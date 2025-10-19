Топ-матчи понедельника: «Динамо» – «Локо» в КХЛ, финал ЧМ по футболу U20 и Единая лига

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 20 октября в Матч-центре
- 🏒 2:00: «Юта Мамонт» – «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
- ⚽️ 2:00: Аргентина U20 – Марокко U20, чемпионат мира, финал
- ⚽️ 18:00: «Чайка» – «Урал», Первая лига, 15-й тур
- 🏒 19:00: «Динамо» Москва – «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
- ⚽️ 19:30: «Факел» – «Ротор», Первая лига, 15-й тур
- 🏒 19:30: ЦСКА – «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏀 19:30: «Зенит» – «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги
- 🎾 21:15*: Карен Хачанов (Россия, 5) – Таллон Грикспор (Нидерланды), Вена, первый круг
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏒 2:00: «Юта Мамонт» – «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: продлит ли «Юта» победную серию?
«Мамонты» начали сезон не лучшим образом, но в домашних матчах пока не допустили ни одной осечки. «Бостон», напротив, стартовал лучше всех в лиге – с трёх побед, однако затем оступился те же три раза. «Юта» находится на подъёме и снова будет играть дома – всё указывает на то, что и сейчас «Мамонт» окажутся сильнее.
⚽️ 2:00: Аргентина U20 – Марокко U20, чемпионат мира, финал
Интрига: кто станет чемпионом мира?
Сборные Аргентины и Марокко добрались до решающего матча. Перед стартом молодёжного ЧМ было трудно представить такой финал. Но теперь команды разыграют золото между собой. Аргентина — рекордсмен по количеству побед (6) на молодёжных чемпионатах мира, а марокканцы впервые в истории добрались до медалей. Теперь африканцы могут стать второй командой со своего континента (после Ганы) с золотом ЧМ.
⚽️ 18:00: «Чайка» – «Урал», Первая лига, 15-й тур
Интрига: «Урал» идёт за местом в топ-2!
«Урал» в последних трёх турах Первой лиги набрал всего одно очко. Екатеринбуржцы опустились на четвёртое место, хотя по потерянным очкам до сих пор идут вторыми. И победа в следующей встрече с «Чайкой» приблизит их возвращение в зону прямого выхода в РПЛ. Других целей у «Урала» в нынешнем сезоне нет.
🏒 19:00: «Динамо» Москва – «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сможет ли «Динамо» продлить удачный отрезок?
Бело-голубые после не лучшего старта находят свою игру – команда Алексея Кудашова одержала пять побед в последних шести матчах. Встреча с лидером Западной конференции станет очередной серьёзной проверкой. Но у железнодорожников ещё не так давно были определённые сбои в игре.
⚽️ 19:30: «Факел» – «Ротор», Первая лига, 15-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «Факел» закрепится на первом месте?
«Факел» занимает первое место в Первой лиге, опережая костромской «Спартак» на одно очко (при матче в запасе). Воронежцы в случае победы во встрече с «Ротором» закрепятся в статусе лидера. Впрочем, волгоградцы идут третьими — не самый простой соперник. Очень интригующий и любопытный матч двух претендентов на выход в РПЛ.
🏒 19:30: ЦСКА – «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: отомстит ли ЦСКА за вылет из плей-офф?
Последний официальный матч между этими командами состоялся как раз в Москве в апреле – тогда банда Дмитрия Квартальнова приехала в столицу России, чтобы выбить армейцев из борьбы за Кубок Гагарина. У ЦСКА теперь новый тренер, но дела пока что идут не лучшим образом – получится ли дать отпор «зубрам» на этот раз?
🏀 19:30: «Зенит» – «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги
Интрига: кто проиграет третий матч в сезоне?
Да, вы не ослышались и «Зенит», и «Уралмаш» потерпели по два поражения на отрезке из четырёх игр в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Правда, соперники у сине-бело-голубых были куда внушительнее (УНИКС и ЦСКА). Свои последние матчи команды из Питера и Екатеринбурга провели очень уверенно. Кому достанется победа?
🎾 21:15*: Карен Хачанов (Россия, 5) – Таллон Грикспор (Нидерланды), Вена, первый круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: прервёт ли Хачанов серию поражений?
С того момента, как Карен Хачанов проиграл во втором круге US Open поляку Камилю Майхшаку, россиянин не может победить – уже в четырёх матчах кряду. Затем он сошёл на старте турниров в Пекине, Шанхае и Алма-Ате. Теперь на «пятисотнике» в Вене Карен сразится с нидерландцем Таллоном Грикспором. Теннисисты ранее играли лишь раз — в Роттердаме в 2019 году сильнее оказался Таллон. Победитель нового противостояния далее сразится с победителем матча Лучано Дардери — Брэндон Накашима.