Капитаны лидеров РПЛ или бомбардир Карпина. Кто был лучшим в 12-м туре?

Первый после октябрьской паузы тур МИР РПЛ уже стал частью истории. По традиции нужно выбрать лучшего футболиста. Мы подготовили несколько кандидатур, которые будут распределены по местам в зависимости от вашего голосования.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Алексей Батраков («Локомотив»)
20-летний полузащитник «Локомотива» первым в сезоне пробил отметку в 10 голов в РПЛ. Несколько дней назад Алексей расчехлил «пушку» в матче за сборную России, а теперь классно пробил по воротам ЦСКА. Гол получился и красивым, и победным. У Батракова лучший результат среди всех игроков «Локо» по количеству ударов (7) и попаданиям в створ (4). А ещё он стал первым по количеству точных передач в финальную треть поля (18). Лучший бомбардир РПЛ выполнил две успешные обводки, совершил три перехвата и отдал четыре паса под удар.
Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)
Нельзя сказать, что нападающий провёл с ЦСКА идеальный матч. Дмитрий загубил несколько атак, но забил чудо-гол. Конечно, есть огромные вопросы к вратарю армейцев Владиславу Торопу. Однако результативный удар Воробьёва с угла поля заслуживает отдельного упоминания. А ведь перед этим он накрыл прессингом голкипера и догнал мяч, который уходил за пределы поля. Форвард нанёс пять ударов (два — в створ), отдал четыре точные передачи под удар и совершил один перехват. Дмитрий стал вторым игроком в XXI веке, кто забил в пяти московских дерби подряд. Первым был другой Дмитрий из «Локомотива» — Сычёв.
Дмитрий Баринов («Локомотив»)
Капитан железнодорожников выдал лучший матч в сезоне с точки зрения результативных действий. Сначала отдал голевой пас на Батракова, а в концовке дерби с ЦСКА покатил на Николая Комличенко, и тот установил окончательный результат. Баринов нанёс один удар, заработал на себе один фол, отдал две точные передачи под удар, выиграл пять единоборств из восьми, совершил один отбор и шесть перехватов. Интересно, продлит ли «Локомотив» контракт с одним из лидеров команды?
Эсекьель Барко («Спартак»)
Матч с «Ростовом» сложился для «Спартака» довольно тяжело. Потеряли в первом тайме и Срджана Бабича (разрыв крестообразных связок), и Александера Джику (удаление). Да ещё и соперник забил в начале второй половины. Однако «Спартак» отыгрался в меньшинстве — Барко роскошным обводящим ударом спас красно-белых от поражения. Аргентинец — лучший футболист матча по количеству заработанных на себе фолов (6). Он нанёс три удара (один — в створ), отдал две точные передачи под удар, выполнил четыре удачные обводки и совершил один перехват.
Максим Бориско («Балтика»)
Вратарь «Балтики» делит первое место в лиге по количеству матчей «на ноль». У него и Станислава Агкацева из «Краснодара» уже по семь «сухарей». Бориско не пропустил в Казани, хотя у Мирлинда Даку были две хорошие возможности. В первом случае голкипер справился с ударом албанца головой после стандарта. После перерыва Максиму пришлось сложнее — Даку бил с 11-метровой отметки. Но Бориско потащил и пенальти. Пожалуй, то был ключевой момент в матче. Кто знает, как бы завершилась игра, сократи «Рубин» отставание в счёте до минимума.
Максим Петров («Балтика»)
Ещё один футболист «Балтики», который хорошо показал себя в Казани. Максим — лучший игрок встречи по количеству ударов (6) и заработанных на себе фолов (6). Ещё у Петрова две точные передачи под удар, две успешные обводки, один отбор и два перехвата. Но главное, что Максим оформил третий гол в чемпионате. В первом тайме он красиво убрал защитника и чётко отправил мяч в дальний угол. Сейчас Петров делит второе место в «Балтике» по голам.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Первый тайм матча в Каспийске — то ещё зрелище. Борьбы было в избытке, чего не скажешь о конструктивном футболе. «Краснодар» мучился в Дагестане, но в концовке первой половины игры добился успеха. Джон Кордоба скинул мяч на Сперцяна, и тот открыл счёт при помощи небольшого рикошета. Пятый гол в сезоне для армянского футболиста. У него впечатляющие 5+10 в 12 матчах чемпионата. В Каспийске Эдуард нанёс один удар, заработал два фола, отдал 22 точные передачи из 29, совершил один отбор и два перехвата.
Иван Сергеев («Динамо» Москва)
Нападающий забил в третьем туре РПЛ подряд и снова оформил 1+1 по системе «гол+пас». Во встрече с «Локомотивом» Иван набрал два результативных балла, а теперь повторил этот трюк в матче с «Ахматом». С голом немного повезло — вратарь Гиорги Шелия отбил мяч, по сути, в Сергеева. В добавленное время Иван отметился голевым пасом на Константина Тюкавина. Сергеев нанёс два удара (один — в створ), заработал один фол и совершил три перехвата. Сейчас он делит первое место в команде по голам с Бителло (забили по четыре мяча).
Эгаш Касинтура («Ахмат»)
Команде Станислава Черчесова не хватило нескольких минут до победы в Москве. Не забей динамовец Тюкавин, именно гол Касинтуры стал бы решающим. Эгаш завершил контратаку точным ударом под перекладину — это его пятый гол в нынешнем розыгрыше РПЛ. Он сохраняет за собой первое место в списке лучших бомбардиров «Ахмата». Касинтура нанёс один удар в матче с «Динамо», заработал три фола (больше всех в команде), выполнил две успешные обводки, совершил два отбора и шесть перехватов.
Лучшим был другой игрок
Возможно, вы считаете, что лучшим был тот, кого нет в списке. Динамовец Константин Тюкавин забил в добавленное время и спас команду от поражения. Стефан Лончар принёс «Акрону» важную победу в Нижнем Новгороде. Мохамед Конате продуктивно вышел на замену в столице и отдал голевой пас пяткой. Пишите в комментариях, если мы ещё кого-то забыли.
Виталий Гудиев («Акрон»)
«Акрон» одержал важнейшую победу — вторую в РПЛ в этом сезоне. Но этого успеха могло бы и не быть, если бы не голкипер. Футболисты «Пари НН» нанесли 10 ударов в створ ворот, но так ни разу и не пробили Гудиева. У «Акрона» всего два матча «на ноль» в нынешнем чемпионате, оба — на счету Виталия. В прошлом сезоне в воротах тольяттинского клуба играли Сергей Волков и Александр Васютин, но, похоже, Гудиев надолго застолбил за собой позицию первого номера.