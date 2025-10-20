На премию Golden Boy в 2025 году претендуют не только звёзды, но и ноунеймы.

Кто борется за звание лучшего молодого игрока в Европе. В списке даже сын Станковича!

Tuttosport объявил имена 25 номинантов на Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту в Европе. Год назад престижную индивидуальную награду предсказуемо выиграл Ламин Ямаль, но теперь интриги, кажется, больше, поскольку вингер «Барселоны», будучи победителем, уже не попал в список. Вот кто претендует на Golden Boy в 2025-м:

Пау Кубарси («Барселона»), Дезире Дуэ, Уоррен Заир-Эмери, Сенни Маюлу (все — «ПСЖ»), Арда Гюлер, Франко Мастантуоно, Дин Хёйсен (все — «Реал» Мадрид), Эстевао Виллиан, Йоррел Хато (оба — «Челси»), Франческо Пио Эспозито («Интер»), Майлз Льюис-Скелли, Итан Нванери (оба — «Арсенал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Жеовани Кенда («Спортинг»), Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Элисс Бен-Сегир («Байер»), Виктор Фрохольдт, Родригу Мора (оба — «Порту»), Лукас Бергвалль, Арчи Грей (оба — «Тоттенхэм»), Мамаду Сарр («Страсбург»), Джоб Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Джованни Леони («Ливерпуль»), Александар Станкович («Брюгге»).

Большинство этих молодых игроков уже хорошо знакомы болельщикам. Впрочем, как и год назад, в списке есть менее известные имена. Рассказываем о них в нашем материале.

Арчи Грей, «Тоттенхэм»

Арчи Грей Фото: Michael Regan/Getty Images

19-летний Грей – универсал из «Тоттенхэма». Уроженец Дарема (городка на северо-востоке Англии) проводит свой второй сезон в составе «шпор» после того, как был выкуплен у «Лидса» за огромные для юного футболиста деньги. Лондонский клуб не пожалел на Арчи сумму, равную € 41,25 млн.

Трансфер Грея в «Тоттенхэм» был оформлен после отличного для воспитанника «Лидса» сезона-2023/2024, по итогам которого его признали лучшим молодым игроком Чемпионшипа. Молодой талант показал, что хорош в разных амплуа – Арчи можно использовать как опорного полузащитника, центрального или правого защитника. Интересно, что его отец Энди Грей сделал себе имя в другой роли. Он бывший нападающий сборной Шотландии.

Арчи не потерялся и на топ-уровне. В дебютном сезоне сыграл 28 матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ и поучаствовал в 11 играх Лиги Европы, в которой «шпоры» завоевали долгожданный трофей. Дорогу в основу ему открыли многочисленные травмы у «Тоттенхэма». Грей вышел на поле и в финале с «Манчестер Юнайтед», но только на замену – на 90-й минуте.

В нынешнем сезоне Арчи сыграл в двух матчах АПЛ. Кроме того, дебютировал в Лиге чемпионов, получив 10 минут во встрече с «Будё-Глимт». Ещё дважды появлялся на поле в кубковых турнирах. А в июне Грей выиграл молодёжный Евро-2025 в составе сборной Англии. Правда, и на том турнире он смотрел финал со скамейки.

Джованни Леони, «Ливерпуль»

Джованни Леони Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Ещё один раскрывающийся талант в английском футболе – 18-летний центральный защитник «Ливерпуля». Впрочем, Леони не британец, а итальянец. В межсезонье чемпион АПЛ выкупил Джованни у «Пармы» за солидные € 31 млн, подписав с игроком шестилетний контракт.

К сожалению, быстро взлететь к звёздам у Леони не получится. В конце сентября в первом же матче за «Ливерпуль» в Кубке лиги с «Саутгемптоном» Джованни получил серьёзную травму, из-за которой рискует пропустить около года – разрыв крестообразной связки колена. Чемпион Англии вынужден был заменить центрального защитника в заявке на Лигу чемпионов на другого итальянца, вингера Федерико Кьезу.

Леони из Рима, но воспитывался в «Читтаделле» и «Падове», а профессиональную карьеру раскручивал в «Сампдории» и «Парме». В прошлом сезоне почти двухметровый центральный защитник обратил на себя внимание топ-клубов, сыграв 17 матчей в Серии А и забив один гол.

Ещё обиднее Джованни выбыть по той причине, что он стал и кандидатом в сборную Италии. В августе его включили в состав национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2026 с Эстонией и Израилем. Если «Скуадра адзурра» поедет на чемпионат мира, то, видимо, без новичка «Ливерпуля».

