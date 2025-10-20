Скидки
Главная Футбол Статьи

Европейский футбол, видеообзоры матчей 18-19 октября: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, Реал, МЮ, Барса, Бавария

Вау-серия Холанда, «ПСЖ» больше не первый, в «Милане» ожил лидер. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Европейский футбол, обзор матчей 18-19 октября
Аудио-версия:
Комментарии
«МЮ» обыграл «Ливерпуль» на выезде, «Бавария» справилась с дортмундцами, а в АПЛ убрали недавно назначенного тренера.

Скучали? Мы тоже! Европейский футбол вернулся: подарил матчи между принципиальными соперниками, первую громкую отставку и новых лидеров чемпионата. Подробности — в нашем дайджесте.

Англия: четвёртое подряд поражение «Ливерпуля» и крутой Холанд

«Кристал Пэлас» благодаря хет-трику Матета вырвал ничью в матче с «Борнмутом» (3:3) и помешал сопернику выйти на второе место в АПЛ. «Сандерленд» по-прежнему хорош: обыграл «Вулверхэмптон» (2:0) и уже седьмой в турнирной таблице. «Бёрнли» победил впервые с конца августа — разобрался с «Лидсом» (2:0).

Бесславный путь Постекоглу в «Ноттингем Форест» окончен

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Ачимпонг – 49'     0:2 Нету – 52'     0:3 Джеймс – 84'    
Удаления: нет / Гюсто – 87'

«Челси» уволил из «Ноттингем Форест» Ангелоса Постекоглу — хотя ещё до матча грек уверял, что уверен в своих силах и будущем успехе команды. Первый тайм вышел скудным на события, но во второй половине Энцо Мареска перестроил атаку лондонцев, а команда закинула три мяча. Забавный момент произошёл в концовке: тренер через вышедшего на замену Эстевао передал Джеймсу записку с тактическими указаниями. Капитан не разобрал врачебный почерк коуча — «Челси» всей командой расшифровывал текст. А уже через несколько минут гости выдумали третий гол.

Заслуженная отставка?
Самая быстрая отставка в истории АПЛ. «Челси» не оставил шансов Постекоглу
Самая быстрая отставка в истории АПЛ. «Челси» не оставил шансов Постекоглу

Холанд рвётся за «Золотой бутсой»

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 58'     2:0 Холанд – 63'    

В первом тайме Эрлинг «уснул» и ни разу не пробил по воротам «Эвертона», а потом разразился дублем. В самой концовке был в шаге от хет-трика, однако неожиданно для себя запорол выход один на один. Теперь у Холанда 23 гола в 13 матчах, он забивает в 11 играх подряд. Из футболистов топ-5 лиг больше лишь у Кейна (25). «Эвертону» же не хватило Джека Грилиша: из-за арендного соглашения он не мог помешать Хосепу Гвардиоле.

Очередной «сухарь» Артеты

Игроки ФК «Арсенал»

Игроки ФК «Арсенал»

Фото: Getty Images

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 58'    

«Арсенал» задержится на первой строчке как минимум на тур. Лондонцы снова добыли победу с разницей в один мяч и опять благодаря стандарту — отличился Троссард. Для «канониров» это уже 50-й мяч с углового с начала сезона-2022/2023. И ещё немного статистики: «Арсенал» во втором матче подряд не допустил ударов в створ своих ворот. В последний раз такое выдавали «непобедимые» Арсена Венгера в сезоне-2003/2004.

Голы Вольтемаде больше не приносят победу

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Уэлбек – 41'     1:1 Вольтемаде – 76'     2:1 Уэлбек – 84'    

Вольтемаде забил за «Ньюкасл» в четвёртом матче подряд, однако всё равно не принёс команде успех. И ведь отличился как надо: пяткой переправил мяч в ворота. Но что поделать, если у «Брайтона» ожил Дэнни Уэлбек. Англичанину в ноябре исполнится 35 лет, а он по-прежнему кошмарит топов. В сентябре положил дубль «Челси», теперь помешал «сорокам».

«Астон Вилла» забила гол сезона?

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Бентанкур – 5'     1:1 Роджерс – 37'     1:2 Буэндия – 77'    

«Тоттенхэм» в целом мог и победить, но во вратарской дуэли Викарио показал себя не лучшим образом. Пропустил с двух ударов в створ, не совершил ни одного сейва. Зато позволил «Вилле» забить шедевральный гол — возможно, один из лучших в нынешнем сезоне. Кэш феноменальной диагональной передачей нашёл Диня у чужой штрафной, и тот в стиле Неймара подработал мяч и отдал на Буэндию — аргентинец после небольшой паузы положил в дальний угол. Такое надо видеть!

