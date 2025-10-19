«Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр!

Последние годы «Ливерпуль» добивался лучших результатов, чем «Манчестер Юнайтед». Очевидно, какая из команд была успешнее, но в очных матчах мерсисайдцы стабильно теряли очки. А ещё появилась такая тенденция, что при Рубене Амориме «МЮ» играет лучше против топ-соперников, чем против остальных клубов. Вроде и на этот раз было понятно, кто фаворит на «Энфилде», но этот парадокс настораживал. И не зря.

Команды не успели толком выйти на поле, как «Ливерпуль» пропустил. Уже на 62-й секунде Диалло выдал ассист на Мбемо, который вошёл в штрафную и с близкой дистанции пробил Мамардашвили (было заранее известно, что Алисон не успеет восстановиться к этой встрече).

Перед сезоном много говорили, что на поле будет тяжело ужиться Мбемо и Диалло, который стал играть именно вингбэка. Только вот пока у них неплохо получается взаимодействовать. Ивуариец почти отдал ещё один ассист пару минут спустя, но Фернандеш промахнулся из убойной позиции.

Брайан Мбемо празднует гол Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

А что «Ливерпуль»? В первом тайме команда Арне Слота смотрелась примерно на равных с «МЮ» (что уже комплимент для гостей). Новички Вирц и Фримпонг остались на скамейке, но в основе вышел Исак. Нападающий снова выглядел оторванным от команды. Интересно, сколько ему потребуется времени, чтобы набрать форму. Это же касается и Салаха, который снова упускал моменты. Больше всего разочаровал его промах на 65-й минуте, когда египтянин без помех бил с угла вратарской. О проблемах Мохамеда на старте сезона мы писали отдельно.

А вот Гакпо выглядел хорошо, но ему натурально не везло. Вингер умудрился три раза попасть в правую штангу! В первом и третьем случаях это были целенаправленные удары, а во втором – навес, который из-за рикошета почти срезался в ворота. В истории АПЛ больше попаданий в стойки ворот было только у Дарвина Нуньеса (четыре за матч).

Гол Коди Гакпо Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

В целом за матч «Ливерпуль» создал явно больше опасных моментов и не заслуживал поражения. Так что ответный мяч хозяев на 78-й минуте выглядел вполне по игре. Затяжная атака завершилась голевая передача осталась за вышедшим на замену Кьезой, а отличился Гакпо. Причем нидерландец был близок к тому, чтобы снова угодить в штангу, но на этот раз всё-таки попал в цель.

Ничья казалась более справедливым результатом, но Магуайру так не казалось. Центральный защитник пришёл в чужую штрафную на стандарт и забил победный гол! Невероятная развязка, после которой можно действительно поверить в проклятие «Ливерпуля» именно с этим соперником.

Гарри Магуайр Фото: Carl Recine/Getty Images

В самом конце матча «Ливерпуль» прижал соперника к его воротам. Гакпо упустил шикарную возможность, чтобы сделать дубль – с нескольких метров головой пробил мимо. Судья добавил восемь минут, но хозяева так и не смогли додавить «МЮ». Ещё недавно «Ливерпуль» шёл на первом месте с отрывом в пять очков. Теперь же у команды четыре очка отставания от «Арсенала». Ну а «МЮ» впервые при Амориме одержал две победы подряд.