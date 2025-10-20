«Необъяснимо, что после повтора арбитр назначил пенальти». Судейство в 12-м туре РПЛ

МИР РПЛ вернулась после паузы на сборные и подарила ярчайший 12-й тур. Здесь и московское дерби с неожиданным результатом, и очередные приключения «Спартака», и внезапный разгром в Казани, а также заруба команд Валерия Карпина и Станислава Черчесова. Судьям, как всегда, пришлось нелегко. Справились ли они со всеми спорными моментами?

Специально для «Чемпионата» судейство в 12-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Пари НН» — «Акрон» — 0:1

Не получается у Казарцева судить, по моему мнению. На 28-й минуте не показал жёлтую карточку Пестрякову за неспортивное поведение — тот откровенно задержал соперника руками, не пытаясь сыграть в мяч. Рядом были другие игроки, но действия футболиста «Акрона» заслуживали жёлтой.

Ключевой момент — 37-я минута. Если бы Казарцев удалил Ивлева за вторую жёлтую, то «Пари НН» играл бы в меньшинстве весь второй тайм. В этом эпизоде арбитр даже не зафиксировал фол, хотя Ивлев в безрассудной манере, не пытаясь сыграть в мяч, наступил на голеностоп сопернику полной стопой с продавливанием. По рекомендации департамента это жёлтая.

Оценка Казарцева — 7,8.

Василий Казарцев Фото: ФК «Пари НН»

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1

Хорошая работа Бобровского. Без каких-либо происшествий, без удалений. Нормально играли футболисты, а арбитр им не мешал.

Оценка Бобровского — 8,4.

«Спартак» — «Ростов» — 1:1

Не скажу, что тяжёлая игра для Кукуяна. Скорее, эмоциональная, потому что «Спартак» проигрывал. В таких случаях на первый план выходит психология арбитра. Кукуян справился, выдержал планку.

На 23-й минуте — сложный момент. Кукуян не оставил его без внимания и показал жёлтую Джику, в отличие от Казарцева. Скорее всего, арбитр не успел переключиться и увидеть, что Голенков мог выйти один на один. Может, повлияло, что игрок «Ростова» находился чуть с краю от центра ворот. Да и сам Голенков изначально применял руки — Кукуян смотрел обоюдность. Пока смотрел, картинка поменялась. В любом случае Кукуян не пропустил момент, а VAR позвал на просмотр красной. В итоге VAR и главный арбитр приняли верное решение — красная карточка Джику. За этот эпизод оценку не снижаю. Главное — Кукуян понимал, что делал.

Оценка Кукуяна — 8,4.

Павел Кукуян Фото: РИА Новости

«Динамо» Махачкала — «Краснодар» — 0:2

Вторая игра для Фролова в этом сезоне. На 32-й минуте не показал жёлтую Дугласу Аугусто за грубую игру. Непростая игра, но в остальном нормально.

Оценка Фролова — 8,3.

«Локомотив» — ЦСКА — 3:0

Сложная игра для Абросимова. Главный момент здесь — два попадания мяча в руку Монтеса. Здесь арбитру надо было очень быстро определять, было ли нарушение. В первом случае Монтес убирал руку вниз и назад — то есть делал всё, чтобы избежать контакта. Это не 11-метровый. Во втором случае мяч попал в отставленную руку рикошетом от Дивеева. Монтес выбивал мяч, соперник находился близко к нему. Для меня это нормальные игровые действия при выносе мяча. Больше здесь рассматривать нечего. Абросимов разобрался, его позиция позволяла принять верное решение. VAR тоже разобрался и не полез в эпизод.

Оценка Абросимова — 8,6.