Слот — шарлатан?

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

С «Ливерпулем» творится что-то неладное. Мерсисайдцы ожидаемо переиграли «МЮ» по количеству атак, однако забили лишь раз. Гакпо после трёх попаданий в штангу сравнял счёт на 78-й минуте, но Магуайр через шесть минут приговорил хозяев. Теперь у «Ливерпуля» четыре поражения подряд, а Салах без результативных действий уже месяц.

Подробности:
«Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр!
«Ливерпуль» в играх с «МЮ» реально прокляли. Победу для гостей вырвал Магуайр!
Наверху неожиданные клубы

Испания: «Барселоне» повезло

«Севилья» неожиданно проиграла «Мальорке» (1:3), хотя недавно побеждала «Барселону». «Атлетик» потерял очки в матче с «Эльче» (0:0). Как и «Реал Сосьедад» с «Сельтой» — Арсен Захарян вышел на замену на 76-й минуте и даже нанёс один удар.

«Барселона» вырвала победу в матче с «Жироной»

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Педри – 13'     1:1 Витсель – 20'     2:1 Араухо – 90+3'    

«Жирона» восстала из мёртвых и чуть не справилась с «Барселоной». Излюбленный Ханс-Дитером Фликом пассивный офсайд раз за разом давал осечку, гости постоянно выбегали один на один с Войцехом Щенсным — спасал низкий уровень реализации у форвардов «Жироны». Вместо двух-трёх мячей закатили лишь один: ударом через себя забил Аксель Витсель.

Подробности здесь:
Что творит Витсель в 36! Забил «Барсе» в падении, но та взяла дерби на последних секундах
Что творит Витсель в 36! Забил «Барсе» в падении, но та взяла дерби на последних секундах

Антони отличился в Ла Лиге

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Бьюкенен – 44'     2:0 Молейро – 64'     2:1 Антони – 66'     2:2 Антони – 90+4'    

Антони наконец-то сказал своё слово в Ла Лиге, до этого он забивал только в Лиге Европы. Бразилец помог «Бетису» спастись с 0:2 в матче с «Вильярреалом», оформив дубль. Сначала отличившись изящным кручёным ударом, а в компенсированное время вбежав в узкий коридор между защитниками и вновь поразив дальний угол. Можете шутить, а вот болельщики «Бетиса» искренне довольны покупкой вингера.

«Атлетико» по-прежнему в порядке

Игроки «Атлетико»

Игроки «Атлетико»

Фото: Getty Images

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Альмада – 69'    

Встреча началась с протеста игроков «Атлетико» и «Осасуны»: выступили против матча «Барселона» — «Вильярреал» в Майами и призвали главу лиги Хавьера Тебаса уйти в отставку. Если же говорить о самой встрече, то мадридцы всю игру проверяли на прочность бедного Серхио Эрреру, накопившего восемь сейвов. Он герой матча, безусловно, однако гол всё же пропустил: Альмада забил первый мяч в Ла Лиге.

Связка Гюлер – Мбаппе вновь решает

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 80'    
Удаления: Ньом – 77', Санкрис – 84' / нет

В первом тайме «Реал» задумал переиграть «Хетафе» вполноги. Как итог: эта половина запомнилась бесчисленными падениями мадридцев в штрафной и не более. Во второй действовали куда серьёзнее — Мбаппе забил победный мяч с передачи Гюлера. Килиан отмечается голом уже в 11-м матче подряд (совсем как Холанд), всего у него 18 мячей в сезоне и (пока что) статус лучшего бомбардира Ла Лиги.

Как это было:
Тяжелейший матч «Реала» перед «класико». Еле победили, имея на двух игроков больше!
Тяжелейший матч «Реала» перед «класико». Еле победили, имея на двух игроков больше!
Обидно за клуб Захаряна

Италия: «Интер» обыграл «Рому», Нико Пас разобрал «Ювентус», Леау внезапно ожил

«Болонья» хороша: обыграла «Кальяри» (2:0) и поднялась на пятую строчку. «Парма» с «Дженоа» сыграли вничью 0:0. С таким же счётом закончились матчи «Пиза» — «Верона» и «Лечче» — «Сассуоло». Немного грустно.

Продуктивный уикенд для семейства Симеоне

Андре Замбо Ангисса

Андре Замбо Ангисса

Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Симеоне – 32'    

Этим летом Джованни Симеоне попросился из «Наполи». Южане согласились, но сделали это без уважения. Вот и получили в свои ворота от бывшего форварда гол, ставший победным. Защита «Наполи» неумело выбила мяч из-под ног футболиста туринцев, Симеоне оказался первым на подборе, переиграл защитников и вратаря, а потом положил в ближний угол.

