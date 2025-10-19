Начинаем неделю со спорта: Сергачёв против Задорова в НХЛ, игры «Урала» и «Факела» в Первой лиге, а также «Зенит» – «Уралмаш» в баскетболе!

Топ-матчи понедельника: «Динамо» – «Локо» в КХЛ, финал ЧМ по футболу U20 и Единая лига

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Юта Мамонт» – «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлит ли «Юта» победную серию?

«Мамонты» начали сезон не лучшим образом, но в домашних матчах пока не допустили ни одной осечки. «Бостон», напротив, стартовал лучше всех в лиге – с трёх побед, однако затем оступился те же три раза. «Юта» находится на подъёме и снова будет играть дома – всё указывает на то, что и сейчас «Мамонт» окажутся сильнее.

⚽️ 2:00: Аргентина U20 – Марокко U20, чемпионат мира, финал

Интрига: кто станет чемпионом мира?

Сборные Аргентины и Марокко добрались до решающего матча. Перед стартом молодёжного ЧМ было трудно представить такой финал. Но теперь команды разыграют золото между собой. Аргентина — рекордсмен по количеству побед (6) на молодёжных чемпионатах мира, а марокканцы впервые в истории добрались до медалей. Теперь африканцы могут стать второй командой со своего континента (после Ганы) с золотом ЧМ.

Франция осталась даже без бронзы! Молодёжная сборная Колумбии обыграла Францию в матче за третье место МЧМ-2025

⚽️ 18:00: «Чайка» – «Урал», Первая лига, 15-й тур

Интрига: «Урал» идёт за местом в топ-2!

«Урал» в последних трёх турах Первой лиги набрал всего одно очко. Екатеринбуржцы опустились на четвёртое место, хотя по потерянным очкам до сих пор идут вторыми. И победа в следующей встрече с «Чайкой» приблизит их возвращение в зону прямого выхода в РПЛ. Других целей у «Урала» в нынешнем сезоне нет.

Кержакова ждут в Екатеринбурге? Президент «Урала» прокомментировал информацию о возможном назначении Кержакова в клуб

🏒 19:00: «Динамо» Москва – «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Динамо» продлить удачный отрезок?

Бело-голубые после не лучшего старта находят свою игру – команда Алексея Кудашова одержала пять побед в последних шести матчах. Встреча с лидером Западной конференции станет очередной серьёзной проверкой. Но у железнодорожников ещё не так давно были определённые сбои в игре.

«Динамо» ещё какое-то время проведёт без нападающего: Эксклюзив Московское «Динамо» продлило срок пребывания Мамина в списке травмированных

⚽️ 19:30: «Факел» – «Ротор», Первая лига, 15-й тур

Интрига: «Факел» закрепится на первом месте?

«Факел» занимает первое место в Первой лиге, опережая костромской «Спартак» на одно очко (при матче в запасе). Воронежцы в случае победы во встрече с «Ротором» закрепятся в статусе лидера. Впрочем, волгоградцы идут третьими — не самый простой соперник. Очень интригующий и любопытный матч двух претендентов на выход в РПЛ.

«Факел» здорово выступает и в Кубке России: «Факел» с минимальным счётом обыграл «Урал» в матче Кубка России

🏒 19:30: ЦСКА – «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: отомстит ли ЦСКА за вылет из плей-офф?

Последний официальный матч между этими командами состоялся как раз в Москве в апреле – тогда банда Дмитрия Квартальнова приехала в столицу России, чтобы выбить армейцев из борьбы за Кубок Гагарина. У ЦСКА теперь новый тренер, но дела пока что идут не лучшим образом – получится ли дать отпор «зубрам» на этот раз?

Почему у ЦСКА не играет лидер-легионер? Эксклюзив В ЦСКА объяснили отсутствие Даниэля Спронга в последних матчах команды

🏀 19:30: «Зенит» – «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: кто проиграет третий матч в сезоне?

Да, вы не ослышались и «Зенит», и «Уралмаш» потерпели по два поражения на отрезке из четырёх игр в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Правда, соперники у сине-бело-голубых были куда внушительнее (УНИКС и ЦСКА). Свои последние матчи команды из Питера и Екатеринбурга провели очень уверенно. Кому достанется победа?

🎾 21:15*: Карен Хачанов (Россия, 5) – Таллон Грикспор (Нидерланды), Вена, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Хачанов серию поражений?

С того момента, как Карен Хачанов проиграл во втором круге US Open поляку Камилю Майхшаку, россиянин не может победить – уже в четырёх матчах кряду. Затем он сошёл на старте турниров в Пекине, Шанхае и Алма-Ате. Теперь на «пятисотнике» в Вене Карен сразится с нидерландцем Таллоном Грикспором. Теннисисты ранее играли лишь раз — в Роттердаме в 2019 году сильнее оказался Таллон. Победитель нового противостояния далее сразится с победителем матча Лучано Дардери — Брэндон Накашима.