Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Рубин — Балтика — 0:3, обзор матча 12-го тура РПЛ, видео голов, Хиль, Петров, Бевеев, Даку 19 октября 2025

«Балтика» оторвалась от «Спартака» и догнала «Зенит». Шикарно раскатали «Рубин»! Видео
Кирилл Закатченко
«Рубин» — «Балтика» — 0:3
Аудио-версия:
Даку не реализовал пенальти, и калининградцы снова отыграли «на ноль».

«Балтика» приехала в гости к «Рубину» на матч 12-го тура МИР РПЛ и одержала убедительную победу. Команда Андрея Талалаева продолжает кошмарить соперников.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 7'     0:2 Петров – 19'     0:3 Бевеев – 80'    

Казанцы понесли серьёзную кадровую потерю — защитник Игор Вуячич не попал в состав из-за травмы. Вместо игровой формы и капитанской повязки – тёплая куртка и место на трибуне. Главный тренер калининградцев перед игрой в привычной ершистой манере заявил, что «даже тётя Раиса знает, что в составе «Рубина» надо держать Мирлинда Даку». Кто такая тётя Раиса, Андрей Викторович не уточнил. Но флеш-интервью тренера «Балтики» — отдельный вид искусства.

Гости начали матч в очень агрессивном ключе. Пока калининградцы наседали на ворота хозяев, те просто смотрели футбол. На седьмой минуте лучший бомбардир «Балтики» оформил седьмой гол в РПЛ — Брайан Хиль результативно открылся под прострел Тентона Йенне. Мяч после удара нападающего гостей пролетел между ног у Алексея Грицаенко и влетел в ближний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Думаете, гости расслабились после этого? Ни в коем случае! Через четыре минуты вратарь «Рубина» Евгений Ставер остановил удар Мингияна Бевеева, а потом справился с добиванием Кевина Андраде в упор. Пока хозяева раз за разом ошибались на своей половине поля, «Балтика» создавала моменты у чужих ворот.

19-я минута — казанцы устроились на 0:2. На этот раз Максим Петров классно ушёл от Ильи Рожкова и попал точно в дальний угол. Идеальное развитие событий для калининградцев. Даку незаметен, удушающий прессинг работает, мячи влетают в ворота соперника. А Талалаев постоянно подстёгивал своих футболистов, требуя играть ещё жёстче и плотнее.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Рубин» проспал бо́льшую часть первой половины встречи. «Балтика» могла забивать до перерыва ещё, однако Максим Петров каким-то чудом не попал в створ. После этого Владислав Саусь зарядил чуть выше перекладины. Рашид Рахимов орал на своих игроков, которые предоставили сопернику прекрасную возможность сделать счёт разгромным. Впрочем, и у казанцев был свой шанс в концовке тайма — помог стандарт. Даку бил головой, но Максим Бориско оставил албанца без очередного гола.

Мирлинд Даку Подробнее

На первых минутах второй половины игры вратарь «Балтики» снова остановил удар Даку. На этот раз форвард бил с 11-метровой отметки. Мирлинд удрал от защитников, и Андраде остановил албанца только ценой фола. Арбитр Иван Сараев указал на «точку», однако Даку не реализовал пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва игра в целом была равной, но «Балтика» решила все вопросы ещё в первой половине. В одном из эпизодов мяч прошёл под ногой у Ставера после передачи Олега Иванова. Вратарю «Рубина» повезло, что этот «привоз» не привёл к голу. Евгений сам же в последний момент вынес мяч с линии.

Впрочем, калининградцы всё-таки сделали счёт неприличным для хозяев. Вернувшийся из сборной России Мингиян Бевеев идеально завершил атаку — положил в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Балтика» снова отыграла «на ноль» (в седьмой раз в чемпионате!), оторвалась в таблице от «Спартака» и догнала по очкам «Зенит». Как же хороша команда Талалаева! А «Рубин» ждёт серьёзная работа над ошибками после такого матча.

«Балтика» отстаёт от первого места всего на три очка
Выиграй PS 5 в «Фанатский Экспресс»