В Серии А новая звезда

Италия — Серия А . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Бонни – 6'    

Разговоры об отставке Кристиана Киву окончательно утихли. У «Интера» теперь шесть побед подряд с общим счётом 14:2. Победный мяч в контратаке забил Бонни — французский ивуариец прекрасен в этом сезоне, у него 2+3 в последних двух играх Серии А. «Рома» создала достаточно моментов, чтобы уйти от поражения, но Зоммер также провёл великолепную игру, оформив пять сейвов.

Полный отчёт о матче:
«Интер» снова первый в Италии! Всё решил один провал в обороне «Ромы»
«Интер» снова первый в Италии! Всё решил один провал в обороне «Ромы»

Пас отметился и пасом, и голом

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Кемпф – 4'     2:0 Пас – 79'    

Нико пока один из самых влиятельных футболистов Серии А. «Комо» забил девять мячей в чемпионате, восемь из них — при участии Паса. В матче с «Ювентусом» хавбек оформил 1+1 и ожидаемо стал лучшим игроком встречи. Будущее Игора Тудора теперь под вопросом: в итальянских СМИ уже разгоняют возможную отставку специалиста.

Кто-нибудь, спасите «Лацио»!

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 0
Лацио
Рим

«Лацио» на игру совсем не вышел. А жаль: на старте сезона римляне выглядели одной из самых безбашенных команд Италии. Хотя речи о какой-то суперструктурности от Маурицио Сарри не было. Ничья — результат везения. Лукман изо всех сил искал лазейку, как бы пробить гостей, но как-то не пошло. А ведь бергамаски могли подняться в топ-4, если бы победили.

Леау вершит справедливость

Рафаэл Леау празднует гол

Рафаэл Леау празднует гол

Фото: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 Госенс – 55'     1:1 Леау – 63'     2:1 Леау – 86'    

Рафаэл величественно сыграл против «Фиорентины». Команда Стефано Пиоли идёт в самом низу турнирной таблицы, но внезапно повёла в счёте после гола Госенса. Казалось, «россонери» ждёт классический скриптовый матч из FIFA, однако Леау затащил: сравнял счёт шикарным ударом из-за штрафной, а потом реализовал пенальти. Система Массимилиано Аллегри дарует португальцу много свободы, так что надеемся, что он воспользуется ей по ходу сезона.

В Серии А поменялся лидер?

Германия: «Дер Классикер», победа «Лейпцига»

«Байер» устроил перестрелку с «Майнцем» и вышел из неё победителем (4:3). «Штутгарт» разгромил «Вольфсбург» (3:0), «Айнтрахт» потерял очки в матче с «Фрайбургом» (2:2).

Права на трансляции Бундеслиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Лейпциг» уже на втором месте

Игроки «Лейпцига»

Игроки «Лейпцига»

Фото: Getty Images

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 1
Гамбург
Гамбург
1:0 Баумгартнер – 45'     1:1 Локонга – 48'     2:1 Баумгартнер – 50'    

И восстал «Гамбург» из пепла. Новичок Бундеслиги разочаровывающе начал сезон, но исправил ситуацию и чуть не отобрал очки у «Лейпцига». У хозяев дважды отличился Баумгартнер, а у «Гамбурга» гол на счету Локонги. Персонаж, пропавший после двух лет в «Арсенале», ныне бетонирует опорную зону в Германии.

Такие разные таймы в «Дер Классикере»

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

«Боруссия» напрочь провалила первую половину встречи (0 ударов), а «Бавария» разрывала с помощью быстрых атак. Во втором тайме ситуация кардинально изменилась, у дортмундцев даже были шансы на ничью, хотя Нико Ковач откровенно и осторожничал весь матч — чувствовалось, что главной задачей было не пропустить стандартную «трёшку». «Бавария» победила и по-прежнему без поражений в сезоне.

Как же крут Кейн!
Кейн разорвал немецкое «класико» в роли форварда-защитника! А «Боруссию» подвёл Беллингем
Видео
Кейн разорвал немецкое «класико» в роли форварда-защитника! А «Боруссию» подвёл Беллингем
Ожесточенная борьба за места в ЛЧ

Франция: смена лидера, дебют нового тренера «Монако»

«Ланс» продолжает подниматься по турнирной лестнице: обыграл «Париж» (2:1) и попал в топ-4. «Ренн» потерял очки в матче с «Осером» (2:2), а «Лилль» с помощью ассиста Жиру переиграл «Нант» (1:0).

