«Балтика» оторвалась от «Спартака» и догнала «Зенит». Шикарно раскатали «Рубин»! Видео

«Балтика» приехала в гости к «Рубину» на матч 12-го тура МИР РПЛ и одержала убедительную победу. Команда Андрея Талалаева продолжает кошмарить соперников.

Казанцы понесли серьёзную кадровую потерю — защитник Игор Вуячич не попал в состав из-за травмы. Вместо игровой формы и капитанской повязки – тёплая куртка и место на трибуне. Главный тренер калининградцев перед игрой в привычной ершистой манере заявил, что «даже тётя Раиса знает, что в составе «Рубина» надо держать Мирлинда Даку». Кто такая тётя Раиса, Андрей Викторович не уточнил. Но флеш-интервью тренера «Балтики» — отдельный вид искусства.

Гости начали матч в очень агрессивном ключе. Пока калининградцы наседали на ворота хозяев, те просто смотрели футбол. На седьмой минуте лучший бомбардир «Балтики» оформил седьмой гол в РПЛ — Брайан Хиль результативно открылся под прострел Тентона Йенне. Мяч после удара нападающего гостей пролетел между ног у Алексея Грицаенко и влетел в ближний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Думаете, гости расслабились после этого? Ни в коем случае! Через четыре минуты вратарь «Рубина» Евгений Ставер остановил удар Мингияна Бевеева, а потом справился с добиванием Кевина Андраде в упор. Пока хозяева раз за разом ошибались на своей половине поля, «Балтика» создавала моменты у чужих ворот.

19-я минута — казанцы устроились на 0:2. На этот раз Максим Петров классно ушёл от Ильи Рожкова и попал точно в дальний угол. Идеальное развитие событий для калининградцев. Даку незаметен, удушающий прессинг работает, мячи влетают в ворота соперника. А Талалаев постоянно подстёгивал своих футболистов, требуя играть ещё жёстче и плотнее.

«Рубин» проспал бо́льшую часть первой половины встречи. «Балтика» могла забивать до перерыва ещё, однако Максим Петров каким-то чудом не попал в створ. После этого Владислав Саусь зарядил чуть выше перекладины. Рашид Рахимов орал на своих игроков, которые предоставили сопернику прекрасную возможность сделать счёт разгромным. Впрочем, и у казанцев был свой шанс в концовке тайма — помог стандарт. Даку бил головой, но Максим Бориско оставил албанца без очередного гола.

На первых минутах второй половины игры вратарь «Балтики» снова остановил удар Даку. На этот раз форвард бил с 11-метровой отметки. Мирлинд удрал от защитников, и Андраде остановил албанца только ценой фола. Арбитр Иван Сараев указал на «точку», однако Даку не реализовал пенальти.

После перерыва игра в целом была равной, но «Балтика» решила все вопросы ещё в первой половине. В одном из эпизодов мяч прошёл под ногой у Ставера после передачи Олега Иванова. Вратарю «Рубина» повезло, что этот «привоз» не привёл к голу. Евгений сам же в последний момент вынес мяч с линии.

Впрочем, калининградцы всё-таки сделали счёт неприличным для хозяев. Вернувшийся из сборной России Мингиян Бевеев идеально завершил атаку — положил в дальний угол.

«Балтика» снова отыграла «на ноль» (в седьмой раз в чемпионате!), оторвалась в таблице от «Спартака» и догнала по очкам «Зенит». Как же хороша команда Талалаева! А «Рубин» ждёт серьёзная работа над ошибками после такого матча.