Мамаду Сарр, «Страсбург»

Мамаду Сарр Фото: ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

20-летний француз – центральный защитник, правами на которого владеет «Челси». В августе лондонцы отдали Сарра в аренду на сезон своему фактически фарм-клубу. «Челси» и «Страсбург» принадлежат одной компании – BlueCo, поэтому трансферы между ними становятся привычной историей. Интересно, что двумя месяцами ранее Мамаду перешёл из «Страсбурга» в «Челси» за €14 млн. Вот такой хитрый бизнес.

Сарр из Мартига, воспитывался в академиях «Ланса» и «Лиона». У парня сенегальские корни – его отец Пап Сарр выступал за эту африканскую сборную. Тем не менее Мамаду с юношеских лет играл за национальные команды Франции разных возрастов. Стал победителем Евро-2022 для 17-летних. Однако в финале с Нидерландами (2:1) остался на скамейке. Сейчас вызывается в молодёжку.

На профессиональном уровне Сарр начинал в фарм-клубе «Лиона», а затем транзитом через бельгийский «Моленбек» (там поиграл в аренде) попал в «Страсбург». Летом 2024-го «Челси» через свой «дубль» заполучил права на защитника за € 10 млн. В прошлом сезоне Мамаду провёл 27 матчей в Лиге 1 и набрал 0+1.

В июне-июле Сарр уже в составе «Челси» ездил на клубный чемпионат мира и стал его победителем, поучаствовав, правда, только в одной встрече группового этапа. В новом сезоне у Мамаду шесть матчей в Лиге 1, он выходил на поле даже с капитанской повязкой. Ещё дважды сыграл в Лиге конференций, а в конце сентября выбыл из-за повреждения бедра.

Александар Станкович, «Брюгге»

Александар Станкович Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Один из трёх сыновей главного тренера «Спартака» Деяна Станковича уже дорос до номинанта на Golden Boy! 20 лет назад Александар родился в Милане, где его отец выступал за «Интер». Учился футболу в академии «нерадзурри», выступал за молодёжку большого итальянского клуба. Более того, несколько раз попал в заявку первой команды, в том числе на матчи Лиги чемпионов, но всё же не сыграл за неё. Параллельно центральный полузащитник капитанил в юношеских сборных Сербии.

Перед прошлым сезоном «Интер» отдал Станковича-младшего в аренду в «Люцерн», чтобы молодой игрок получал стабильную практику и набирался опыта во взрослом футболе. Год в Швейцарии закалил Александра, он завоевал место в основе – провёл 38 матчей, забил три гола и сделал две голевые передачи. В результате пошёл на повышение.

Летом 2025-го «Брюгге» приобрёл Станковича у «Интера» за € 9,5 млн. При этом миланский клуб оставил за собой право обратного выкупа за сумму в два или два с половиной раза больше. В нынешнем сезоне у хавбека 16 матчей в чемпионате Бельгии и Лиге чемпионов, он забил один мяч в ворота «Рейнджерс». С октября сын Деяна играет за первую сборную Сербии, выходил в основе во встречах отборочного цикла ЧМ-2026 с Албанией (0:1) и Андоррой (3:1). Но дебют ему не слишком удался: после обреза Станковича сербы пропустили гол от андоррцев с центра поля!

Виктор Фрохольдт, «Порту»

Виктор Фрохольдт Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

19-летний датчанин – полузащитник «Порту». Фрохольдт – игрок центра поля, но может действовать и на флангах. Португальский гранд приобрёл Виктора в летнее трансферное окно у «Копенгагена» за € 20 млн. Это рекордная продажа в истории датского клуба.

Уроженец столицы начал играть за первую команду родного «Копенгагена» ещё в 2023 году, забив в дебютном матче в Кубке Дании. Но по большому счёту провел один полноценный сезон перед отъездом в Примейру. Зато поучаствовал в 53 встречах в разных турнирах и набрал 6+5. В «Порту» Фрохольдт с ходу закрепился в стартовом составе. В новом сезоне у Виктора 12 матчей, один гол и две голевые передачи. В августе его признали игроком месяца в чемпионате Португалии.

Ещё в марте Фрохольдт дебютировал за сборную Дании. Интересно, что это случилось в матче с Португалией – в плей-офф Лиги наций. На сегодняшний день Виктор уже шесть раз сыграл за национальную команду. В отборочном цикле ЧМ-2026 полузащитник набрал 1+1 во встрече с Беларусью и ассистировал в матче с Грецией.

Экс-игрок сборной Португалии Паулу Футре говорит про Фрохольдта следующее: «Я был в полном восторге, когда впервые увидел его. И болельщики «Порту», уверен, тоже. Он сделал пару проходов, и я спросил [президента клуба] Андре Виллаш-Боаша: «Фрохольдт? Да кто это вообще?!» Он очень силён в передачах, обладает потрясающим дриблингом и умно действует в обороне… Отличное приобретение».