«ПСЖ» лишился первого места

Франция — Лига 1 . 8-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 3
Страсбург
Страсбург
1:0 Баркола – 6'     1:1 Паничелли – 26'     1:2 Морейра – 41'     1:3 Паничелли – 49'     2:3 Рамуш – 58'     3:3 Маюлу – 79'    

«ПСЖ», конечно, совсем расслабился: всего одна победа в последних четырёх турах. В матче со «Страсбургом» вообще чуть не ушли побеждёнными. К 49-й минуте второй любимый клуб Тодда Боули вёл 3:1, но Луиса Энрике спасли Рамуш и Маюлу (возможно, новая звезда парижан). Антигерой встречи — Шевалье, два из трёх мячей Люка вполне мог отбивать. Луис, может, всё же присмотреться к Сафонову?

Подробнее:
Огненный матч «ПСЖ»! Чемпион Франции «горел» 1:3, но продлил удивительную серию
Огненный матч «ПСЖ»! Чемпион Франции «горел» 1:3, но продлил удивительную серию

«Лион» не в порядке

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
3 : 2
Лион
Лион
1:0 Бар – 5'     1:1 Шульц – 29'     2:1 Диоп – 35'     3:1 Будауи – 55'     3:2 Шульц – 90+5'    

Не успели мы похвалить «Лион», как команда проиграла в следующем туре. Справедливо будет отметить, что гости провели хорошую игру и столкнулись с невезением. Владели мячом почти 70% времени, 29 раз пробили по чужим воротам, тогда как «Ницца» из пяти ударов выжала три гола. Могли влететь на первое место, а в итоге опустились на пятую строчку.

Но текст всё равно прочитайте:
Вместо исключения из лиги — в группу лидеров! Как воскрес «Лион» и кто тащит его в ЛЧ
Вместо исключения из лиги — в группу лидеров! Как воскрес «Лион» и кто тащит его в ЛЧ

«Монако» теперь с новым тренером

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
0:1 Балогун – 72'     1:1 Шериф – 85'    

Головин вернулся в состав после травмы! Но на поле не вышел. Возможно, поэтому монегаски и потеряли очки в матче со скромным «Анже», занимающим предпоследнее место в Лиге 1. Причём по игре ничем не выделялись, вчистую уступив по количеству ударов. Сильно ругать не будем, «Монако» на этой неделе столкнулся с тренерской перестановкой: вместо уволенного Ади Хюттера команду подобрал экс-тренер «Юниона» Себастьен Поконьоли. Дадим ему время на адаптацию.

«Марсель» — лидер Лиги 1

Бенжамен Павар

Бенжамен Павар

Фото: Getty Images

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
6 : 2
Гавр
Гавр
0:1 Кехта – 24'     1:1 Гринвуд – 35'     2:1 Гринвуд – 67'     3:1 Гринвуд – 72'     4:1 Гринвуд – 76'     5:1 Ваш – 88'     5:2 Туре – 90+2'     6:2 Мурильо – 90+3'    
Удаления: нет / Льорис – 34'

Кажется, сейчас у марсельцев лучший шанс побороться за чемпионство. Парижане столкнулись с чередой травм и блекло выглядят в Лиге 1, а вот команда Роберто Де Дзерби впечатляет. Ещё больше впечатляет Гринвуд, один из лучших футболистов чемпионата Франции прямо сейчас. Мэйсон не пощадил «Гавр» и оформил покер (первый в профессиональной карьере), теперь он второй лучший бомбардир турнира.

На сколько очков «Марсель» опережает парижан?

Вне топ-5: промах «Аякса», провал турецких топов

За пределами топ-5 немного скудно. ПСВ обыграл «Гоу Эхед Иглс», лидирующий «Фейеноорд» накидал семь мячей бедолагам из «Хераклеса», а португальские топы ожидаемо победили в своих матчах Кубка Португалии.

«Аякс» прощается с надеждами на чемпионство. Наверное

Нидерланды — Эредивизия . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
0 : 2
АЗ Алкмар
Алкмар
0:1 Патати – 25'     0:2 Пэрротт – 42'    

«Аякс», видимо, снова прощается с чемпионскими амбициями. Конечно, сейчас лишь октябрь, но сомнительно, что амстердамцы, как в прошлый раз, отыграют девятиочковое отставание. На выходных команда уступила АЗ: у алкмарцев отличились Патати и Пэрротт, когда-то засветившийся в «Тоттенхэме». Особенно хозяев «выручил» чешский вратарь Витезслав Ярош: у него два пропущенных с двух ударов в створ.

У «Фейеноорда» вообще нет конкурентов?
