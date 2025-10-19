Карпин проиграл дуэль Черчесову. Но у «Динамо» появился долгожданный спаситель

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его предшественник Станислав Черчесов выдали запоминающуюся битву в 12-м туре МИР Российской Премьер-лиги со своими клубными командами. «Динамо» с «Ахматом» забили четыре гола в Москве. Получилась ничья, которой, исходя из сценария игры, должен быть рад тренер хозяев.

После пяти пропущенных мячей от «Локомотива» Карпин сделал только одну перестановку в защитной линии: убрал из центра обороны Бактиёра Зайнутдинова и передвинул его на левый фланг Рубенса (бразилец остался на скамейке). Но главное изменение – появление в воротах Курбана Расулова. 19-летний голкипер дебютировал в РПЛ, а вот в Кубке России у Курбана три матча «на ноль». Видимо, поэтому Карпин предпочёл его более опытному Игорю Лещуку. По словам тренера, основной вратарь Андрей Лунёв не попал в заявку из-за обострения хронической травмы.

Такого весёлого футбола, как в дерби с «Локомотивом», сегодня с первых минут не было. В значительной мере из-за тактики «Ахмата». В отличие от выездного матча с «Краснодаром», команда Черчесова начала осторожно, играла вторым номером и не прессинговала. Гости отдали хозяевам мяч, но просто не оставили им свободных зон. Сами хотели использовать пространство. Тем не менее едва не состоялся быстрый гол. В центре внимания оказался вратарь – однако не Расулов, а Гиорги Шелия. Голкипер «Ахмата» поймал мяч, но Надер Гандри врезался в Гиорги и выбил его из его голкипера. Динамовец Иван Сергеев подкараулил ошибку и бил с пары метров — невероятный промах!

По истечении четверти часа хозяева всё же открыли счёт, нанеся свои первые удары в створ. Исмаэл Силва «привёз» штрафной. Шелия отбил удар Эль-Мехди Маухуба и, казалось, добивание от Сергеева плечом тоже. Потом Максим Осипенко протолкнул мяч в сетку. Однако получилось, как с голом Сергеева в ворота Антона Митрюшкина – повтор показал, что мяч пересёк линию после удара нападающего.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У «Ахмата» к этому времени не было ни ударов, ни касаний в чужой штрафной. Только при счёте 0:1 грозненцы показали себя в атаке. Команда Черчесова довольно быстро отыгралась. К голу привёл ужасный выброс из аута от Хуана Касереса. Защитник «Динамо» кинул мяч назад – его перехватил Георгий Мелкадзе. Грозненцы улетели в контратаку, Максим Самородов пробил низом из-за штрафной. Расулов неудачно отразил непростой мяч, и на добивании преуспел Мелкадзе. У форварда южан второй гол в сезоне РПЛ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Команда Черчесова не только отыгралась – перевернула ход матча. До перерыва «Ахмат» выглядел уже лучше. У бело-голубых рисковал нарваться на удаление за фол последней надежды Зайнутдинов, а на 35-й минуте рефери Ранэль Зияков наказал другого динамовца – Бителло, назначив спорный пенальти. Бразилец слегка прихватил в штрафной за руку Максима Сидорова, а тот свалился. Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разбирая эпизод для «Чемпионата», не поддержал решение арбитров.

«Я не согласен с назначением пенальти в ворота «Динамо», – сказал Федотов. – Движения рукой от Бителло не было. Он не дёргал назад соперника, футболист «Ахмата» хотел упасть – и упал. Тут VAR не должен был вмешиваться. Для пенальти должна быть очевидная задержка – этого вообще нет. Арбитр сам момент, скорее всего, не видел, и поэтому вмешался VAR. Иначе объяснить вмешательство не могу. Но даже этого контакта для меня недостаточно. Игрока «Динамо» вообще не за что тут наказывать, он просто положил руку и потом убрал».

Впрочем, жаловаться на несправедливый гол Карпину не придётся. Капитан «Ахмата» Лечи Садулаев безобразно исполнил пенальти. Он запустил мяч с «точки» в сторону трибун.

У «Динамо» ко всем неприятностям добавились травмы Антона Миранчука и Зайнутдинова. Полузащитнику сборной России потребовалась замена ещё перед перерывом, а казахстанец не вернулся на поле из раздевалки. Первые минуты второго тайма напоминали начало первого. «Ахмат» ждал ошибок хозяев, тогда как бело-голубые пытались придумать что-то, владея мячом и атакуя. Карпин гнал вперёд крайних защитников, а свежий Ярослав Гладышев, Бителло и Маухуб открывались между линиями. Но, помимо кроссов, ничего не получалось. За полчаса до конца Карпин бросил в бой Константина Тюкавина – Сергеев передвинулся левее.

В какой-то момент из игры пропало содержание. 20 трудяг тащили по полю груз с надписью «результат», а вот настоящего футбола, зрелища — не было. Тренер «Динамо» довольно неожиданно сделал обратную замену – убрал с поля Гладышева, который провёл на поле лишь полчаса. Ярослав не усилил нападение москвичей, но нельзя сказать, что другие игроки группы атаки бело-голубых выглядели лучше. «Ахмат» защищался образцово-показательно. Всё перекрывал внизу, снимал воздух. Черчесов наверняка был доволен своей командой больше, нежели Карпин.

Что бы ни делало «Динамо», дела не шли. А «Ахмат» стал ловить хозяев на контрвыпадах. Сперва Мохамед Конате не забил с паса Эгаша Касинтуры, но на 88-й минуте эта связка сработала ещё раз. Теперь уже сам центрфорвард убежал с центра поля и сделал тонкий пас пяткой на поддержавшего атаку ангольца. Эгаш решил эпизод парой касаний – не оставил Расулову шансов на спасение.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Всего трёх минут не хватило команде Черчесова, чтобы удержать победу. В компенсированное время «Динамо» спас финальный штурм. Заброс в штрафную, скидка Сергеева на Тюкавина, и гол нападающего головой – первый для Константина в РПЛ после травмы!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но и это был ещё не финал! Завершилась горячая концовка выстрелом «Ахмата» в перекладину – грозненцам опять не повезло. Удивительный матч.