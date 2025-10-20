Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Хетафе – Реал Мадрид – 0:1, обзор матча Ла Лиги, 19 октября 2025, гол: Килиан Мбаппе, удаления: Аллан Ньом, Алекс Санкрис

Тяжелейший матч «Реала» перед «класико». Еле победили, имея на двух игроков больше!
Григорий Телингатер
«Хетафе» – «Реал» Мадрид – 0:1
Аудио-версия:
Комментарии
80 минут мучений с «Хетафе».

«Реал» в этом сезоне Ла Лиги идёт практически без осечек. Победил во всех матчах, кроме дерби с «Атлетико». Казалось, «Хетафе» не станет серьёзной проблемой, но вышло иначе. Мадридцы долго не могли забить, и есть сомнения, что забрали бы три очка, не случись у хозяев удаления.

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 80'    
Удаления: Ньом – 77', Санкрис – 84' / нет

С самого начала «Реал» ожидаемо забрал инициативу. Всё-таки «Хетафе» в этом сезоне даже с «Севильей» и «Сельтой» владел мячом в районе 30%, а тут приехал потенциальный лидер Ла Лиги. В такой ситуации хозяева предпочли обороняться пятёркой защитников, что для них не считается базовой расстановкой.

Килиан Мбаппе, как и подобает главному бомбардиру чемпионата, старался брать игру на себя. Много бил и из штрафной, и из-за её пределов. Но если мяч шёл в створ, вратарь «Хетафе» справлялся. Активен был и Франко Мастантуоно, но у него обнаружилась неожиданная проблема. Аргентинцу раз за разом было тяжело устоять на ногах. Возможно, не лучшим образом подобрал бутсы и поэтому скользил по газону.

Франко Мастантуоно постоянно падал

Франко Мастантуоно постоянно падал

Фото: Maria Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images

Что касается «Хетафе», то хозяева в первом тайме дважды просили пенальти, однако, судя по повторам, фолов там не было. Впрочем, и без этого изредка удавалось добираться до ворот «Реала». Алекс Санкрис опасно бил с линии штрафной с лёта, но мяч немного разминулся с воротами.

Во втором тайме на поле вышел Винисиус Жуниор – давний «любимец» болельщиков «Хетафе». Он с ходу начал коллекционировать на себе фолы, чтобы оставить соперника в меньшинстве. Сразу же пошли жёлтые карточки, которых не было до перерыва. А на 77-й минуте судья удалил Аллана-Ромео Ньома, что вызвало масштабное несогласие со стороны хозяев. Прямая красная карточка за акцентированное попадание рукой по голове Винисиусу. И как только «Реал» оказался в большинстве – забил в первой же атаке. Для Арды Гюлера ассист стал четвёртым в чемпионате, ну а забил, само собой, Мбаппе. Для француза это 10-й гол в Примере.

Винисиуса Жуниора бьют в матче «Хетафе» – «Реал»

Винисиуса Жуниора бьют в матче «Хетафе» – «Реал»

Фото: Diego Souto/Getty Images

После этого Винисиус, обильно освистываемый фанатами, заработал ещё одно удаление. Санкрис схватил вторую жёлтую. По этой красной карточке едва ли могут быть какие-то вопросы. И первый фол, и второй выглядели бесспорными. Имея на два человека больше, «Реал» довёл матч до победы, хотя на 90+6-й минуте «Хетафе» обязан был сравнивать счёт. Лучший момент команды запорол Абу Камара. 1:0 – тяжёлая победа «Реала».

В следующем туре мадридцы на своём поле примут «Барселону», которая в эти выходные с огромным трудом, но всё-таки победила «Жирону». Победный гол Рональд Араухо забил на 90+3-й минуте.

Подробнее о матче «Барселоны» в этом туре:
Что творит Витсель в 36! Забил «Барсе» в падении, но та взяла дерби на последних секундах
Что творит Витсель в 36! Забил «Барсе» в падении, но та взяла дерби на последних секундах
Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyn4Zgth
Выиграй PS 5 в «Фанатский Экспресс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android