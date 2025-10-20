Тяжелейший матч «Реала» перед «класико». Еле победили, имея на двух игроков больше!

«Реал» в этом сезоне Ла Лиги идёт практически без осечек. Победил во всех матчах, кроме дерби с «Атлетико». Казалось, «Хетафе» не станет серьёзной проблемой, но вышло иначе. Мадридцы долго не могли забить, и есть сомнения, что забрали бы три очка, не случись у хозяев удаления.

С самого начала «Реал» ожидаемо забрал инициативу. Всё-таки «Хетафе» в этом сезоне даже с «Севильей» и «Сельтой» владел мячом в районе 30%, а тут приехал потенциальный лидер Ла Лиги. В такой ситуации хозяева предпочли обороняться пятёркой защитников, что для них не считается базовой расстановкой.

Килиан Мбаппе, как и подобает главному бомбардиру чемпионата, старался брать игру на себя. Много бил и из штрафной, и из-за её пределов. Но если мяч шёл в створ, вратарь «Хетафе» справлялся. Активен был и Франко Мастантуоно, но у него обнаружилась неожиданная проблема. Аргентинцу раз за разом было тяжело устоять на ногах. Возможно, не лучшим образом подобрал бутсы и поэтому скользил по газону.

Франко Мастантуоно постоянно падал Фото: Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images

Что касается «Хетафе», то хозяева в первом тайме дважды просили пенальти, однако, судя по повторам, фолов там не было. Впрочем, и без этого изредка удавалось добираться до ворот «Реала». Алекс Санкрис опасно бил с линии штрафной с лёта, но мяч немного разминулся с воротами.

Во втором тайме на поле вышел Винисиус Жуниор – давний «любимец» болельщиков «Хетафе». Он с ходу начал коллекционировать на себе фолы, чтобы оставить соперника в меньшинстве. Сразу же пошли жёлтые карточки, которых не было до перерыва. А на 77-й минуте судья удалил Аллана-Ромео Ньома, что вызвало масштабное несогласие со стороны хозяев. Прямая красная карточка за акцентированное попадание рукой по голове Винисиусу. И как только «Реал» оказался в большинстве – забил в первой же атаке. Для Арды Гюлера ассист стал четвёртым в чемпионате, ну а забил, само собой, Мбаппе. Для француза это 10-й гол в Примере.

Винисиуса Жуниора бьют в матче «Хетафе» – «Реал» Фото: Diego Souto/Getty Images

После этого Винисиус, обильно освистываемый фанатами, заработал ещё одно удаление. Санкрис схватил вторую жёлтую. По этой красной карточке едва ли могут быть какие-то вопросы. И первый фол, и второй выглядели бесспорными. Имея на два человека больше, «Реал» довёл матч до победы, хотя на 90+6-й минуте «Хетафе» обязан был сравнивать счёт. Лучший момент команды запорол Абу Камара. 1:0 – тяжёлая победа «Реала».

В следующем туре мадридцы на своём поле примут «Барселону», которая в эти выходные с огромным трудом, но всё-таки победила «Жирону». Победный гол Рональд Араухо забил на 90+3-й минуте.