре матча

На прошлой неделе его команда взяла у «Тюмени» реванш – победила на «Геологе» 2:0, а Гогниев масштабно прокомментировал тему с судьями.

Спартак Гогниев главный тренер «Алании» «А смысл кричать? Всем всё видно. Мы будем заниматься футболом. Люди оценивают меня по видюшкам, что я немного неуравновешенный. Мы все в здравом уме. Просто хотим видеть чистоту в футболе. Сегодня команды играли очень хорошо. Болельщик это видел и похлопал нам после игры, отметил именно футбол. Для меня как для тренера это показатель моей команды. Когда гости выигрывают, зрители обычно ругаются, но здесь эстетически болельщик понимает, что мы по игре победили. Мне очень приятно и хочется поблагодарить людей, что они так искренне болеют. Футбол сплачивает. Он не для того, чтобы тренеры орали на судей. Какая-то несправедливость иногда бывает, и ты на это тратишь время, здоровье. Я сказал, что больше этого делать не буду, и выдерживаю эту позицию».

Впрочем, через неделю полыхнуло с новой силой.

«Алания» ушла с поля в знак протеста против назначения пенальти

В матче с «Велесом» главный арбитр Артём Харин назначил спорный 11-метровый в ворота владикавказцев. Даже комментатор Шамиль Гаджиев открыто выразил недоумение по поводу решения судьи. Гогниев же просто увёл своих футболистов с поля.

Правда, через пять минут игроки вернулись. «Велес» всё-таки пробил пенальти – его реализовал Захар Тарасенко. Вратарь «Алании» Давид Бязров демонстративно встал в угол, не реагируя на удар.

Пенальти в матче «Алания» – «Велес» Фото: Кадры из трансляции

В концовке тайма хозяева схлопотали ещё и красную карточку – её получил защитник Антон Амиралиев. Команда Гогниева в итоге проиграла со счётом 0:4. Очевидно, нас ждёт очередная убойная пресс-конференция с участием Спартака Артуровича.