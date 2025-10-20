Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат России, РПЛ-2025/2026, кто лучший игрок 12-го тура: Батраков, Баринов, Барко, Воробьёв, Сперцян, Сергеев

Капитаны лидеров РПЛ или бомбардир Карпина. Кто был лучшим в 12-м туре?
Кирилл Закатченко
Рейтинг: лучший игрок 12-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
В списке — сразу два футболиста «Балтики».

Первый после октябрьской паузы тур МИР РПЛ уже стал частью истории. По традиции нужно выбрать лучшего футболиста. Мы подготовили несколько кандидатур, которые будут распределены по местам в зависимости от вашего голосования.

Продвинутые данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 12-го тура РПЛ
Фото: fclm.ru
1 место

Алексей Батраков («Локомотив»)

20-летний полузащитник «Локомотива» первым в сезоне пробил отметку в 10 голов в РПЛ. Несколько дней назад Алексей расчехлил «пушку» в матче за сборную России, а теперь классно пробил по воротам ЦСКА. Гол получился и красивым, и победным. У Батракова лучший результат среди всех игроков «Локо» по количеству ударов (7) и попаданиям в створ (4). А ещё он стал первым по количеству точных передач в финальную треть поля (18). Лучший бомбардир РПЛ выполнил две успешные обводки, совершил три перехвата и отдал четыре паса под удар.

Фото: fclm.ru
2 место

Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)

Нельзя сказать, что нападающий провёл с ЦСКА идеальный матч. Дмитрий загубил несколько атак, но забил чудо-гол. Конечно, есть огромные вопросы к вратарю армейцев Владиславу Торопу. Однако результативный удар Воробьёва с угла поля заслуживает отдельного упоминания. А ведь перед этим он накрыл прессингом голкипера и догнал мяч, который уходил за пределы поля. Форвард нанёс пять ударов (два — в створ), отдал четыре точные передачи под удар и совершил один перехват. Дмитрий стал вторым игроком в XXI веке, кто забил в пяти московских дерби подряд. Первым был другой Дмитрий из «Локомотива» — Сычёв.

Фото: fclm.ru
3 место

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Капитан железнодорожников выдал лучший матч в сезоне с точки зрения результативных действий. Сначала отдал голевой пас на Батракова, а в концовке дерби с ЦСКА покатил на Николая Комличенко, и тот установил окончательный результат. Баринов нанёс один удар, заработал на себе один фол, отдал две точные передачи под удар, выиграл пять единоборств из восьми, совершил один отбор и шесть перехватов. Интересно, продлит ли «Локомотив» контракт с одним из лидеров команды?

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Эсекьель Барко («Спартак»)

Матч с «Ростовом» сложился для «Спартака» довольно тяжело. Потеряли в первом тайме и Срджана Бабича (разрыв крестообразных связок), и Александера Джику (удаление). Да ещё и соперник забил в начале второй половины. Однако «Спартак» отыгрался в меньшинстве — Барко роскошным обводящим ударом спас красно-белых от поражения. Аргентинец — лучший футболист матча по количеству заработанных на себе фолов (6). Он нанёс три удара (один — в створ), отдал две точные передачи под удар, выполнил четыре удачные обводки и совершил один перехват.

Фото: РИА Новости
5 место

Максим Бориско («Балтика»)

Вратарь «Балтики» делит первое место в лиге по количеству матчей «на ноль». У него и Станислава Агкацева из «Краснодара» уже по семь «сухарей». Бориско не пропустил в Казани, хотя у Мирлинда Даку были две хорошие возможности. В первом случае голкипер справился с ударом албанца головой после стандарта. После перерыва Максиму пришлось сложнее — Даку бил с 11-метровой отметки. Но Бориско потащил и пенальти. Пожалуй, то был ключевой момент в матче. Кто знает, как бы завершилась игра, сократи «Рубин» отставание в счёте до минимума.

Фото: ФК «Балтика»
6 место

Максим Петров («Балтика»)

Ещё один футболист «Балтики», который хорошо показал себя в Казани. Максим — лучший игрок встречи по количеству ударов (6) и заработанных на себе фолов (6). Ещё у Петрова две точные передачи под удар, две успешные обводки, один отбор и два перехвата. Но главное, что Максим оформил третий гол в чемпионате. В первом тайме он красиво убрал защитника и чётко отправил мяч в дальний угол. Сейчас Петров делит второе место в «Балтике» по голам.

Фото: ФК «Краснодар»
7 место

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Первый тайм матча в Каспийске — то ещё зрелище. Борьбы было в избытке, чего не скажешь о конструктивном футболе. «Краснодар» мучился в Дагестане, но в концовке первой половины игры добился успеха. Джон Кордоба скинул мяч на Сперцяна, и тот открыл счёт при помощи небольшого рикошета. Пятый гол в сезоне для армянского футболиста. У него впечатляющие 5+10 в 12 матчах чемпионата. В Каспийске Эдуард нанёс один удар, заработал два фола, отдал 22 точные передачи из 29, совершил один отбор и два перехвата.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

Иван Сергеев («Динамо» Москва)

Нападающий забил в третьем туре РПЛ подряд и снова оформил 1+1 по системе «гол+пас». Во встрече с «Локомотивом» Иван набрал два результативных балла, а теперь повторил этот трюк в матче с «Ахматом». С голом немного повезло — вратарь Гиорги Шелия отбил мяч, по сути, в Сергеева. В добавленное время Иван отметился голевым пасом на Константина Тюкавина. Сергеев нанёс два удара (один — в створ), заработал один фол и совершил три перехвата. Сейчас он делит первое место в команде по голам с Бителло (забили по четыре мяча).

Фото: ФК «Ахмат»
9 место

Эгаш Касинтура («Ахмат»)

Команде Станислава Черчесова не хватило нескольких минут до победы в Москве. Не забей динамовец Тюкавин, именно гол Касинтуры стал бы решающим. Эгаш завершил контратаку точным ударом под перекладину — это его пятый гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. Он сохраняет за собой первое место в списке лучших бомбардиров «Ахмата». Касинтура нанёс один удар в матче с «Динамо», заработал три фола (больше всех в команде), выполнил две успешные обводки, совершил два отбора и шесть перехватов.

Фото: ФК «Акрон»/«Чемпионат»/ФК «Ахмат»
10 место

Лучшим был другой игрок

Возможно, вы считаете, что лучшим был тот, кого нет в списке. Динамовец Константин Тюкавин забил в добавленное время и спас команду от поражения. Стефан Лончар принёс «Акрону» важную победу в Нижнем Новгороде. Мохамед Конате продуктивно вышел на замену в столице и отдал голевой пас пяткой. Пишите в комментариях, если мы ещё кого-то забыли.

Фото: РИА Новости
11 место

Виталий Гудиев («Акрон»)

«Акрон» одержал важнейшую победу — вторую в РПЛ в этом сезоне. Но этого успеха могло бы и не быть, если бы не голкипер. Футболисты «Пари НН» нанесли 10 ударов в створ ворот, но так ни разу и не пробили Гудиева. У «Акрона» всего два матча «на ноль» в нынешнем чемпионате, оба — на счету Виталия. В прошлом сезоне в воротах тольяттинского клуба играли Сергей Волков и Александр Васютин, но, похоже, Гудиев надолго застолбил за собой позицию первого номера.

Вот это плотность в верхней части таблицы РПЛ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android