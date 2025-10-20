Сборная 12-го тура РПЛ. Гений из «Локомотива», спаситель «Спартака» и балтийская стена

Завершился 12-й тур МИР Российской Премьер-Лиги. Выбираем лучших игроков уикенда и составляем из них символическую сборную. В команде героев недели представители семи клубов: «Локомотива», «Балтики», «Зенита», «Краснодара», «Оренбурга», «Спартака» и московского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. Ну а главный тренер, разумеется, Михаил Михайлович.

Вратарь: Максим Бориско («Балтика»)

Нельзя сказать, что голкипер «Балтики» демонстрировал чудеса в матче с «Рубином» (3:0) – это делала в Казани вся команда Андрея Талалаева. Но парой сейвов Бориско не дал сопернику реанимировать интригу и вернуться в игру. Ни один из семи ударов по воротам Максима не завершился голом, а главный эпизод с его участием – отражённый пенальти в исполнении Мирлинда Даку.

Защитник: Густаво Мантуан («Зенит»)

Правые защитники в этом туре запомнились меньше, чем левые или центральные, а из всех кандидатов выделим, пожалуй, Мантуана. Во-первых, бразилец из «Зенита» завершил матч в Сочи с голом – это всегда дополнительный плюс для кандидата в сборную тура. Кроме того, он почти не ошибался в передачах – пасовал с точностью 90%, вдобавок активный Густаво заработал на себе три фола.

Защитник: Сесар Монтес («Локомотив»)

Центральный защитник сборной Мексики заслужил высокую оценку за дерби с ЦСКА, в котором его команда разгромила лидера всухую. Монтес совершил 19 успешных оборонительных действий, включая пять отборов, и выиграл 8 из 10 единоборств. Ещё из его статистики выделим семь точных длинных передач – это лучший показатель наряду с вратарём «Локомотива» Антоном Митрюшкиным.

Защитник: Диего Коста («Краснодар»)

Матч между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» (0:2) превратился в настоящую битву, в которой центральным защитникам чемпиона России было очень непросто. Команда Хасанби Биджиева постоянно забрасывала мячи на своих нападающих, а те оказывали мощное давление, вот только Диего Коста в таком футболе чувствует себя боссом. По данным Sofascore, бразилец выиграл 13 из 14 единоборств, совершил 28 успешных оборонительных действий и сам вырезал пять точных длинных передач.

Защитник: Данила Ведерников («Оренбург»)

Данила Ведерников Фото: ФК «Оренбург»

После прихода на пост главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова внезапно ожил фланговый защитник Ведерников. Он появился в основе впервые с 4-го тура и выдал очень хороший матч с «Крыльями Советов» (1:1). Данила забил единственный гол своей команды, совершил 11 успешных оборонительных действий, вышел победителем в шести из семи единоборств и заработал на себе пару фолов.

Полузащитник: Максим Петров («Балтика»)

Максим Петров Фото: ФК «Балтика»

Атакующий полузащитник «Балтики» в матче с «Рубином» порхал как бабочка и жалил как пчела. Петров выдал великолепную игру, несмотря на то что реализовал не все моменты, а наградой ему стал забитый гол. Максим нанёс пять ударов по воротам соперника, отдал две передачи под удар, заработал на себе шесть фолов и выиграл более половины единоборств внизу у знающих толк в борьбе казанцев.

Полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Аргентинский волшебник из «Спартака» напомнил всем нам, на что способен, и спас красно-белых от домашнего поражения в матче с «Ростовом» (1:1) на последних минутах. Очень красивый гол сотворил Барко, качнув соперника и классно исполнив – положил мяч прямо под дальнюю штангу. Хотя «Спартак» полтора тайма играл вдесятером, Эсекьель не потерялся в таком футболе: выиграл 7 из 10 единоборств, заработал на себе шесть фолов и сделал три передачи под удар.

Полузащитник: Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Капитан «Локомотива» в дерби с ЦСКА выдал такую игру, после которой хочется подписать с ним сразу пожизненный контракт. Главное достижение оборонительного, казалось бы, полузащитника – две голевые передачи. Баринов отлично поддерживал атаку (всего отдал четыре паса под удар), но и с остальными задачами справился почти безупречно: в частности совершил шесть успешных оборонительных действий и выиграл около 60% единоборств.

Полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Алексей Батраков Фото: ФК «Локомотив»

Если Батраков в огне, то и весь «Локомотив» летит с дикой скоростью. Очередное доказательство – матч с ЦСКА, в котором Алексей забил сумасшедший гол, а мог и дубль оформить, если бы Владислав Тороп, в конце концов, не стал выручать армейцев. У Алексея семь ударов по воротам, четыре передачи под удар и три выигранных единоборства из пяти.

Нападающий: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)

Нападающий «Локомотива» забил в ворота ЦСКА невероятный гол, который будет вспоминать до конца жизни. Журналисты и болельщики не дадут Воробьёву его забыть – с нулевого угла забивают не каждую неделю, а большинство игроков вообще никогда. Всего же за матч Дмитрий нанёс пять ударов, отдал два паса под удар и заработал на себе два фола.

Нападающий: Иван Сергеев («Динамо» Москва)

Московское «Динамо» избежало поражения в домашнем матче с «Ахматом» (2:2) в значительной степени благодаря Сергееву, который снова доказал, что умеет оказываться в нужное время в нужном месте. Центрфорвард забил первый мяч хозяев с добивания, а в эпизоде со вторым голом ассистировал Константину Тюкавину. Всего у Ивана за игру два удара и два паса под удар, но иногда и не нужно много, чтобы стать героем.

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»)

В 12-м туре пять тренеров-победителей. Крупно выиграли на выезде со своими командами Сергей Семак из «Зенита» и Андрей Талалаев из «Балтики», а дома – Михаил Галактионов. Удачно съездили в гости и вернулись с тремя очками также Мурад Мусаев из «Краснодара» и Заур Тедеев из «Акрона». Но выделяем Галактионова, так как сейчас «Локомотив» действительно лучший коллектив. Разгромить лидера, показав чемпионский футбол, и занять его место – дорогого стоит.

Сборная 12-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

В сборной тура нашлось место не для всех, кто заслуживал включения в неё. В прошедший уикенд хорошо сыграли и некоторые другие футболисты – из них можно собрать ещё целую команду. Это вратарь Виталий Гудиев («Акрон»), защитники Нуралы Алип («Зенит»), Надер Гандри («Ахмат») и Мингиян Бевеев («Балтика»), полузащитники Виктор Са, Эдуард Сперцян (оба – «Краснодар») и Эгаш Касинтура («Ахмат») и нападающие Брайан Хиль («Балтика»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»), Тимур Сулейманов («Ростов») и Владимир Игнатенко («Крылья Советов»). Кого мы забыли на этот раз? Пишите в комментариях!