Иван Абросимов Фото: ФК «Локомотив»

«Сочи» — «Зенит» — 0:3

Хорошая работа Егорова. Первый эпизод — отмена гола в ворота «Сочи» на 23-й минуте. Мегаэксперты писали, что это ошибка. Видимо, не читали инструкции после клубного чемпионата мира. ФИФА и УЕФА посчитали, что такое расположение игрока считается нарушением в начальной фазе атаки, если он вступает в единоборство. И это повод для вмешательства VAR. Футболист «Зенита», нарушая правила, поставил ногу на линию штрафной, завладел мячом, отдал пас, и случился гол. Ключевое здесь, что он вступил в единоборство. Если бы просто стоял, то следовало бы засчитать гол. А так это нарушение в начальной фазе атаки. Проблема здесь во втором ассистенте, который контролировал игрока «Зенита». Что у него случилось с пониманием рекомендаций, почему для него это не нарушение — всё это нужно задать ему. VAR вмешался, и гол отменили. Простое, верное решение.

На 52-й минуте Егоров самостоятельно и верно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Несложный эпизод — рука была отставлена в сторону. Да, мяч немного коснулся груди, но это не рикошет. Мяч практически не поменял направления и попал в локоть.

Что касается второго 11-метрового, мяч напрямую попал в руку игроку «Сочи». Тот и руки, и ноги в стороны расставил, пытаясь угадать, куда попадёт мяч. Попал в руку.

На 62-й минуте Егоров не показал жёлтую Глушенкову за неуважение к игре. Тот схватил за футболку соперника, сорвав его прорыв.

Оценка Егорова — 8,3.

«Рубин» — «Балтика» — 0:3

Хорошая работа Сараева. На 19-й минуте правильно засчитал гол в ворота «Рубина». Могло показаться, что было нарушение в начальной фазе атаки, но это не так, поскольку последнее действие совершил как раз игрок «Рубина». Сараев, судя по трансляции, дал принцип преимущества, увидев фол со стороны «Балтики». Это хорошо — не остановил игру, увидел развитие. Можно ждать третье назначение подряд.

На 50-й минуте Сараев верно назначил 11-метровый в ворота «Балтики». Толчок в спину на скорости — больше ничего и не надо. Именно не оттирание, а акцентированный толчок — это два разных элемента.

Оценка Сараева — 8,4.

Иван Сараев Фото: ФК «Рубин»

«Динамо» — «Ахмат» — 2:2

На 16-й минуте забил Сергеев. Сначала радовался один игрок «Динамо», потом другой. А на повторах видно, что мяч, очевидно, пересёк линию ворот после контакта с плечом Сергеева.

Что касается момента на 35-й минуте, я не понимаю, почему это 11-метровый. Игрок «Ахмата» тоже не понял. Не могу это объяснить. Посмотрел с общей камеры: Зияков глубоко ушёл в диагональ, а нужно было чуть правее сместиться. Тогда он увидел бы, что падение — просто нарисованное. Это не симуляция, но всё же. Думаю, Москалёв только поэтому и позвал Зиякова к монитору — чтобы тот посмотрел, раз ничего не видел. Главному арбитру показали повтор, но необъяснимо, что дальше последовали пенальти и жёлтая Бителло. Да, игрок «Динамо» положил руку, но не было никаких дополнительных действий. Одёргивания, усилия, давления вниз, остановки, задержки — ничего не было. Инициатор падения — игрок «Ахмата». Следовало продолжить игру и аккуратно «напихать» ему, что так больше делать не надо. Но Зияков пошёл другим путём. Такие моменты необъяснимы. Хорошо, что их немного, но они всё же есть.

Оценка Зиякова —7,9.

Прошло 12 туров. В рейтинге так сложилось, что на первых пяти местах — молодые и перспективные арбитры: Танашев, Егоров, Буланов, Сараев и Шафеев. Это уже тенденция: департамент правильно выдёргивает судей из первого дивизиона и даёт им шанс. Не получилось только у Целовальникова — он будет доказывать через Кубок. В остальном в РПЛ забирают лучших, и это хорошо. На кубковых назначениях ещё появился Матвеев. Последите за ним. Если после зимы всё будет хорошо, то он окажется в РПЛ. Отличный ответ тем, кто говорит, что у нас плохое судейство и что нельзя допускать молодых. В этом плане всё хорошо.